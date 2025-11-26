Un mois au féminin : novembre 2025

La FIFA propose 13 programmes de développement du football féminin à ses associations membres

Un mois chargé en activités de développement avec des projets sur plusieurs continents

Au menu : L'Afghanistan sur le devant de la scène & Une nouvelle page d'histoire écrite aux Phlippines

La FIFA travaille d'arrache-pied dans le monde entier pour contribuer à atteindre un objectif de 60 millions de joueuses d'ici 2027. Cet objectif ambitieux est soutenu par 13 programmes de développement auprès des 211 associations membres de la FIFA éligibles au soutien de l'instance dirigeante du football mondial.

La FIFA a récemment renouvelé et élargi son programme de développement féminin pour donner un nouvel élan à la discipline. Des informations supplémentaires sont disponibles ici.

Inside FIFA examine quelques-unes des activités récentes importantes qui ont contribué à renforcer l'empreinte du football féminin à l'échelle mondiale.

🇪🇸 Espagne

La période a été chargée à Malaga fin novembre. La ville andalouse a accueilli le premier module de la formation en football féminin de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), organisé dans le cadre du Programme de Renforcement des Compétences des Administrateurs de la FIFA. L’événement s’est tenu en parallèle de la demi-finale de la Ligue des Nations de l'UEFA qui opposait l’Espagne et la Suède au stade La Rosaleda de Malaga. Un match que les championnes du monde ont remporté 4-0. La Roja s'offre ainsi l'opportunité de conserver son titre. Elle a rendez-vous en finale avec l'Allemagne, les 28 novembre et 2 décembre.

Le président de la RFEF, Rafael Louzán, a réaffirmé l’engagement de son organisation en faveur du développement du football féminin : « Les mots et les gestes ne suffisent pas ; ce n’est qu’au moyen d’actions claires et décisives que nous pourrons parvenir à la pleine consolidation du football féminin. Il existe un engagement fort et irréversible en faveur de cette cause », a-t-il affirmé.

🇬🇷 Grèce

La Grèce souhaite dynamiser la pratique du football féminin sur son territoire et se donne les moyens d’y parvenir. Elle a organisé un nouveau festival de football destiné aux jeunes filles dans le cadre de la Campagne de promotion pour le football féminin de la FIFA. Il s’agit du dernier d’une longue série de rendez-vous de ce type organisés par la Fédération hellénique de football (EPO) pour des filles âgées de 10 à 16 ans. Rassemblant plus de 100 participantes non licenciées dans des clubs de football, ce festival s’est tenu dans la petite région de Laconie.

🇺🇬 Ouganda

Les clubs de la FUFA Women Super League (FWSL) ont bénéficié d’un soutien important en matériel médical et technique de la part de la Fédération ougandaise de football (FUFA), avec le soutien du Programme FIFA de développement des ligues. Des équipements ont été remis aux 12 clubs de la FWSL lors d’une cérémonie organisée au FUFA Complex à Mengo, chaque club recevant du matériel médical, comme des civières et des trousses médicales complètes, ainsi que du matériel technique (ballons, tableaux tactiques...). Cette initiative soutenue par la FIFA fait suite à des Campagnes de promotion pour le football féminin qui se sont déroulées plus tôt cette année dans ce pays d’Afrique de l’Est. « Aujourd’hui, l’Ouganda constitue un modèle de développement structuré du football féminin pour de nombreux pays africains, grâce au soutien constant de la FIFA et à la mise en œuvre stratégique de ce programme par la FUFA », a déclaré Edgar Watson Suubi, directeur général de la FUFA. « La FUFA reste déterminée à poursuivre ces progrès en s’appuyant sur les bases établies par le programme, afin d’élargir les opportunités, d’améliorer le fonctionnement des ligues et de promouvoir l’inclusivité ainsi que l’excellence. »

🇧🇮 Burundi

L’autonomisation, le partage des connaissances et la question de l'augmentation du nombre des dirigeantes étaient au menu d'un atelier FIFA de renforcement des compétences, organisé par Fédération de football du Burundi (FFB), qui s'est tenu à Bujumbura. Etalé sur cinq jours, cet événement a réuni des participantes venues des quatre coins du pays. Il était animé par l’experte FIFA Marie Anielle Collet, ainsi que par des formatrices locales. Des thèmes tels que le leadership, la finance, le marketing, la communication, le sponsoring, la licence des clubs, la planification stratégique, la protection des participants et la santé des sportives ont été abordés au cours de cette semaine studieuse.

🇵🇭 Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, Philippines 2025™

Une nouvelle page d'histoire s'est écrite aux Philippines ce vendredi 21 novembre 2025 avec le coup d’envoi très attendu de la première édition de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™. C’est également la première fois que le pays accueille un tournoi FIFA. Le PhilSports Arena de Manille a été le théâtre de cet événement historique.

Le Maroc et l’Argentine ont eu l'honneur de lancer les débats ; Ana Ontiveros inscrivant le tout premier but de l'histoire de la compétition lors de la victoire 6-0 des Sud-Américaines. Plus tard dans la soirée, ce fut au tour des hôtes et de la Pologne de faire leur entrée en lice, en présence du Président de la FIFA, Gianni Infantino. Les visiteuses ont remporté la rencontre sur le même score.

🌍 Atelier régional FIFA sur le football féminin pour l’Afrique

Les 54 associations membres de la Confédération africaine de football (CAF) ont été invitées à Rabat, au Maroc, avec un objectif commun : faire progresser le football féminin. Il s’agissait du cinquième des six ateliers prévus à l'agenda, des événements similaires ayant été précédemment organisés pour les Associations Membres de l’AFC, de la Concacaf et de la CONMEBOL en 2024, ainsi que pour l’UEFA au Siège de la FIFA en septembre 2025.

« Cet atelier a été fondamental à mes yeux », a expliqué Aletha Massaquoi, responsable du football féminin au sein de la Fédération libérienne de football. « C’était tout simplement incroyable. Je pense avoir vécu le rêve que beaucoup de jeunes femmes au Liberia souhaitent réaliser. Cela a été formidable de retrouver certains visages connus, de renouer et de construire des relations. » « Je repars avec dans les bagages du savoir-faire en matière de leadership », confie-t-elle. « J’ai appris à mieux comprendre mon influence et comment l’exploiter. Je repars aussi avec l’envie de raconter l’histoire des filles, de raconter la mienne, de parler de l’histoire du football féminin en général et de la manière dont nous pouvons valoriser l’histoire de l’Afrique. »

Atelier régional de la FIFA sur le football féminin pour l'Afrique à Rabat, Maroc Previous 01 / 08 The gathering brought together representatives from all 54 FIFA Member Associations in CAF to collaborate and share knowledge 02 / 08 Participants of the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa listen to a presentation 03 / 08 A presentation is given during the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa 04 / 08 Participants of the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa pose for a group photo 05 / 08 Participants of the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa 06 / 08 A presentation is given during the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa 07 / 08 Group photo during the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa in Rabat, Morocco 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino poses for selfies Next

🏆 Qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA

L’horizon se dégage en vue de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Brésil 2027™ en Amérique du Sud, les qualifications sud-américaines battant leur plein. C’est la première fois que la CONMEBOL organise une compétition indépendante, épreuve organisée avec le soutien de la FIFA. Ces éliminatoires verront les équipes s’affronter à domicile et à l’extérieur pour déterminer les qualifiées, offrant ainsi davantage d’opportunités de matchs compétitifs se dérouler sur le continent.

La Colombie est pour l’instant la seule nation à avoir réalisé un sans-faute après deux journées, tandis que le Chili, l’Argentine et le Venezuela comptent chacun quatre points. Avec le Brésil non participant, neuf nations sont en lice tandis que deux sésames pour la première Coupe du Monde Féminine de la FIFA sont en jeu. Les deux équipes suivantes les mieux classées accéderont aux barrages interconfédérations.

De l’autre côté de l’océan Pacifique, les îles Cook accueillent cette semaine le premier tour des qualifications de l’OFC, qui réunit également les Samoa américaines, Tahiti et Tonga. Une seule nation se qualifiera pour le second tour qui réunira huit sélections et qui se tiendra l’année prochaine. Le vainqueur final obtiendra sa place pour Brésil 2027, tandis que le finaliste se qualifiera pour les barrages interconfédérations.

Concernant la Concacaf, le tour préliminaire des éliminatoires débutera ce mois-ci. Un nombre record d’équipes participe à ces qualifications, 29 nations étant en lice. Les six vainqueurs de groupe rejoindront les États-Unis et le Canada - les deux équipes les mieux classées au Classement Mondial Féminine FIFA/Coca-Cola - pour disputer un Championnat féminin à huit équipes. Les quatre demi-finalistes obtiendront leur place pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, tandis que deux autres équipes participeront aux barrages interconfédérations.

En Europe, le tirage au sort des qualifications de l’UEFA a eu lieu le 4 novembre et verra l’Espagne et l’Angleterre poursuivre leur duel après s’être affrontées en finale de l’Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Onze places directes pour Brésil 2027 sont à pourvoir, ainsi qu’un billet pour les barrages interconfédérations.

⚽ FIFA Unites Women’s Series

Organisé au Maroc, Un tournoi innovant et inspirant mettant aux prises quatre nations a vu l’Afghanistan être représenté sur la scène internationale pour la première fois depuis près de quatre ans par Afghan Women United, dans le cadre de la FIFA Unites: Women's Series 2025. La participation de l’équipe, victorieuse notamment de la Libye (7-0), s’inscrivait dans le cadre du plan d’action de la FIFA en faveur du football féminin afghan.

🇮🇳 Inde

L’exceptionnelle année que connaît le football féminin indien se prolonge, la nation sud-asiatique étant parvenue à se qualifier pour la Coupe d’Asie Féminine U-17 de l'AFC 2026. Cette performance fait suite aux précédentes qualifications décrochée pour la Coupe d’Asie féminine AFC 2026 ainsi que pour la Coupe d’Asie féminine U-20 AFC 2026 : c'est la première fois que l’Inde se qualifie pour les trois compétitions dans un même cycle. L’Inde aura désormais l’opportunité de se qualifier pour les tournois FIFA correspondants.

Ces succès s’appuient sur de nombreux investissements réalisés auparavant, notamment la Indian Women’s League, lancée il y a un peu moins de dix ans avec le soutien du programme FIFA Forward. Rien que cette année, la Fédération Indienne de Football, avec l’appui des différents programmes de développement du football féminin de la FIFA, a organisé un atelier de renforcement des compétences, ainsi que plusieurs festivals à travers le pays dans le cadre de la Campagne de promotion pour le football féminin de la FIFA.