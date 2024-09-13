بث حي لبطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA أوزبكستان 2024™ في أكثر من 175 دولة ومنطقة

دعوة لجماهير كرة القدم داخل الصالات لمتابعة المنافسات التي ستنقلها جهات بث مختلفة حول العالم
ستكون مشاهدة المباريات متاحة في دول كافة الاتحادات القارية
تنطلق البطولة بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول وستنقل منصة FIFA+ كافة المباريات مباشرة ومجاناً
تنطلق النسخة العاشرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA™يوم السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، بمشاركة 24 منتخباً لا يوجد بينها مرشَّح فوق العادة لنيل لقب النسخة الأوسع في تاريخ البطولة والتربّع على عرش اللعبة. والدعوة مفتوحة أمام الجماهير في أرجاء العالم لمساندة منتخباتها المفضلة ومتابعة البطولة مباشرة، وإليكم تفاصيل بث البطولة. ستنقل جهات البث التلفزيوني التقليدية منافسات البطولة كاملة، والتي تشمل 52 مباراة. أما بالنسبة للمشجعين المتواجدين في المناطق التي لا تشملها هذه التغطية، فسيكون بوسعهم مشاهدة كل دقائق الإثارة مباشرة عبر منصة FIFA+. انقر هنا للتعرف على تفاصيل مشاهدة منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA أوزبكستان 2024™. وستكون أوزبكستان 2024 أول بطولة ينظمها FIFA في آسيا الوسطى، وستشهد مشاركة خمس دول من المنطقة للمرة الأولى، إذ تنضم لأصحاب الأرض كلٌ من أفغانستان وكازاخستان وطاجيكستان وإيران. مع العلم أن هذه هي المشاركة الأولى على الإطلاق لطاجيكستان وأفغانستان في تاريخ هذه البطولة، بالإضافة إلى منتخبين آخرين حديثي العهد في مونديال الصالات وهما فرنسا ونيوزيلندا.
ستستضيف ثلاث مدن، وهي العاصمة طشقند، وأنديجان في وادي فرغانة ومركز بخارى التجاري الواقع على طريق الحرير، المباريات لتصبح أوزبكستان رابع عضو في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يُنظّم كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات بعد هونغ كونغ، الصين (1992)، وتايبيه الصينية (2004)، وتايلاند (2012). ويعود تاريخ المشاركة الأولى لأوزبكستان في كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات إلى نسخة 2016، بينما نجح الفريق في بلوغ أدوار خروج المغلوب في نسخة 2021 ليتم إقصاؤه على يد المنتخب الإيراني في ختام موقعة ثُمن نهائي نارية بنتيجة 9-8. يُذكر أن المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة هي (بالترتيب الأبجدي بالأحرف اللاتينية): أفغانستان وأنغولا والأرجنتين والبرازيل وكوستاريكا وكرواتيا وكوبا وفرنسا وغواتيمالا وإيران وكازاخستان وليبيا والمغرب وهولندا ونيوزيلندا وبنما وباراغواي والبرتغال وإسبانيا وطاجيكستان وتايلاند وأوكرانيا وأوزبكستان وفنزويلا. تفضلوا بتصفّح الجدول الكامل للمباريات هنا. ولكل أفراد الجمهور الراغبين بحضور مباريات البطولة، ندعوكم لشراء تذاكركم عبر النقر هنا.