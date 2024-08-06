FIFAe يعلن عن أول فعالية "FIFAe Next Gen" متعددة الألقاب في ليفربول

تجري أحداث الفعالية في ليفربول من 28 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول

ستكون "Football Manager" و"eFootball™" جزءاً من فعالية FIFAe Next Gen

سيُعرض برنامج في اليومين الأخيرين من المنافسة الفعالية يُقدِّمه سبينسر أوين

أعلن FIFAe عن إطلاق أول فعالية للرياضات الإلكترونية تشهد توزيع ألقاب متعدّدة من 28 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول. تضمّ الفعالية منافسات في لعبتي Football Manager وeFootball™، احتفالاً بكلّ من كرة القدم والرياضات الإلكترونية بالإضافة إلى غيرها من المجتمعات المختلفة.

فبعد الاهتمام الكبير الذي حصدته فكرة إضافة ألقاب متعددة في رياضات كرة القدم الإلكترونية، أعلنت فعالية FIFAe Next Gen عن منصة تتيح الفرصة أمام المجتمعات الجديدة من شتى أنحاء العالم للانضمام إلى منظومة FIFAe.

وقد وحّدت VisitLiverpool صفوفها مع FIFAe لاستضافة هذه الفعالية في واحدة من أكثر مدن العالم شغفاً برياضة كرة القدم. وبفضل هذه الشراكة، أصبحت VisitLiverpool راعياً رسمياً لفعالية FIFAe Next Gen لعام 2024 والتي ستقام في مركز المعارض في مدينة ليفربول.

وقال عمدة ليفربول ستيف روثرام "نحن مدينة تعيش كرة القدم وتتنفسها، وتعشق الجمع بين الناس وتنظيم فعاليات كبيرة لهم، لذلك تسرنا استضافة أول فعالية FIFAe Next Gen في ليفربول،" مضيفاً "تشهد مدينتنا نمواً كبيراً في القطاع الرقمي وقطاع الألعاب، وخاصة في الرياضات الرقمية، لذلك ستكون هذه فرصتنا الكبيرة للسماح لمدينتنا باستضافة قطاع الرياضات الإلكترونية لأطول وقت ممكن، ودعم اقتصادنا المحلي عبر قطاعات السياحة والضيافة والمبيعات."

يمثّل 20 مدرباً ومساعد مدرب واحد بلادهم ضمن بطولة كأس العالم FIFAe™ عبر التنافس في مباريات Football Manager. يُمكن العثور على جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء المشاركة في اللائحة أدناه. يتنافس اللاعبون من 28 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول سعياً للتتويج بلقب الأفضل في العالم والظفر بحصة الأسد من جائزة تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي.

وفي اليومين الأخيرين من المنافسة، سيُعرض برنامج عن كلّ ما يتعلّق بكرة القدم وتكتيكاتها ولعبة Football Manager عبر جميع قنوات FIFAe، وسيقدّم الفعالية سبينسر أوين الملقّب بسبينسر أف سي. للاطِّلاع على مزيد من المعلومات حول جدول الفعالية، يُرجى الضغط هنا.

وقد علّق سبينسر أوين على الإعلان قائلاً "لقد جمعنا المشجعين واللاعبين من مختلف أوجه كرة القدم في واحدة من المدن الأكثر رمزية في هذه الرياضة، من خلال دمج عالمي كرة القدم والرياضات الرقمية في هذه الفعالية. لا تفوّتوا الفعالية - تابعونا في 31 أغسطس/آب!"

بالإضافة إلى ذلك، يستضيف FIFAe كأس FIFAe Fame Your Game، وهي فعالية خاصة برياضة كرة القدم الإلكترونية المخصصة للهواتف. والدعوة موجهة إلى اللاعبين لحضور الفعالية المؤهلة في 29 أغسطس/آب، والتمتع بالفرصة لمنافسة أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم الإلكترونية على الهاتف في 30 أغسطس/آب.

وبهدف دعم المجتمعات المحلية، كجزء من "وعد اللعبة الجميلة"، سيعمل FIFAe برفقة TheRockinR لتوفير بطاقات تسوّق إلى مستشفى محلي في ليفربول وبرفقة EveryoneCan لتقديم معدات الفعالية إلى مركز الإعاقة الخاص بهم في مانشستر.

يُرجى من وسائل الإعلام المهتمّة بنقل هذه الفعالية إرسال أسماء ممثليها وعنوان بريدهم الإلكترونية إلى media@fifa.org بهدف الحصول على التصاريح. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة FIFA.GG.

الاتحادات الوطنية الأعضاء المشاركة في بطولة كأس العالم FIFAe في لعبة Football Manager هي:

بلجيكا إنجلترا (مقعدان باعتبارها الدولة المضيفة) فرنسا ألمانيا الهند إندونيسيا كوريا الجنوبية لتوانيا ماليزيا هولندا النرويج البيرو بولندا البرتغال المملكة العربية السعودية جنوب أفريقيا إسبانيا سويسرا تركيا