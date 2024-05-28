إعلان جدول مباريات كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

بعد إجراء قرعة كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ يوم الأحد 26 مايو/أيار، تم إعلان جدول مباريات البطولة. بوسعكم معرفة تفاصيل جدول المباريات هنا، مع العلم أنه سيتم لاحقاً تحديد توقيت انطلاق المباريات. يُذكر أن المنافسات تنطلق يوم السبت 14 سبتمبر/أيلول، وسيتم تتويج البطل بعد 22 يوماً، أي يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول. ونظراً لكونها الدولة المستضيفة، تم وضع أوزبكستان في المجموعة الأولى تلقائياً، لتكون المواجهة مع هولندا هي باكورة مباريات هذه النسخة التاريخية التي تشهد مشاركة 24 منتخباً، وأول بطولة على الإطلاق يُنظمها FIFA في آسيا الوسطى. وفي ثاني مباريات المجموعة الأولى، يواجه المنتخب الكوستاريكي نظيره الباراغوياني في نفس اليوم الذي تُقام أولى مباريات المجموعة الثانية، بينما يستهل المنتخب البرتغالي مشوار الدفاع عن اللقب بلقاء نظيره البنمي في العاصمة طشقند بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول. ستُقام مباريات البطولة في ثلاث مدن مستضيفة هي العاصمة طشقند ومدينتي أنديجان وبخارى. وبالنسبة لأفراد الجمهور الذين يودّون حضور منافسات كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024™، ما عليهم سوى التسجيل هنا للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بتذاكر البطولة.