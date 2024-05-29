مبادرة لتحسين أمن وسلامة الملاعب في إندونيسيا بدعم من FIFA

المبادرة هي ثمرة مذكرة تفاهم وقعها FIFA والاتحاد الإندونيسي لكرة القدم عام 2023

قام وفد FIFA بزيارة وتقييم ثمانية ملاعب في أرجاء إندونيسيا

استضافت إندونيسيا أول بطولة من تنظيم FIFA عام 2023

في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين FIFA والاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، قام وفد من خبراء FIFA بزيارة وتقييم ثمانية ملاعب في أرجاء إندونيسيا.

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 خلال افتتاح مكتب FIFA في العاصمة جاكرتا على هامش أول بطولة من تنظيم FIFA استضافتها إندونيسيا وهي كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™، تم تحديد سلامة وأمن الملاعب باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لإحداث تحوّل في كرة القدم بالبلاد.

وبموجب هذا الاتفاق، يتعاون طرفاه على تحسين البنية التحتية للملاعب، ومعايير السلامة والأمن في أرجاء إندونيسيا، ومن أجل هذه الغاية، أوفَد FIFA فريقاً مختصاً إلى ثمانية ملاعب بين 20 و25 مايو/أيار 2024 لزيارة ثمانية ملاعب موزعة على أربعة أقاليم، وهي سومطرة الشمالية، وجاوة الغربية، وجاوة الشرقية، وكاليمانتان الشرقية، وشملت الملاعب التالية:

ملعب سومطرة أتارا الرئيسي ملعب تيلادان الملعب الوطني ملعب ويباوا موكتي ملعب كانجوروهان ملعب دلتا سيدواريو ملعب جوكو سامودرو ملعب سيجيري

تخضع هذه الملاعب الثمانية لعملية تجديد تضطلع بها وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتأتي الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات التفقدية لهذه المشاريع التي يدعمها FIFA من خلال توظيف خبرات ومعارف المختصين واستشاري FIFA المعنيين بالملاعب والبنية التحتية.

دعم FIFA المخصص لتحسين البنية التحتية للملاعب في إندونيسيا Previous 01 / 10 FIFA visit to Stadium in North Sumatera 02 / 10 FIFA visit to Stadium in North Sumatera 03 / 10 FIFA visit to Stadium in North Sumatera 04 / 10 FIFA visit Patriot Stadium 05 / 10 FIFA visit Patriot Stadium 06 / 10 FIFA visit Patriot Stadium 07 / 10 FIFA visit Stadium in East Kalimantan 08 / 10 FIFA visit Stadium in East Kalimantan 09 / 10 FIFA visit PSSI Training Center 10 / 10 FIFA visit Kanjuruhan Stadium Next

وقد ركّزت هذه الزيارة على أربعة عوامل رئيسية هي الدخول والخروج من الملعب، ومنافذ الوصول إلى الملعب، ومسارات الإخلاء، وتدفق ومسارات الجماهير. وبعد إتمام الزيارة، سيُعد FIFA تقييماً ويُقدِّم توصيات إلى الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والسلطات المحلية.

وقد ضمّ الوفد كلاً من بنيامين فينبرينك، استشاري FIFA المعني بالملاعب والبنية التحتية؛ وكاران ميرشانداني، مدير التطوير الإقليمي لدى FIFA؛ بينما ضمّ وفد الاتحاد الإندونيسي كلاً من أدي نوغروهو، مدير سلامة وأمن البنية التحتية؛ وكوت أيو رحيماينيتا من مكتب رئيس الاتحاد.

أحد الملاعب التي شملتها الزيارة هو ملعب كانجوروهان في منطقة مالانغ في إقليم جاوة الشرقية، الذي شهد خلال مباراة كرة قدم بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022 حادثة مأساوية أدت إلى مقتل 132 شخصاً، وتسبب بجروح خطيرة لـ96 شخصاً، وجروح متوسطة إلى خفيفة لـ484 شخصاً، بحسب تقرير حكومي.

وعن هذه الزيارة، قال ميرشانداني: "تؤكد زيارتنا اليوم على التزام FIFA بدعم الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في جهوده لإحداث تحوّل في البنية التحتية لكرة القدم. يجب على الأحداث المأساوية التي وقعت عام 2022 أن تدفعنا لضمان استمتاع كافة أفراد جمهور كرة القدم باللعبة في بيئة آمنة وسالمة داخل الملاعب".

من جهته، قال أدي نوغروهو: "يُعتبر دعم FIFA هذا جوهرياً في إطار مساعينا لإعادة بناء ملاعبنا وتحسين (بنيتها التحتية)، وقد أتى هذا الدعم انطلاقاً من التواصل الذي جرى بعد الحادث بين جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، ووإريك ثوهير رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، وجياني إنفانتينو رئيس FIFA. إن ذكرى من فقدناهم تغذي تصميمنا على خلق مستقبل أكثر أمانًا لجميع عشاق كرة القدم.".

وقد قام وفد FIFA بوضع أكليل من الزهور في الملعب تكريماً لذكرى أولئك الذين فارقوا الحياة فيه، وللتأكيد على عزم FIFA بألا تتكرر مثل هذه المأساة،

وكان رئيس FIFA قد توجه إلى جاكرتا عقب هذه الكارثة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والتقى بالرئيس ويدودو، وتعهَّد للسلطات في البلاد بأن FIFA سيقدّم الدعم لها من خلال إجراء إصلاح شامل لإجراءات السلامة في ملاعب البلاد.

“أما سانجيفان بالاسينغان، مدير FIFA الإقليمي لآسيا وأوقيانوسيا، فقد قال: "تمثّل هذه المبادرة التزام FIFA القاطع بالمضي قُدماً بتطوير كرة القدم في إندونيسيا، ولا سيما في مجال سلامة وأمن الملاعب، كما تشكّل تكريماً لكل أولئك الذين زُهقت أرواحهم في مأساة كانجوروهان".

وإلى جانب معاينة البنية التحتية في الملاعب، تفقّد وفد FIFA سير عملية بناء مركز التدريب الوطني في مدينة نوسانتارا، إذ استُكملت المرحلة الأولى من عملية التشييد بدعم كامل من برنامج FIFA Forward، إذ بلغت قيمة المساعدة 5.4 مليون دولار أمريكي وشملت مدّ أرضية من العشب الطبيعي، وأخرى من العشب الاصطناعي، بالإضافة إلى وحدات للإقامة وغرفة لتبديل الملابس، وقد تم استكمال 85% من المشروع، ويُتوقع تدشينه في أغسطس/آب 2024.

وقد وضع الاتحاد الإندونيسي منذ الآن خطة لاستغلال مركز التدريب الوطني، إذ سيكون مقراً لمعسكر تدريب منتخب تحت 20 سنة في إطار استعداداته لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 20 سنة 2025 والتي تنطلق في سبتمبر/أيلول المقبل.