بث حي لبطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA أوزبكستان 2024™ في أكثر من 175 دولة ومنطقة

تنطلق النسخة العاشرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA™يوم السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، بمشاركة 24 منتخباً لا يوجد بينها مرشَّح فوق العادة لنيل لقب النسخة الأوسع في تاريخ البطولة والتربّع على عرش اللعبة. والدعوة مفتوحة أمام الجماهير في أرجاء العالم لمساندة منتخباتها المفضلة ومتابعة البطولة مباشرة، وإليكم تفاصيل بث البطولة. ستنقل جهات البث التلفزيوني التقليدية منافسات البطولة كاملة، والتي تشمل 52 مباراة. أما بالنسبة للمشجعين المتواجدين في المناطق التي لا تشملها هذه التغطية، فسيكون بوسعهم مشاهدة كل دقائق الإثارة مباشرة عبر منصة FIFA+. انقر هنا للتعرف على تفاصيل مشاهدة منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA أوزبكستان 2024™. وستكون أوزبكستان 2024 أول بطولة ينظمها FIFA في آسيا الوسطى، وستشهد مشاركة خمس دول من المنطقة للمرة الأولى، إذ تنضم لأصحاب الأرض كلٌ من أفغانستان وكازاخستان وطاجيكستان وإيران. مع العلم أن هذه هي المشاركة الأولى على الإطلاق لطاجيكستان وأفغانستان في تاريخ هذه البطولة، بالإضافة إلى منتخبين آخرين حديثي العهد في مونديال الصالات وهما فرنسا ونيوزيلندا.