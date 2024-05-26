مراسم باهرة لحفل قرعة كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ في سمرقند

جرت القرعة في ساحة ريجستان الشهيرة على طريق الحرير التاريخي

يستهل منتخب أوزبكستان المضيف منافسات البطولة بمواجهة هولندا

هذه هي المرة الأولى التي يُنظم FIFA إحدى بطولاته في آسيا الوسطى

جرت مراسم قرعة كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ في وجهة تمثِّل إحدى أروع الأماكن التي استضافت قرعة أي من بطولات FIFA على الإطلاق، إذ تمت في ساحة ريجستان البديعة في سمرقند والتي يُنظر إليها باعتبارها من أروع المحطات على طريق الحرير التاريخي وهي أحد مواقع اليونيسكو للتراث العالمي منذ عام 2001.

وفي هذه الساحة التاريخية، تعرَّف ممثلو الاتحادات الوطنية المشارِكة الـ24 على مسارهم للوصول إلى منصة التتويج في البطولة التي تدورها رحاها في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الثاني 2024.

قرعة كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ في سمرقند 07:14

تشتهر هذه الساحة المذهلة بفسيفسائها ذي اللون الأزرق السماوي وتقع في القلب النابض لمدينة سمرقند القديمة التي لطالما كانت وجهة التقى فيها الشرق بالغرب، وهو ما يُجسِّد شعار FIFA "كرة القدم توحِّد العالم".

سيبدأ منتخب أوزبكستان، التي ستصبح اول دولة من آسيا الوسطى تستضيف إحدى بطولات FIFA، مشواره التاريخي بأولى مباريات المجموعة الأولى بمواجهة هولندا في 14 سبتمبر/أيلول، أما المنتخبان الآخران في المجموعة فهما باراغواي وكوستاريكا.

قرعة كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ Previous 01 / 11 FIFA Futsal World Cup 2024 - Draw 02 / 11 FIFA Futsal World Cup 2024 - Draw 03 / 11 FIFA Futsal World Cup 2024 - Draw 04 / 11 FIFA Futsal World Cup 2024 - Draw 05 / 11 FIFA Futsal World Cup 2024 - Draw 06 / 11 FIFA Futsal World Cup 2024 - Draw 07 / 11 FIFA Futsal World Cup 2024 - Draw 08 / 11 FIFA Futsal World Cup 2024 - Draw 09 / 11 FIFA Futsal World Cup 2024 - Draw 10 / 11 FIFA Futsal World Cup 2024 - Draw 11 / 11 FIFA Futsal World Cup 2024 - Draw Next

وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، تشهد أوزبكستان 2024 منافسة أربعة منتخبات من آسيا الوسطى، وهي أفغانستان وكازاخستان وطاجيكستان، التي ستنضمّ إلى أصحاب الأرض في بطولة تُقام تحت شعار "أسياد السرعة". كما تشهد هذه النسخة من البطولة الظهور الأول لأربعة منتخبات وهي أفغانستان وفرنسا ونيوزيلندا وطاجيكستان. وبالنسبة إلى البرتغال المتوَّجة على عرش البطولة، والمنتخبات الثلاثة الأخرى التي سبق واعتلت منصة التتويج – الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا – فقد أفرزتها القرعة في مجموعات غير سهلة أبداً، وسيتعيّن عليها إثبات علوّ كعبها من مرحلة المجموعات في البطولة التي تمتد لـ22 يوماً وتستضيفها ثلاث مدن هي طشقند وأنديجان وبخارى. فقد حلّت البرتغال في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من بنما وطاجيكستان والمغرب. أما البرازبل والأرجنتين وإسبانيا، فستتنافس في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة تباعاً. وبالنسبة إلى تايلاند مستضيفة نسخة البطولة عام 2012، فستنضمّ إلى البرازيل صاحبة اللقب العالمي خمس مرات في المجموعة الثانية، إلى جانب كوبا وكرواتيا. بينما تتنافس إسبانيا، صاحب العدد القياسي من الألقاب القارية في أوروبا، مع كازاخستان ونيوزيلندا وليبيا في المجموعة الرابعة.

قرعة كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ | رئيس FIFA جياني إنفانتينو 02:27

وقبل أن تتعرف المنتخبات على تشكيلة مجموعات الدور الأول، وقبل كلمة عبر الفيديو لرئيس FIFA جياني إنفانتينو، وأخرى توّجه بها رافشان إيرماتوف، كبير نواب رئيس اتحاد أوزبكستان لكرة القدم، كان الحضور والجماهير حول العالم الذين تابعوا الحدث مباشرة عبر FIFA+، على موعد مع عرضين مميّزين يعكسان ثقافة البلاد.

وكان العرض الأول هو أغنية كُتبت ولُحِّنت خصيصاً في الدولة المستضيفة لهذه البطولة، وقام بتأديتها الفنانان سيفارا نازراكان وجينيسبيك بيرازوف، والتي تحتفي بقدرة كرة القدم على توحيد العالم وإلهام الشعوب من خلال المستديرة الساحرة. وتلا ذلك عرض من مجموعة Navruz Dance Group & Bek للرقص التقليدي.

كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ | العرض الثقافي 06:11

أما مراسم القرعة نفسها، فقدّ ساعد فيها سيرفر دجيباروف اللاعب الأكثر تمثيلاً للبلاد في ساحات المستديرة الساحرة على المستوى الدولي وصاحب لقب أفضل آسيوي مرتين، بالإضافة إلى كيكي بوند الذي سبق وتربّع مرتين على عرش كأس العالم لكرة الصالات FIFA™، ولويس ساها أسطورة FIFA واللاعب السابق في صفوف المنتخب الفرنسي. ستنطلق منافسات البطولة في 14 سبتمبر/أيلول، وسيتم تتويج البطل بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول. وبالنسبة لأفراد الجمهور الذين يودّون حضور منافسات بطولة كأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA™، ما عليهم سوى التسجيل هنا للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بتذاكر البطولة.