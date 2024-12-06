ردود أفعال أندية الكونكاكاف على قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2025™: "إنه لشرف كبير أن نكون هنا في هذه النسخة الأولى"

أعضاء كونكاكاف يتعرفون على مصيرهم في دور المجموعات في كأس العالم للأندية FIFA 2025™ خلال سحب القرعة في ميامي، فلوريدا

نادي باتشوكا في مواجهة ريال مدريد. واحدة من أبرز مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية العالمية التي تضم 32 فريقاً في الصيف المقبل

أكثر بطولات الأندية شمولاً والتي تعتمد على الجدارة تنطلق لأول مرة في الولايات المتحدة بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2025

يعمّ الحماس بين الأندية الخمسة من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ الجديدة، بعد حدث سحب قرعة مرحلة المجموعات لأكثر البطولات شمولاً والمعتمدة على الجدارة في تاريخ كرة القدم للأندية، والذي أُقيم في ميامي، فلوريدا، يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر/كانون الأول.

حضر الحفل ممثلو نادي مونتيري ونادي باتشوكا وكلوب ليون وإنتر ميامي وسياتل ساوندرز، الذي تم بثه وإذاعته مباشراً لمشجعي كرة القدم حول العالم.

سيفتتح نادي إنتر ميامي البطولة الجديدة بمباراة ضد النادي الأهلي المصري في المجموعة الأولى، بينما ينتظر نادي باتشوكا مباراة مثيرة مع العملاق الإسباني ريال مدريد في المجموعة الثامنة، وتضع القرعة في المجموعة الثانية سياتل ساوندرز وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان. وفي مباراتين مثيرتين أخريين، وقع عملاقا أوروبا نادي تشيلسي ونادي إنتر ميلان أمام كلوب ليون ونادي مونتيري في المجموعتين الرابعة والخامسة على التوالي. Inside FIFA يعرض ردود الفعل...

خورخي ماس، رئيس نادي إنتر ميامي

"أنا متحمس للغاية للمشاركة جنباً إلى جنب مع 31 فريقاً من أفضل الفرق في العالم. فإن افتتاح المنافسة بمباراة ضد النادي الأهلي هو شرف لنا. أعتقد أننا سنتمكن من عرض إمكانات ميامي والعالم لما نمثله في كرة القدم العالمية. هذه المجموعة مثيرة حقاً، فإنها تضمنا مع نادي بورتو وبالميراس، هذا رائع. سنواصل التحدي من أجل الخروج من المجموعة والتقدم في البطولة والتنافس وعرض إمكانات الدوري الأمريكي لكرة القدم واستعراض ما يمكن أن تقدمه كرة القدم في هذا البلد. ولهذا، فأنا أتطلع إلى خوض هذا التحدي. أعتقد أنها الفرصة لتقدير كرة القدم في هذا البلد، وفرصة لإثبات أن بوسعنا بناء فريق يمكنه المنافسة مع أفضل الفرق في العالم وأن كرة القدم تشهد نمواً مذهلاً في هذا البلد وإنها ستواصل هذا النمو."

قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ | خورخي ماس، رئيس نادي إنتر ميامي 00:36

خوسيه أنطونيو نورييغا زافالا، رئيس نادي مونتيري

"نحن سعداء جداً بهذه المجموعة المتنوعة للغاية. سنواجه ثلاثة منافسين من ثلاث قارات مختلفة، وذلك له دلالة كبيرة، أليس كذلك؟ أنا على يقين أننا سنشهد أساليب وثقافات كروية مختلفة، فضلاً عن أننا سنحظى بفرصة لقاء هذه الفرق العملاقة لكل قارة من قاراتهم. ومن أشهر هذه الفرق في مجموعتنا، نادي إنتر ميلان وريفر بليت، اللذين يتمتعان بتاريخ كبير ويتميزان بحضور رائع، وهذا سيكون بمثابة تحدٍ بالنسبة إلينا. يجب أن نرتقي لإثبات جدارتنا وأن نستعد جيداً وأن نتنافس بأفضل طريقة ممكنة. نشعر بالفخر للوصول إلى هذه المرحلة بفضل جدارتنا الرياضية. بالإضافة إلى ذلك، إنها فرصة لأن نعرض إمكاناتنا للعالم وأن نثبت لأنفسنا ولمشجعينا أننا قادرون على مواصلة النمو وخلق السعادة على الساحة العالمية والتأثير على مستويات تتجاوز المعتاد. ولهذا أقول إنه لشرف كبير أن نكون هنا في هذه النسخة الأولى."

أرماندو مارتينيز، رئيس نادي باتشوكا

"كنا جميعاً نقول أننا وقعنا في مجموعة صعبة. ولكننا متحمسون للغاية لمواجهة نادي ريال مدريد. إنه نادي عظيم والجميع يعترف بذلك. المجموعة متكافئة جداً. حيث قدم سالزبورغ أداءً رائعاً ويُعد فريق الهلال من أقوى الفرق في آسيا أيضاً. ولهذا، فإننا سعداء جداً ومتحمسون للغاية ولا يسعنا الانتظار حتى بدء هذا التحدي. ونحن مسرورون وفخورون بوجودنا هنا مع 32 من أفضل الفرق في جميع أنحاء العالم ومستعدون للمنافسة. كانت القرعة رائعة. ففي الواقع، كنا نرغب حقاً في اللعب ضد فريق كبير، وسنواجه الفريق الأكثر تقديراً في العالم. لكننا أيضاً الفريق الأقدم في المكسيك، ولذلك أعتقد أننا سنقدم أداءً رائعاً.

لويس مونتيس، أسطورة كلوب ليون

"المجموعة صعبة، خصوصاً مع مواجهة منافس المباراة الأولى، نادي تشيلسي. نحن نعلم مدى أهمية هذه البطولة، فنحن لا نمثل كلوب ليون فحسب، بل دولة المكسيك بأسرها. لذلك، علينا الاستعداد جيداً لما ينتظرنا. لا يمكننا تفويت هذه الفرصة، ويجب أن نسعى جاهدين للتأهل إلى الجولة التالية التي سنواجه خلالها فرقاً كبيرة أيضاً، بينما نحاول ترك بصمة في هذه النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA، التي تتميز بأنها شاملة."

كرايج وايبل، المدير العام وكبير الموظفين في نادي سياتل ساوندرز

"يا لها من مجموعة مثيرة. فإنها تضم باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وبوتافوغو. وإن استضافتهم في مدينتا والترحيب بجماهيرنا لفرصة رائعة للغاية. لن يشعر أي أحد يغادر هذه القرعة وهذه الغرفة مع هذه الفرق الكبيرة بأن كل شيء مضمون، ولكن مهمتنا هي أن نحضر وأن نبذل قصارى جهدنا ونمثل مدينتنا وجماهيرنا، وهذا بالفعل ما نعمل على تحقيقه. ويتمثل هدفنا في تقديم تجربة رائعة لجماهيرنا وتمثيل أنفسنا بأفضل شكل، باختصار نهدف إلى أن نحاول ونواجه الفرق التي نعرف أنها عملاقة وأنها فرق تستحق الاحترام. ولا يمثل وجودنا هنا دلالةً على تاريخنا وتراثنا فحسب، بل أيضاً دلالة على قوة جماهيرنا وما دفعونا إلى تحقيقه، لأنهم كانوا جزءاً كبيراً من الانتصارات في دوري أبطال الكونكاكاف مثلهم مثلنا جميعاً."

سيشهد عالم كرة القدم وقائع بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025، بواقع 63 مباراة ستُلعَب على 12 ملعباً مختلفاً في 11 مدينة أمريكية مضيفة. وتجمع النسخة الأولى من هذه البطولة -التي تضم 32 فريقاً- أقوى وأنجح الأندية من اتحادات FIFA القارية الستة: الاتحاد الآسيوي والاتحاد الإفريقي واتحاد كونكاكاف واتحاد أمريكا الجنوبية كونميبول واتحاد أوقيانوسيا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يتضمن دور المجموعات ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق تلعب بنظام الدوري من مباراة واحدة. يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور الـ 16، وهي بداية مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة مباشرة، لتُختتم البطولة بالمباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيويورك، نيوجيرسي، حيث سيتم تتويج أفضل نادٍ في العالم.

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