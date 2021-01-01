أ: أين يمكن الحصول على معلومات متعلقة بتذاكر بطولات FIFA؟
تُباع كافة تذاكر بطولات FIFA للجماهير مباشرة وبشكل حصري عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضّلوا بزيارة الصفحة التالية FIFA.com/tickets.
ب: أين يمكن الحصول على تذاكر للقاءات الودية والمباريات المؤهلة للبطولات؟
يقوم الاتحاد الكروي الوطني المعني بإدارة شؤون مبيعات التذاكر للقاءات الوطنية والمباريات المؤهلة للبطولة. يمكن الاطلاع على التفاصيل في قسم الاتحادات الوطنية في موقع FIFA.com.
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