موضوعات عامة
موضوعات عامة
لجميع الاستفسارات المتعلقة بسلسلة ألعاب EA SPORTS FIFA، يرجى الاتصال بشركة Electronic Arts SPORTS مباشرة.
الرجاء زيارة قسم الوظائف على موقع FIFA.com أو صفحة FIFA على موقع LinkedIn. يرجى ملاحظة أنه لا يمكن تقديم الطلبات إلا من خلال أداة التوظيف عبر الإنترنت (سيتوفر رابط في إعلان الوظيفة) التابعة لنا. لا نقبل الطلبات عبر أي طريقة أخرى، على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي.
الرجاء زيارة قسم الوظائف على موقع FIFA.com أو صفحة FIFA على موقع LinkedIn. يرجى ملاحظة أنه لا يمكن تقديم الطلبات إلا من خلال أداة التوظيف عبر الإنترنت (سيتوفر رابط في إعلان الوظيفة) التابعة لنا. لا نقبل الطلبات عبر أي طريقة أخرى، على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي.
نعم. نرحب بالزوار لدخول مباني FIFA التي تشمل قاعة الاستقبال الرئيسية والحدائق ومتجر صغير للهدايا التذكارية. أوقات العمل من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 - 11:30 ومن الساعة 14:00 - 16:30.الجولات المصحوبة بمرشدين مثل جولات الشركات أو الزيارات الجماعية متاحة فقط عند الطلب. يُرجى إرسال البريد الإلكتروني إلى: visitor.services@fifa.org.في حالة وجود ظروف غير متوقعة أو أحداث خاصة، قد يغلق مقر FIFA أبوابه أمام الجمهور في أي وقت.
يمكن فقط للاتحادات الوطنية والاتحادات القارية الأعضاء في FIFA التقدم لمشروعات FIFA أو الحصول على تمويل مالي منه. يمكن العثور على تفاصيل الاتصال باتحاد كرة القدم في بلدك في قسم الاتحادات الوطنية على موقع FIFA.com.