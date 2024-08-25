الكشف عن الكُرة الرسمية مع تزايد الإثارة قبل كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

الكشف عن الكُرة الرسمية من adidas لكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

تنطلق أول بطولة من بطولات FIFA في أوزبكستان في 14 سبتمبر/أيلول

التذاكر متاحة الآن ويمكن شراؤها عبر fifa.com/tickets

يرتفع مستوى الإثارة مع اقترابنا من انطلاق كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ حيث تم الكشف عن كُرة adidas الرسمية للبطولة.

ويأتي تصميم الكُرة مستلهَماً من شعار البطولة "أسياد السرعة"، الذي يعكس الطبيعة السريعة دوماً لهذه اللعبة، وغنى الثقافة والتراث في الدولة المستضيفة. وتظهر على الكُرة خمس ثمار الفلفل المحلي المعروف باسم "كالامبير" والمستخدم في الكثير من الأطباق الأوزبكية التقليدية. وقد تم تنسيق كل ثمرة فلفل بحيث تُجسِّد لاعباً يتحرّك باستمرار، تماماً كما هو الحال بالنسبة لنجوم كرة الصالات على أرضية الصالة.

الكُرة الرسمية لكأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA™ من adidas 00:44

ويُشكل هذا الفلفل كذلك عنصراً رئيسياً في الشعار الرسمي للبطولة، الذي يأخذ شكل كأس البطولة، بينما تتحوَّل خمسة ثمار من فلفل الكالامبير إلى كُرة في أعلى الكأس. وستَظهر الكرة الجديدة للمرة الأولى عند انطلاق صافرة بداية كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ في مدينة بخارى والعاصمة طشقند بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول، لتكون أول بطولة يُنظمها FIFA في آسيا الوسطى. أما ثالث المدن المستضيفة لهذه البطولة التي تشهد مشاركة 24 فريقاً، فهي أنديجان. يُذكر هذه هي النسخة العاشرة في تاريخ البطولة، وستستمر حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول.

وقد شهدت كرة الصالات في أوزبكستان خصوصاً، وآسيا الوسطى عموماً، نمواً مضطرداً خلال العقد الماضي، إذ شارك منتخب أوزبكستان، الذي يُلقّب لاعبوه بـ"الذئاب البيضاء"، في كأس العالم لكرة الصالات FIFA للمرة الأولى عام 2016، كما بلغ مرحلة خروج المغلوب في نسخة 2021، التي تعرّض فيها للإقصاء على يد المنتخب الإيراني في ثُمن النهائي بعد مباراة ندية للغاية انتهت بنتيجة 9-8. وتشهد البطولة تنافس كل من البرتغال حاملة اللقب، والمنتخب البرازيلي الذي سبق له اعتلاء منصة التتويج خمس مرات (1989، 1992، 1996، 2008، 2012)، وإسبانيا التي حصدت ذهب البطولة مرتين (2000 و2004)، والأرجنتين التي اقتنصت لقب نسخة 2016، بالإضافة إلى أفغانستان وفرنسا ونيوزيلندا وطاجيكستان التي تشارك في البطولة للمرة الأولى. أما بقية المنتخبات المشاركة التي تأهلت إثر تصفيات عالمية شارك فيها إجمالي 121 فريقاً، فهي أنغولا وكوستاريكا وكرواتيا وكوبا وغواتيمالا وإيران وكازاخستان وليبيا والمغرب وهولندا وبنما وباراغواي وتايلاند وأوكرانيا وفنزويلا. يُذكر أنه وفي وقت سابق من هذا العام، نُشر أول إصدار لتصنيف FIFA العالمي لمنتخبات كرة الصالات للرجال والسيدات، وستُشارك في أوزبكستان 2024 المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى وهي البرازيل والبرتغال وإسبانيا وإيران.