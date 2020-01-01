يُمكن العثور على معلومات حول برامج التطوير الكروية في قسم التطوير على موقع FIFA.com. إلا أنه يجب التنويه إلى أن كافة دوراتنا تُنظَّم بمساعدة الاتحادات الوطنية والقارية. للحصول على معلومات إضافية عن الدورات المتنوعة التي نقدّمها وتفاصيل التسجيل بها، الرجاء التواصل مع اتحادكم الوطني.
برنامج Forward هو مبادرة FIFA التطويرية التي تهدف إلى دعم كرة القدم في جميع أنحاء العالم حتى تتمكّن من الوصول إلى إمكاناتها في كل اتحاد عضو. المزيد من التفاصيل متوفرة هنا.
خطة الإغاثة الخاصة بكوفيد-19 هي مبادرة تاريخية أطلقها FIFA في يونيو/حزيران 2020 لمساعدة الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 والاتحادات القارية في أعقاب جائحة كوفيد-19. عبر مراحلها الثلاث، ستوفّر خطة الإغاثة كوفيد-19 ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لمساعدة مجتمع كرة القدم. تتوفر مزيد من التفاصيل في مركز موارد كوفيد-19.