FIFA يُعلن بنك أمريكا المصرف الرسمي الراعي لكأس العالم 26 FIFA™

يسرّ FIFA إعلان أن بنك أمريكا سيكون المصرف الرسمي الراعي لكأس العالم 26 FIFA™، وهو ما يؤكد الشراكة التاريخية التي تُظهر التزام هذه المؤسسة المالية العالمية في الترويج للصحة والسلامة ودعم التميُّز وتشكيل همزة وصل بين الشعوب والمجتمعات المحلية بحيث تترك أثراً ملموساً من خلال القوة الكامنة في الرياضة. وعبر هذه الشراكة الجديدة، سيعمل FIFA وبنك أمريكا سوياً لدعم تطوير اللعبة العالمية وأثر البطولة على جماهير المستديرة الساحرة من كافة الأعمار والخلفيات والقدرات البدنية. يُذكر أن بنك أمريكا يرتبط بشراكات مع مجموعة من أشهر العلامات التجارية على الإطلاق، والتي تتشارك معه برؤية تقوم على الدفع بعجلة التنمية. ويهدف هذا الاتفاق الهام مع FIFA، والذي يمتد لنهاية عام 2026، إلى تعزيز الصلات وترك أثر مستدام في المجتمعات العالمية حول العالم حيث تعيش كوادر المصرف وعملاؤه. وتأتي هذه الشراكة لتستكمل استراتيجيات الأسواق المحلية والعالمية لشركة بنك أمريكا، بحيث تعمل على إشراك الجمهور حول العالم وتوحيدهم في إطار خلق تجربة لا تنسى تربط الشعوب، ولا يُمكن تحقيقها إلا من خلال الفعاليات الرياضية المباشرة. وفي إطار احتفاله بهذا الاتفاق، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "نشعر بحماسة كبيرة بالترحيب ببنك أمريكا كراعٍ عالمي لهذه النسخة غير المسبوقة من كأس العالم FIFA. التزام بنك أمريكا بالانخراط مع المجتمع المحلي على المستويين المحلي والعالمي متَّسق مع أهدافنا للبطولة وما بعدها، ودعمه لـFIFA على الصعيد الدولي يمثل خطوة هامة لمنظمتنا في إطار استمرارنا بالنهوض باللعبة لصالح العالم بأسره."