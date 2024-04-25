أرامكو هي شركة رائدة حول العالم في مجال الحلول المتكاملة للطاقة والمنتجات الكيميائية، وتقودها قناعة راسخة بأن الطاقة هي بمثابة نافذة للفرص. فمن تزويد العالم بحوالي ثُمن احتياجاته من النفط، وصولاً إلى تطوير تقنيات جديدة في مجال الطاقة، يُكرّس فريق الشركة المنتشر في أرجاء العالم جُلّ جهوده لإحداث أثر إيجابي في كل ما يقوم به، ويُركز على جعل الموارد أكثر موثوقية واستدامة وفائدة، وهو ما من شأنه أن يعزز الاستقرار والتنمية طويلة المدى في أرجاء العالم.