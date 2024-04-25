Aramco

www.aramco.com

أرامكو هي شركة رائدة حول العالم في مجال الحلول المتكاملة للطاقة والمنتجات الكيميائية، وتقودها قناعة راسخة بأن الطاقة هي بمثابة نافذة للفرص. فمن تزويد العالم بحوالي ثُمن احتياجاته من النفط، وصولاً إلى تطوير تقنيات جديدة في مجال الطاقة، يُكرّس فريق الشركة المنتشر في أرجاء العالم جُلّ جهوده لإحداث أثر إيجابي في كل ما يقوم به، ويُركز على جعل الموارد أكثر موثوقية واستدامة وفائدة، وهو ما من شأنه أن يعزز الاستقرار والتنمية طويلة المدى في أرجاء العالم.

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وقد أصبحت أرامكو شريكاً عالمياً رئيسياً لـFIFA وحصرياً في مجال الطاقة حتى عام 2027، وهو ما يشمل حقوق رعاية عدة أحداث رياضية، ولا سيما بطولة كأس العالم FIFA 2026™ المنتظرة.

كل الشركاء

Aramco

وقد أصبحت أرامكو شريكاً عالمياً رئيسياً لـFIFA وحصرياً في مجال الطاقة حتى عام 2027، وهو ما يشمل حقوق رعاية عدة أحداث رياضية، ولا سيما بطولة كأس العالم FIFA 2026™ المنتظرة.

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Adidas

لأنها الرياضة الأكثر شعبية حول العالم، فإن كرة القدم تمثل بشكل واضح إحدى الأولويات الإستراتيجية الرئيسية لشركة adidas. ولأكثر من 70 عاماً، اضطلعت adidas بدور ريادي في التطورات الكبرى في تكنولوجيا الأحذية والكرات والملابس.

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Coca-Cola

شركة Coca-Cola هي واحدة من أقدم شركاء FIFA، حيث بدأ الارتباط الرسمي في عام 1974 كما تعود الرعاية الرسمية لكأس العالم إلى عام 1978. تظهر إعلانات Coca-Cola في ملاعب كأس العالم FIFA منذ عام 1950.

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HYUNDAI • KIA

تعد شراكات كرة القدم ركيزة أساسية لاستراتيجية التسويق العالمية لشركة Hyundai / Kia التي توفر فرصًا مقنعة لبناء اتصال عاطفي مع العملاء من خلال مشاركة شغفهم بكرة القدم.

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Visa

تُعتبر Visa شريكًا عالميًا لـ FIFA منذ عام 2007، بل وهي الشريك الرسمي لتقنية الدفع لأنشطة FIFA حول العالم. ستحتفظ Visa بحقوق حصرية في فئة خدمات الدفع حتى عام 2022.

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الخطوط الجوية القطرية

عزّز FIFA والخطوط الجوية القطرية الشراكة التي تربط بينهما بتمديدها حتى عام 2030، وبذلك تستمّر الرحلة التي أطلقها طرفا الشراكة لتمكين عشاق كرة القدم من المشارَكة في فعاليات عابرة للثقافات تتجسَّد فيها قيم الإنجازات الإنسانية والوحدة بين شعوب العالم.

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آخر تحديث: الاثنين، ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ في ٠٣:١٨ م