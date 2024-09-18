جون تيري: تشيلسي متحمس للمشاركة في كأس العالم للأندية FIFA

الولايات المتحدة تنظم أول بطولة كأس العالم للأندية FIFA التي تضم 32 فريقاً بين 15 يونيو و13 يوليو 2025

تأهل تشيلسي بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا 2020/21

أسطورة النادي جون تيري يقول أن بطولة كأس العالم للأندية ستكون مفيدة للأندية الأوروبية

أعرب نادي تشيلسي عن سعادته بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ في نسختها الجديدة وفقًا لجون تيري، حيث قال سفير البلوز وقائد منتخب إنجلترا السابق أن البطولة ستعود بالفائدة على الأندية الأوروبية واللاعبين والمشجعين.

تُقام بطولة FIFA الجديدة للأندية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، وتبشر بعهد جديد للعبة مع أكبر مسابقة عالمية للأندية وأكثرها شمولاً واستناداً إلى الجدارة في التاريخ.

سيشهد الشكل الجديد تنافس تشيلسي على لقب بطل العالم كواحد من أفضل 32 فريقاً من الأندية حول العالم، وهو لقب يقول تيري إن كل نادٍ سيحاول الفوز به.

جون تيري يتحدث عن كأس العالم للأندية الجديدة 01:23

"وقال تيري خلال حدث FIFAe Next Gen™ في أغسطس في ليفربول: ”أنا متحمس لأن يكون نادي تشيلسي متواجدًا هناك وأن يكون جزءًا من هذا الحدث. كنادٍ لكرة القدم، يسعدنا أن نكون هناك. سنحضر أفضل لاعبينا، وأفضل فريق لدينا، وسنقدم أفضل ما لدينا، لأن هذا ما يريد المشجعون رؤيته."

وأضاف "إن الفوز بالدوري أو دوري أبطال أوروبا أمر رائع، لكن كأس العالم للأندية هو الاختبار الكبير أمام الجميع في العالم من مختلف البلدان والجنسيات واللاعبين المختلفين أيضًا."

وأردف قائلاً ”كنت أود الفوز بها وإضافة ذلك إلى مجموعتي. لسوء الحظ، لقد كبرت قليلاً الآن - لقد فاتني الفوز، لكن لا يزال من الرائع رؤية العديد من الفرق الكبرى تتنافس“.

حظي تيري بمسيرة حافلة مع النادي اللندني على مدار 19 عامًا، حيث فاز بـ17 لقبًا محليًا وقاريًا مع النادي اللندني على مدار 19 عامًا، ليصبح واحدًا من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم. في الواقع، كانت مسيرته مع النادي ناجحة للغاية لدرجة أنه لم يفوت سوى لقبين فقط من الألقاب التي كانت متاحة للاعبي كرة القدم الإنجليزية في ذلك الوقت: كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كان تيري جزءًا أساسيًا من تشكيلة تشيلسي التي تأهلت إلى كأس العالم للأندية FIFA 2012™، لكنه لم يكن متاحًا للمشاركة في البطولة بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة، وهي فرصة ضائعة يندم عليها قلب الدفاع السابق حتى يومنا هذا.

وقال عن ذلك ”لقد فاتتني فرصة المشاركة كلاعب بسبب الإصابة، وأتذكر أنني رأيته في ملعب تدريب تشيلسي على سرير التدليك. إنها واحدة من تلك اللحظات التي لن أنساها أبدًا، حيث فكرت ”ربما تكون هذه فرصتي الوحيدة“، وقد كانت كذلك. لا يزال ذلك يطاردني في ذهني.

”تحصل على فرصة واحدة في هذه المنافسات الكبيرة، أو فرصتين إذا كنت محظوظًا - إذا كنت كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي فإنك تحصل على ذلك في كثير من الأحيان - ولكن بالنسبة للاعب العادي، لا تتاح هذه الفرص كثيرًا، وأعتقد أنه من المهم أن تغتنم هذه الفرص“.

تأهل تشيلسي إلى كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بصيغتها الجديدة بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا 2020/21، حيث كانت نسخة 2025 هي المرة الثالثة التي يشارك فيها البلوز في البطولة، والأولى في ظل الشكل الجديد الموسع.

حلّ تشيلسي وصيفاً في 2012 بعد الهزيمة 1-0 أمام كورينثيانز في النهائي، وعوض ذلك عندما فاز على بالميراس 2-1 (بعد وقت إضافي) ليحصل على لقب بطل العالم في 2021. سجل روميلو لوكاكو وكاي هافرتز في ذلك اليوم.

وعلى الرغم من غيابه عن بطولة 2012، إلا أن تيري كان حاضراً بصفته سفيراً لـFIFA وتشيلسي في عام 2021 وشهد بنفسه مدى أهمية الكأس بالنسبة للاعبين المشاركين.

”كلاعب سُئلت عدة مرات ”هل تهتم حقًا بكأس العالم للأندية؟ بالتأكيد، ونحن كنادٍ لكرة القدم سنكون مستعدين للذهاب إلى هناك وسنسعى للفوز بها.

”هناك بعض الفرق الكبيرة حقًا ومن وجهة نظر اللاعبين، 100٪، هذا أمر مهم. لذا، مرة أخرى، [نحن] متحمسون للغاية للمشاركة في البطولة وبالنسبة لتشيلسي فهي فرصة للفوز بلقب آخر“.

بالإضافة إلى هيبة البطولة وفرصة التتويج بلقب بطل العالم، قال تيري إن البطولة هي المنصة المثالية للاعبين لاختبار أنفسهم أمام أساليب وخصوم مختلفة: وهو أمر سيقدره المدربون والمشجعون أيضًا ”سترى فرقاً مختلفة تلعب بتشكيلات مختلفة. ستكون البطولة اختبارًا مختلفًا ضد مدربين مختلفين ومناطق مختلفة من العالم التي ترى اللعبة بشكل مختلف.