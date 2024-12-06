ردود أفعال أندية أمريكا الجنوبية على مجريات قرعة بطولة كأس العالم للأندية ™FIFA 2025: "إنه يوم تاريخي"

ستة أندية من أمريكا الجنوبية يعرفون مصيرهم في مرحلة المجموعات في كأس العالم للأندية FIFA 2025™ خلال سحب القرعة في ميامي

يقول مالك النادي الذي يقع في ريو دي جانيرو: "بوتافوغو مستعد لمواجهة العالم"

أكثر بطولات الأندية شمولاً والتي تعتمد على الجدارة تنطلق لأول مرة في الولايات المتحدة بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2025

يتزايد الحماس بين الأندية الستة من أمريكا الجنوبية التي ستشارك في كأس العالم للأندية FIFA™ الجديدة المكونة من 32 فريقًا بعد إجراء قرعة دور المجموعات للمسابقة الأكثر شمولاً والمعتمدة على الجدارة في تاريخ كرة القدم للأندية في ميامي يوم الخميس 5 ديسمبر 2024.

حضر ممثلون عن جميع الأندية لمعرفة من سيواجه فرقهم. تم وضع أندية اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم كونميبول فلامينغو وبالميراس وريفر بليت وفلومينينسي في التصنيف الأول للقرعة مع بوكا جونيورز وبوتافوغو في التصنيف الثالث.

قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ | إنزو فرانسيسكولي، أسطورة نادي ريفر بليت 00:34

ريفر بليت

يجب أن يلعب لوس ميليوناريوس، الفائز بكأس ليبرتادوريس كونميبول أربع مرات، ضد أوراوا ريد دياموندز ومونتيري وإنتر ميلانو في المجموعة الخامسة.

قال أسطورة النادي ولاعب أوروجواي السابق رقم 10 إنزو فرانسيسكولي: "من المهم جدًا بالنسبة لنا كمؤسسة، وكنادٍ، ولمستقبل النادي أيضًا. وأضاف قائلًا: "أن نكون جزءًا من التصنيف الأول بين أفضل الفرق هو أمر إيجابي للغاية وهذا مهم جدًا". "أعتقد أن كأس العالم للأندية (FIFA) ستصبح مهمة جدًا بشكل تدريجي، وستكسب مكانها في عالم كرة القدم".

وأضاف: "يجب على كل من يشارك في بطولة ضخمة مثل هذه أن يكون مستعدًا. إذا أردنا الفوز بهذه البطولة، فيجب أن نبذل قصارى جهدنا. لا يمكنك اختيار خصمك أو المجموعة. يتعين علينا أن نفكر ونعمل على تحسين جودة فريقنا، ونؤمن أن فريقنا جاهز لمواجهة التحديات التي تأتي مع بطولة مثل هذه".

بوتافوغو

كان بوتافوغو الفريق الأخير الذي تأهل بفوزه ببطولة ليبرتادوريس التابعة لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم كونميبول في 30 نوفمبر، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها بالبطولة الأهم للأندية في أمريكا الجنوبية. ويواجه الفريق مهمة صعبة في المجموعة الثانية حيث سيواجه الثنائي الأوروبي باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز.

صرح مالك النادي جون تكستور: "من الواضح أننا تأهلنا في اليوم الآخر، ولا وصف لدينا لمدى الحماس الذي شعرنا به نتيجة ذلك، ووجودنا في هذا الحدث أمر مذهل. "أنا سعيد للغاية بالمجموعة وأعني ذلك". وأضاف قائلًا: "بوتافوغو مستعد للعب أمام العالم؛ لقد قلنا ذلك دائمًا. ونريد تصدير جودة كرة القدم البرازيلية إلى العالم وهذه هي فرصتنا للقيام بذلك".

كما ذكر في حديثه التاريخ المجيد للنادي. "كان بوتافوغو ناديًا عظيمًا لسنوات عديدة مضت. أعني، أعتقد أن الأمر المذهل في كرة القدم البرازيلية هو أنك تقابل مشجعًا لفلامينغو ومشجعًا لكورنثيانز ويقولون جميعًا إن والدهم أو جدهم كان من مشجعي بوتافوغو. لذا، فإن إعادة النادي إلى مكانته كواحد من أفضل الفرق في البرازيل وأمريكا الجنوبية أمر رائع.

"لقد قلنا منذ البداية إننا نريد أن يعرف العالم اسم بوتافوغو، وأن نتمكن من القيام بذلك في الولايات المتحدة هي فرصة عظيمة. لكننا جميعًا مندهشون بعض الشيء؛ لقد حققنا النجاح أسرع قليلاً مما توقعنا، لذا يتعين علينا الحفاظ عليه. يسخر الناس من هذا، لكننا سنتألق وسنحاول الفوز. في كل مرة ندخل فيها الملعب، نحاول الفوز. لذا، سنرى ما يمكننا فعله في الولايات المتحدة في يونيو ويوليو."

فلامينغو

فلامينغو، بطل كأس ليبرتادوريس كونميبول ثلاث مرات، وهو فريق آخر مقره ريو دي جانيرو، لديه عدد هائل من المتابعين في جميع أنحاء العالم ويمكنه أن يضم دعمًا هائلاً. سيواجهون تشيلسي والترجي التونسي ونادي ليون في المجموعة الرابعة.

قال الرئيس رودولفو لانديم "أعتقد أنه من الرائع حقًا أن نرى نادينا يشارك في قرعة مثل هذه في التصنيف الأول. من الرائع أن نرى جهدنا على مر السنين مثمرًا هكذا. هذا ما وضع فلامينغو في مثل هذا المكانة البارزة. وأضاف "أعتقد أنه يوم تاريخي".

"[نحن] جزء من بطولة عالمية حقيقية لأول مرة مع العديد من الفرق التي تعد أيضًا الأفضل وفي قمة اتحاداتها. لنؤمن بالفريق وندعمه. وكونوا واثقين من أنه من جانبنا، سنعمل بجد للاستعداد والأداء كما يتوقع مشجعونا في هذه البطولة".

سيشهد عالم كرة القدم وقائع بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025، بواقع 63 مباراة ستُلعَب على 12 ملعباً مختلفاً في 11 مدينة أمريكية مضيفة. وتجمع النسخة الأولى من هذه البطولة -التي تضم 32 فريقاً- أقوى وأنجح الأندية من اتحادات FIFA القارية الستة: الاتحاد الآسيوي والاتحاد الإفريقي واتحاد كونكاكاف واتحاد أمريكا الجنوبية كونميبول واتحاد أوقيانوسيا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يتضمن دور المجموعات ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق تلعب بنظام الدوري من مباراة واحدة. يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور الـ 16، وهي بداية مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة مباشرة، لتُختتم البطولة بالمباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيويورك، نيوجيرسي، حيث سيتم تتويج أفضل نادٍ في العالم.

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