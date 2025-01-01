الرجاء زيارة قسم الوظائف على موقع FIFA.com أو صفحة FIFA على موقع LinkedIn. يرجى ملاحظة أنه لا يمكن تقديم الطلبات إلا من خلال أداة التوظيف عبر الإنترنت (سيتوفر رابط في إعلان الوظيفة) التابعة لنا. لا نقبل الطلبات عبر أي طريقة أخرى، على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي.