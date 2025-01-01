يقوم الاتحاد الكروي الوطني المعني بإدارة شؤون مبيعات التذاكر للقاءات الوطنية والمباريات المؤهلة للبطولة. يمكن الاطلاع على التفاصيل في قسم الاتحادات الوطنية في موقع FIFA.com.