نكهة أوزبكية تُميّز الشعار الرسمي لكأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA™

العلامة التجارية والشعار مستوحيان من فلفل الكالامبير المستخدم بكثرة في الأكلات المحلية

ستصبح أوزبكستان أول دولة في آسيا الوسطى تُنظّم إحدى بطولات FIFA

ستُجرى القرعة في ساحة ريجستان بسمرقند في 26 مايو/آيار

تم إطلاق علامة وشعار كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ فيما يشّكل علامة فارقة جديدة في رحلة أوزبكستان لتصبح أول دولة في آسيا الوسطى تُنظم إحدى بطولات FIFA.

ستقام النسخة العاشرة من كأس العالم لكرة الصالات FIFA™ في الفترة من 14 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول وقد استوحى الشعار الرسمي للبطولة من فلفل الكالامبير المستخدم في الكثير من الأطباق الأوزبكية التقليدية. واستناداً لمفهوم "ماسترز السرعة"، تعكس هوية العلامة التجارية الطبيعة الديناميكية سريعة الإيقاع لكرة الصالات، بينما يأخذ الشعار الرسمي شكل كأس البطولة وتشكل خمسة أشكال من فلفل الكالامبير كرة أعلى الكأس.

إطلاق العلامة التجارية والشعار الخاص بكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ 00:59

وقال خايمي يارزا، مدير بطولات FIFA: "باعتبارها أول بطولة من بطولات FIFA تقام في آسيا الوسطى، فإن كأس العالم لكرة الصالات التي تحتضنها أوزبكستان لن تمثّل لحظة تاريخية في كرة الصالات فحسب بل لهذه المنطقة الرائعة التي تملك الكثير لتقدمه للمنتخبات والمشجعين. تُجسّد الألوان والأنماط المذهلة للشعار الرسمي جانباً من التجربة الرائعة التي سيمر بها كل المشجعين الذين سيفدون إلى أوزبكستان خلال هذه البطولة الاستثنائية التي يتوقع أن تحفل بالإثارة."

وقال السيد رافشان إيرماتوف، النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم: "يتميّز شعار البطولة بألوان زاهية للغاية وأسلوب جذاب وحديث؛ فهو يُظهر نكهة شرقية وأوزبكية حقيقية. كما يعكس انسجام التراث الثقافي والقيم التاريخية لأوزبكستان."

ومن المقرر أن تظهر العلامة الرسمية أمام الجمهور للمرة الأولى في 26 مايو/آيار في ساحة ريجستان التاريخية الرائعة في سمرقند حيث ستظهر المنتخبات الـ24 المشاركة في قرعة مرحلة المجموعات.

ستكون هذه أول قرعة منذ إطلاق تصنيف FIFA العالمي لكرة الصالات لمنتخبات الرجال والسيدات في أوائل مايو/آيار 2024. وتضم قائمة المنتخبات الخمسة الأوائل في القرعة البرازيل التي تحمل رقماً قياسياً بالتتويج باللقب خمس مرات والتي تحتل صدارة النسخة الأولى من تصنيف السيدات، والبرتغال حاملة اللقب، وإسبانيا، وإيران، والأرجنتين.

كما ستضم البطولة للمرة الأولى أربعة منتخبات من آسيا الوسطى حيث سينضم إلى البلد المضيف منتخب إيران المتوج مؤخراً بطلاً لآسيا، والذي حصد لقبه القاري الثالث عشر في كأس آسيا لكرة الصالات في أبريل/نيسان الماضي. كما ستكون هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها طاجيكستان في إحدى بطولات FIFA على مستوى المنتخب الأول، بينما ستشارك أفغانستان لأول مرة في بطولة FIFA منذ مشاركتها الوحيدة السابقة في مسابقة كرة القدم الأولمبية 1948. كذلك ستشهد نسخة 2024 المشاركة الثالثة على التوالي والرابعة إجمالاً لكازاخستان في البطولة، بعد أن ظهرت على الساحة العالمية للمرة الأولى عام 2000.

ستستضيف ثلاث مدن وهي العاصمة طشقند، وأنديجان في وادي فرغانة ومركز بخارى التجاري الواقع على طريق الحرير، المباريات لتصبح أوزبكستان رابع عضو في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يُنظّم كأس العالم لكرة الصالات بعد هونغ كونغ (1992) والصين تايبيه (2004) وتايلاند (2012).

ظهر منتخب أوزبكستان للرجال لأول مرة في كأس العالم لكرة الصالات FIFA في 2016 ووصل إلى مرحلة خروج المغلوب في نسخة 2021 حين ودّع البطولة من دور الـ16 بعد هزيمته بنتيجة 9-8 أمام إيران في مواجهة لا تنسى. حلّ منتخب الذئاب البيضاء وصيفاً لكأس آسيا لكرة الصالات أربع مرات، كما صعد إلى منصة التتويج في النسخ الخمس الأخيرة من البطولة القارية، بما في ذلك الحصول على المركز الثالث في نسخة 2024.