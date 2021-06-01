Adidas

https://www.adidas.co.uk/football

لأنها الرياضة الأكثر شعبية حول العالم، فإن كرة القدم تمثل بشكل واضح إحدى الأولويات الإستراتيجية الرئيسية لشركة adidas. ولأكثر من 70 عاماً، اضطلعت adidas بدور ريادي في التطورات الكبرى في تكنولوجيا الأحذية والكرات والملابس. كذلك فإن تكريس adidas عملها للرياضة وعلاقاتها الوثيقة بالرياضيين ساعدها لتصبح جزءاً من تاريخ كرة القدم وحاضرها ومستقبلها. تسعى adiads للاستفادة من نجاحها في البطولات الرياضية الكبرى إلى تعزيز موقعها الريادي في كرة القدم من خلال تصميم أفضل المنتجات والاستفادة الكاملة من محفظتها المتميزة من شركاء التسويق الرياضي. تشمل مجموعة الشركاء اتحادات كرة القدم الرائدة (مثل FIFA والاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA) والبطولات التي تنظمها الاتحادات مثل (كأس العالم FIFA، وكأس الأمم الأوروبية وكأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال أوروبا) والاتحادات الوطنية (مثل إسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وروسيا، والمكسيك، واليابان، وبلجيكا، والدنمارك)، والبطولات (على سبيل المثال الدوري الأمريكي لكرة القدم)، والأندية (مثل ريال مدريد، ويوفنتوس، وآرسنال، وبايرن ميونخ، وبوكا جونيورز) واللاعبين (مثل ليونيل ميسي، وبوجبا، ومحمد صلاح، وتوني كروس، ونجولو كانتي).

fifa_fp_adidas

تعود العلاقة بين FIFA و adidasإلى أكثر من 50 عاماً. وتزود adidas منذ عام 1970 الكرة الرسمية لجميع مباريات كأس العالم FIFA. من الواضح أنه فيما يخص كل نسخة من نسخ كأس العالم FIFA، فإن مصممي ومطوري adidas يهدفون إلى ابتكار الكرة المثالية بالجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والتصميم المثير والفريد لجعل كرة المباراة الرسمية رمزاً حقيقياً لكل نسخة من نسخ كأس العالم FIFA. يبرز من بين كرات adidas الأسطورية كرة Tango (1982)، وهي أول كرة تجمع بين الجلد والبولي يوريثين، وAzteca (1986)، أول كرة صناعية بالكامل، وQuestra (1994)، الكرة القائمة على فوم البولي يوريثين و Tricolore(1998) والتي قدمت طبقة فوم صناعية و+Teamgeist (2006) التي أرست معايير جديدة بتصميمها المميز والمبتكر وتكنولوجيا اللوحات. بالإضافة إلى كأس العالم FIFA، تشارك adidas أيضاً في جميع بطولات FIFA الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠١٩™ وكأس العالم للشباب تحت 20 سنة FIFA للسيدات والرجال وكأس العالم للكرة الشاطئية FIFA. في كل هذه البطولات، يرتدي مسؤولو FIFA والحكام والمتطوعون وبرنامج الشباب بأكمله (مرافقي اللاعبين، طاقم الكرات، حاملي الأعلام) منتجات adidas من الرأس إلى القدمين. تماشياً مع مهمة FIFA المتمثلة في "تطوير اللعبة، والتواصل مع العالم، وبناء مستقبل أفضل"، تقوم adidas بتوفير منتجات للعديد من دورات التطوير ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات حول العالم. لمزيد من المعلومات حول adidas ومنتجاتها، يرجى زيارة: https://www.adidas.co.uk/football أو انضم إلى المحادثة على www.facebook.com/adidasfootball أو Twitter:adidasfootball. إن adiads هي جزء من مجموعة adidas، وهي شركة عالمية رائدة في مجال صناعة السلع الرياضية تطرح مجموعة كبيرة من المنتجات في القطاعات الرئيسية الثلاثة لـ adidas وReebok وTaylorMade-adidas Golf. يقع المقر الرئيسي للمجموعة في هيرتسوجيناوراخ بألمانيا، ويعمل لديها أكثر من 46000 موظف حول العالم وحققت مبيعات بقيمة 13.3 مليار يورو في عام 2011.

كل الشركاء

Adidas

لأنها الرياضة الأكثر شعبية حول العالم، فإن كرة القدم تمثل بشكل واضح إحدى الأولويات الإستراتيجية الرئيسية لشركة adidas. ولأكثر من 70 عاماً، اضطلعت adidas بدور ريادي في التطورات الكبرى في تكنولوجيا الأحذية والكرات والملابس.

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Coca-Cola

شركة Coca-Cola هي واحدة من أقدم شركاء FIFA، حيث بدأ الارتباط الرسمي في عام 1974 كما تعود الرعاية الرسمية لكأس العالم إلى عام 1978. تظهر إعلانات Coca-Cola في ملاعب كأس العالم FIFA منذ عام 1950.

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مجموعة Wanda

Wanda Commercial Properties هي أكبر شركة عقارية في العالم وأكبر مالك فندق من فئة الخمس نجوم في العالم.

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HYUNDAI • KIA

تعد شراكات كرة القدم ركيزة أساسية لاستراتيجية التسويق العالمية لشركة Hyundai / Kia التي توفر فرصًا مقنعة لبناء اتصال عاطفي مع العملاء من خلال مشاركة شغفهم بكرة القدم.

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Visa

تُعتبر Visa شريكًا عالميًا لـ FIFA منذ عام 2007، بل وهي الشريك الرسمي لتقنية الدفع لأنشطة FIFA حول العالم. ستحتفظ Visa بحقوق حصرية في فئة خدمات الدفع حتى عام 2022.

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الخطوط الجوية القطرية

عزّز FIFA والخطوط الجوية القطرية الشراكة التي تربط بينهما بتمديدها حتى عام 2030، وبذلك تستمّر الرحلة التي أطلقها طرفا الشراكة لتمكين عشاق كرة القدم من المشارَكة في فعاليات عابرة للثقافات تتجسَّد فيها قيم الإنجازات الإنسانية والوحدة بين شعوب العالم.

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آخر تحديث: الثلاثاء، ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ في ٠١:١٧ م