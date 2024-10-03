اختيار باراغواي لاستضافة مؤتمر FIFA في دورته الخامسة والسبعين

سيكون المؤتمر العادي هو المؤتمر السادس الذي يُعقد في أمريكا الجنوبية

استضافة باراغواي للفعالية في عام 2025 ستتزامن مع مرور 100 عام على انضمامها إلى عضوية FIFA

حيث استضافت البلاد بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2019™

سيُعقد كونغرس FIFA الخامس والسبعين في أسونسيون، باراغواي، وذلك بناءً على قرار اتخذه مجلس FIFA في اجتماعه الذي عُقد في 3 أكتوبر\تشرين الأول عام 2024. سيُعقد الكونغرس، وهو السادس الذي تستضيفه قارة أمريكا الجنوبية، في 15 مايو\أيار 2025 في معقل اتحاد أمريكا الجنوبية كونميبول ويأتي انعقاد المؤتمر تزامناً مع احتفال الاتحاد الباراغوياني لكرة القدم بمرور 100 عام على انضمامه إلى عضوية FIFA، بعد أن انضم في الكونغرس العادي الرابع عشر الذي عُقد في براغ، تشيكوسلوفاكيا، في 24 مايو\أيار 1925.

قال السيد جياني إنفانتينو، رئيس FIFA "إن تزامن الاحتفال بمرور 100 عام على عضوية الاتحاد الباراغواياني لكرة القدم في FIFA في مايو\أيار 2025 يمثل مناسبة بالغة الأهمية للاحتفاء بروح التكاتف التي تجمع بين أقطاب كرة القدم العالمية".

وأضاف أيضاً: "نتوجه بجزيل الشكر إلى الاتحاد الباراغواياني لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية كونميبول، برئاسة روبرت هاريسون وأليخاندرو دومينغيز على التوالي، على جهودهم الحثيثة في استضافة باراغواي لأول كونغرس FIFA على أرضها. وليس ذلك فحسب، بل سيكون هذا أول كونغرس FIFA عادي يُعقد في أمريكا الجنوبية دون ارتباط مباشر باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم. ولا شك أنها ستكون مناسبة رائعة." سبق لأمريكا الجنوبية أن استضافت كونغرس FIFA العادي في أربع مناسبات، تزامنت جميعها مع نهائيات كأس العالم لكرة القدم - ريو دي جانيرو، البرازيل (1950)، سانتياغو، تشيلي (1962)، بوينس آيرس، الأرجنتين (1978)، ساو باولو، البرازيل (2014) - بالإضافة إلى مؤتمر استثنائي في بوينس آيرس عام 2001.

شاركت باراغواي في كأس العالم FIFA™ في ثماني مناسبات وكانت أحد المنتخبات الـ 13 التي شاركت في النسخة الافتتاحية من البطولة التي استضافتها الأوروغواي عام 1930. كما شاركت منتخبات الباراغواي الوطنية في مختلف البطولات التي ينظمها FIFA للناشئين، وكرة القدم للصالات وكرة القدم الشاطئية.