تعود الشراكة بين FIFA وCoca-Cola إلى بدايات عام 1974 قبل أن تصبح هذه الأخيرة الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA™ في العام 1978، وبذلك تكون شركة Coca-Cola من أقدم الشركاء لـFIFA، وقد عُرضت اللوائح الإعلانية المروجة لمنتجات Coca-Cola في جميع بطولات كأس العالم FIFA منذ نسخة 1950.

تمتدّ هذه الشراكة إلى عام 2030 لدعم جميع الفعاليات التي ينظمها FIFA حول العالم، والتي تضمّ بطولات الشباب والسيدات والرجال.

ومنذ العام 2006، اهتمّت شركة Coca-Cola حصرياً بتنظيم جولة كأس العالم FIFA، متيحة الفرصة أمام الملايين لاختبار الشعور بهذه الكأس المميزة وزيادة نسبة الحماسة بانتظار البطولة، وعام 2018، أكملت كأس العالم FIFA جولتها الرابعة من تنظيم Coca-Cola.

كذلك تتمتع شركة Coca-Cola بشراكة قوية مع مجموعة Panini الرائدة عالمياً مجال المقتنيات الرسمية المرخصة مثل ألبومات الملصقات، وقد أثمرت هذه الشراكة بين Coca-Cola وPanini ملصقات حصرية من FIFA رقمية ومادية، خاصة ببطولات كأس العالم FIFA.

وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة رعاية التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola لمنتخبات الرجال والسيدات.

إضاءة على أنشطة الشركة في البطولات الأخيرة أطلقت شركة Coca-Cola في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ حملتها بعنوان "صدّق اللي ما يتصدق يتحقق" 'Believing is Magic' لتعزيز العلاقة مع مشجعي كرة القدم عبر منحهم الفرصة للتعبير والاحتفال على طريقتهم الخاصة، وقد تضمنت هذه الحملة مقطعاً موسيقياً يعرض للمرة الأولى نسخة حصرية لمعزوفة كلاسيكية. وفي سابقة من نوعها، زارت كأس العالم FIFA الأصلية 32 دولة متأهلة للبطولة في جولتها التي تتضمن محطات في 51 دولة، كنقطة انطلاق وصولاً للهدف الأخير ألا وهو زيارة كلّ الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA التي يصل عددها إلى 211 بحلول العام 2023، من أجل إدخال متعة هذه اللعبة إلى قلوب المشجعين حول العالم. كذلك يضاف ألبوم Coca-Cola/Panini للملصقات الرقمية الذي تسجل فيه حتى الآن 27 مليون مشجع حول العالم إلى لائحة الإنجازات.ثبّتت بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ أسس حملة Coca-Cola "صدّق اللي ما يتصدق يتحقق". فقد سمحت هذه البطولة للمشجعين بخوض التجربة التي تقدمها Coca-Cola بالاشتراك مع Powerade في مختلف الملاعب ومهرجانات المشجعين FIFA™ التي جمعت بين الاحتفالات والاستدامة. كما سلطت البطولة الضوء على الإنجازات المميزة للاعبات فريق Coca-Cola اللواتي انضممن إلى لائحة لاعبات كرة القدم الأفضل في العالم. وقدمت هذه الرحلة مثالاً يحتذى به عن قوة الإيمان بالنفس ما يعكس روح