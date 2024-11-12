"ركن أساسي في تطوير كرة القدم": ورشة عمل حول الحوكمة المالية في سريلانكا

تعتبر الحوكمة المالية الرشيدة هي مفتاح ضمان تطور كرة القدم في جميع أنحاء العالم

شارك 11 اتحاداً من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في أحدث ورشة عمل

تم تنظيم ورش العمل تحت مظلة حَرَمُ FIFA الجديد

إن التزام FIFA بتطوير كرة القدم في كافة أنحاء العالم مشروط بإدارة مالية سليمة تضمن حصول الاتحادات الأعضاء على أفضل عائد استثماري للأموال الموزعة عبر برنامج FIFA Forward. وفي إطار مساعيه الدؤوبة لتحقيق هذا الهدف، عقد FIFA ورش عمل دورية في مختلف أنحاء العالم لتعزيز الحوكمة المالية وتنمية القدرات داخل الاتحادات الأعضاء.

عُقدت أحدث ورشة عمل للإدارة المالية في سريلانكا يومي 6 و7 نوفمبر\تشرين الثاني 2024 بمشاركة الأمناء العامين والمدراء الماليين من الاتحادات الأعضاء في بنغلاديش وبوتان والهند وإيران وجمهورية قيرغيزستان وجزر المالديف ونيبال وسريلانكا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

عُقدت تلك الفعالية تحت مظلة "حَرم FIFA" الذي أطلق مؤخراً ليكون بمثابة منصة تعليمية مركزية لكرة القدم، بحيث تتوافر فيها كافة أنشطة FIFA في مجال بناء القدرات والمبادرات التعليمية الموجهة للاتحادات الأعضاء.

انطلقت الورشة بعرضٍ للدليل الإرشادي للحوكمة المالية، وتضمنت نقاشات وجلسات عمل جماعية وحالات دراسية حول موضوعات مثل تضارب المصالح والتخطيط والميزانية وعمليات الشراء، بالإضافة إلى أهمية توفر وثائق داعمة كافية. شددت الجلسات على ضرورة تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية، واتباع ممارسات الإدارة المالية الرشيدة في إطار تنفيذ برنامج FIFA Forward.

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“"لقد كانت المشاركة في ورشة عمل FIFA الخاصة بالحوكمة المالية تجربة ذات قيمة لا تقدر بثمن. إنّ الرؤى التي تم مشاركتها حول الشفافية والمساءلة وأفضل الممارسات في الإدارة المالية تعد ركيزة أساسية لتعزيز إطارنا الحوكمي،" هكذا صرح أنيلكومار برابهاكران، الأمين العام للاتحاد الهندي لكرة القدم. "وقد مكنتنا هذه الورشة من الأدوات والمعرفة اللازمتين لتمكيننا من الارتقاء بمعايير الأداء إلى أقصى حد، مما يسهم في تعزيز الثقة والنزاهة بين أوساط مجتمع كرة القدم."

أصبحت أوزبكستان، إحدى الدول المشاركة، مؤخراً أول دولة في آسيا الوسطى تستضيف فعالية من تنظيم FIFA، وذلك باستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024™ في سبتمبر\أيلول وأكتوبر\تشرين الأول 2024.

"الحوكمة المالية هي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة لكرة القدم. نسعى في الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم جاهدين إلى اغتنام كل فرصة لتعزيز أدائنا المالي والاستفادة من أفضل الممارسات من شتى أنحاء العالم، كما صرح بذلك الأمين العام للاتحاد، السيد أفاز ماكسوموف.

"كانت ورشة عمل FIFA حول الحوكمة المالية في كولومبو خطوة أخرى بالغة الأهمية في هذا الاتجاه. تضمنت الفعالية عدداً وافراً من العروض التقديمية الثاقبة، كما أتاحت الفرصة لتبادل الآراء مع زملاء من عشرة اتحادات أعضاء أخرى. ستسفر هذه الفعالية عن تطوير ملموس في معايير الحوكمة المالية التي ننتهجها."

تم تدشين برنامج FIFA Forward في عام 2016 بهدف توفير الدعم المالي لتنفيذ مشاريع مخصصة لكل اتحاد وطني من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً. في الدورتين الأوليين، بين عامي 2016 و 2022، تم تخصيص ما يزيد عن 2.8 مليار دولار أمريكي لمجموعة متنوعة من المشاريع الرامية إلى تهيئة البنية التحتية لكرة القدم والمسابقات، فضلاً عن النهوض بكرة القدم النسائية وتطويرها.