أ: كيف أحصل على دبوس FIFA التذكاري؟
يُمكن للعامة الحصول على دبوس FIFA التذكاري في بطولات FIFA وفي مقر FIFA في زيوريخ.
ب: كيف أحصل على هدايا تذكارية وما إلى ذلك من منتجات؟
يتلقى FIFA الكثير من الطلبات للتبرّعات والهدايا التذكارية ومنتجات مشابهة من كافة أرجاء العالم. لكن للأسف، لا نمتلك إمكانية الاستجابة لكافة تلك الطلبات الفردية.
ج: أين يمكنني الحصول على معدات تحكيم مثل البطاقات الحمراء والصفراء؟
الرجاء التواصل مع اتحادكم الكروي للحصول على معلومات عن المعدات المتوفرة.
د: هل ينشر FIFA تقريراً سنوياً عن أنشطته؟
نعم، ينشر FIFA تقريراً سنوياً عن أنشطته. الرجاء زيارة قسم الوثائق الرسمية على موقع FIFA.com.
ه: أين يُمكن الوصول إلى منشورات FIFA؟
بوسعكم الاطلاع على القائمة الكاملة لمنشورات ووثائق FIFA عبر الإنترنت في قسم الوثائق الرسمية على موقع FIFA.com.
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