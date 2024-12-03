توسيع نطاق شراكة بنك أمريكا مع FIFA ليصبح الشريك الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA 2025™

انضمت المؤسسة المالية العالمية إلى قائمة الشركاء الرسميين لمسابقة FIFA الجديدة للأندية التي يشارك فيها 32 فريقاً

تأتي هذه الشراكة الموسعة بين بنك أمريكا والاتحاد الدولي لكرة القدم لتدعم المساعي الرامية إلى تحقيق التميز والنجاح في اللعبة الأكثر شعبية في العالم من خلال حدثين رياضيين مذهلين

سيتسنى لبنك أمريكا التفاعل مع مئات الملايين من عشاق اللعبة وترسيخ علاقات العملاء والتواصل مع المجتمعات المحلية والمساعدة في دفع عجلة النمو في مختلف أنحاء الولايات المتحدة والمناطق الرئيسية التي تستضيف مباريات بطولتي كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم FIFA 2026™

يسرّ FIFA إعلان انضمام بنك أمريكا إلى قائمة الشركاء الرسميين لبطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، مسابقة FIFA العالمية الجديدة، التي ستستضيفها الولايات المتحدة العام المقبل بمشاركة 32 من أفضل أندية العالم، حيث من المقرر أن تكون أفضل بطولة في تاريخ المنافسات العالمية على صعيد كرة قدم الأندية.

يُذكر أن بنك أمريكا أصبح في أغسطس/آب الماضي الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، وهو الاتفاق الذي أعرب من خلاله FIFA وبنك أمريكا عن التزامهما بالعمل سوياً لدعم تطوير اللعبة العالمية وأثر البطولة على جماهير المستديرة الساحرة من كافة الأعمار والخلفيات والقدرات البدنية.

وقبل سحب القرعة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA التي من المقرر أن تقام مراسمها في ميامي يوم الخميس المقبل، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن توسيع نطاق الشراكة القائمة بينهما لتشمل النسخة الافتتاحية للمسابقة العالمية للأندية التي ستدور رحاها العام المقبل.

كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ 01:58

هذا وستقام مباريات كأس العالم للأندية FIFA 2025 في 11 مدينة مضيفة بمختلف أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، مما يوفر فرصة فريدة لكل من FIFA وبنك أمريكا لترك أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي في المجتمعات حيث يعيش كوادر المصرف وعملاؤه.

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "إنه لمن دواعي سرورنا أن ينضم بنك أمريكا إلى قائمة شركاء النسخة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA التي ستشهد مشاركة 32 فريقاً. فقد عقدنا على مدى الأشهر الأخيرة مناقشات مُفصَّلة مع رئاسة بنك أمريكا حول مهمة FIFA داخل الملعب وخارجه، ولذا فإننا سعداء بانضمامهم إلينا في هذه الخطوة التي نسعى من خلالها إلى إضفاء دلالات عالمية جديدة على كرة قدم الأندية، بقدر ما يسرنا عملهم معنا جنباً إلى جنب في الطريق إلى 2026. ذلك أن بنك أمريكا هو الشريك المثالي لهذه البطولة الرائدة، باعتباره مؤسسة مصرفية عالمية لها عمليات في شتى أنحاء العالم وفي كافة المدن المضيفة.

من جهته، قال بريان موينيهان، رئيس مجلس إدارة بنك أمريكا ورئيسه التنفيذي: من شأن هذه الشراكة مع FIFA، سواء في كأس العالم 2026 أو في كأس العالم للأندية 2025، أن تعزز تركيزنا على تعميق العلاقات مع العملاء من خلال أحد أكبر وأشهر الأحداث الرياضية في العالم، ومن شأنها كذلك أن تساهم في ترك أثر اقتصادي دائم، على الصعيدين الدولي والمحلي".

يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 ستنطلق يوم 15 يونيو/حزيران 2025 في ميامي، على أن تُختتم المنافسات بإجراء المباراة النهائية في نيويورك نيو جيرسي يوم الأحد 13 يوليو/تموز، حيث سيكون التنافس على أشده لنيل الكأس الأيقونية الجديدة، علماً أن المسابقة ستشهد مشاركة أندية من كافة الاتحادات القارية الستة، وهي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.