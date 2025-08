Une année 2023 riche en souvenirs pour le football féminin

De nombreux programme de développement du football féminin étaient à l’honneur en 2023

L’année 2023 a été marquée par une Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande™ avant-gardiste

La Stratégie de la FIFA pour le football féminin fête ses cinq ans

Le football féminin a fait des pas de géant en 2023. Alors que cette nouvelle année débute, nous vous proposons de jeter un dernier regard dans le rétroviseur en récapitulant les 12 mois écoulés, qui ont offert leur lot d’émotions fortes.

En milieu d’année, la discipline s’est trouvé sous le feu des projecteurs. En effet, du 20 juillet au 20 août, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ a mis aux prises 32 équipes, pour la première fois de son histoire. Au-delà des chiffres, cette édition restera dans les mémoires à plus d’un titre.En effet, son extraordinaire succès témoigne de la pertinence des programmes de développement du football féminin de la FIFA.

Promotion des femmes aux postes de direction

En mars, c’était au tour du programme de promotion des femmes aux postes de direction dans le football d’occuper le devant de la scène. La quatrième édition de ce programme annuel s’est tenue à Lausanne (Suisse). Cette initiative propose aux dirigeantes une plateforme d’apprentissage pour consolider leurs acquis, élargir leurs connaissances et créer un réseau d’entraide qui contribuera à une meilleure intégration des femmes dans le football.

"Ce programme a eu un impact considérable sur moi, en raison de ce que j’y ai appris, des activités et des rencontres que j’ai pu y faire, ou encore des idées qui y ont été partagées", explique Aisha Falode, présidente de la Nigeria Women Football League. "Beaucoup de thèmes ont été abordés, en peu de temps. Mais ce temps a été précieux au regard de l’expérience et des connaissances que nous avons pu, chacune, ramener dans nos contrées respectives."

Programme pour la Promotion des Femmes aux Postes de Direction du Football 02:31

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™

Organisée conjointement par l’Australie et l’Aotearoa Nouvelle-Zélande, la neuvième édition de la compétition a été celle de toutes les premières et de tous les records. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 1 715 000 billets vendus, deux milliards de téléspectateurs, 32 équipes en lice dont huit débutantes en phase finale et 570 millions de dollars de recettes.

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a remercié les deux pays hôtes d’avoir organisé la meilleure, la plus belle et la plus grande Coupe du Monde Féminine de tous les temps : "Cette Coupe du Monde Féminine n’a pas seulement transformé l’Australie et la Nouvelle-Zélande ; elle a eu des répercussions sur le monde entier. Près de deux millions de personnes se sont rendues dans les stades qui, partout, affichaient complet. Nous avons accueilli près de deux millions de spectateurs dans des stades combles, tandis que deux milliards de téléspectateurs du monde entier ont suivi la compétition devant leur écran. Je dis bien la compétition – pas uniquement leur équipe".

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ | Le tournoi des premières fois 02:04

Convention de la FIFA sur le football féminin

La deuxième édition de la Convention sur le football féminin s’est tenue à Sydney les 18 et 19 août 2023, en marge de la finale de la Coupe du Monde Féminine entre l’Espagne et l’Angleterre. Des personnalités de premier plan issues du monde du football étaient réunies pour évoquer l’avenir du football féminin et présenter des exemples de bonnes pratiques afin de stimuler la croissance de la discipline dans le monde entier.

Organisé sur deux jours, l’événement a fait une large place aux piliers de la Stratégie pour le football féminin de la FIFA : croissance et développement, mettre le jeu en valeur, communiquer et commercialiser, administrer et diriger, éduquer et responsabiliser. Toutefois, un autre thème a également été largement débattu : la santé et le bien-être des joueuses.

"La transmission des connaissances est l’une des clés de ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la FIFA en faveur de la recherche, de l’éducation et de la sensibilisation. Je pense que nous n’avons pas encore vu de quoi les femmes sont réellement capables. Si nous apprenons à mieux travailler avec elles, nous découvrirons des ressources insoupçonnées. Pour les filles et les femmes qui aiment le football, c’est une période extraordinaire", estime le docteur Georgie Bruinvels, experte de la FIFA.

Discours de Sarai Bareman, Directrice de la division du Football Féminin de la FIFA 13:35

Bourses de formation pour la formation des entraîneures

En cette année 2023, la FIFA s’était fixé pour objectif d’augmenter le nombre d’entraîneures qualifiées dans le football. Au total, 41 techniciennes du monde entier ont bénéficié d’une bourse de formation pour la formation des entraîneures. Ce programme, qui s’adresse aux techniciennes et/ou aux joueuses les plus talentueuses, se compose de deux parties : un soutien financier pour leur permettre de poursuivre leur formation et un système de mentorat axé autour du développement professionnel et du réseautage.

"Un programme comme ça représente une opportunité à ne surtout pas manquer. Lorsque vous sortez de votre zone de confort, des choses magiques peuvent se produire", raconte Irene Hehir, qui a obtenu sa Licence A de l’UEFA au mois de septembre, après avoir suivi ce programme.

Programme de mentorat pour entraîneures

"C’est peut-être dû à la fatigue du décalage horaire, mais je ressens une pointe de tristesse. Ce programme m’a apporté énormément de choses et je lui en suis reconnaissante. Nous avons besoin de séminaires comme celui-ci et d’être guidées dans nos réflexions. C’est indispensable pour faire le point sur le chemin parcouru et sur les relations que nous avons nouées en tant que professionnelles, mais aussi en tant qu’individus. Ce sont des choses qui nous accompagneront toute notre vie."

Des paroles comme celles de l’Australienne Kat Smith en disent long sur l’importance du programme de mentorat pour entraîneures. Pour les participantes, il représente la possibilité d’accéder à d’autres connaissances, compétences et points de vue. La dernière édition en date s’est achevée 18 mois après avoir commencé.

"Les mots me manquent pour vous expliquer à quel point il est important de pouvoir découvrir d’autres environnements et d’autres façons de faire. C’est vrai dans le football, mais aussi dans la vie en général. Je ne saurais pas non plus vous dire tout ce que cette expérience m’a apporté au cours des 18 derniers mois", confie l’entraîneure de Western United.

Un classement historique

La croissance du football féminin se mesure également à l’activité de plus en plus importante des équipes nationales féminines. Le nombre de sélections figurant au Classement mondial féminin est passé de 155 en 2019 à 192 en décembre 2023, ce qui constitue un record historique. L’Arabie saoudite, le Cap-Vert, la République centrafricaine et Macao ont fait leur première apparition dans le Classement féminin mondial de la FIFA en 2023.

Fraîchement couronnée championne du monde, l’Espagne termine l’année à la première place. La Roja est la quatrième équipe à dominer ainsi le classement, après les États-Unis, l’Allemagne et la Suède.

Séminaires

Tout au long de l’année, les associations membres de la FIFA ont organisé des séminaires sur différents sujets, de l’octroi de licences aux clubs à la formation des officiels. D’autres ont mis en place des campagnes autour du football féminin, avec le soutien de la FIFA. La Thaïlande, le Kenya, le Kosovo, l’Équateur, Porto Rico ou Doha, pour ne citer que quelques exemples, ont ainsi pris des initiatives importantes qui ont contribué au développement et à la professionnalisation du football féminin.

Cette effervescence aura certainement pour effet de renforcer Sarai Bareman, directrice du football féminin de la FIFA, dans sa conviction : "Je suis très optimiste ; je pense que le football féminin a un grand avenir devant lui".