Le Maroc accueillera le deuxième tour de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ en décembre

La prochaine rencontre de cette toute nouvelle compétition aura lieu au stade municipal de Berrechid le dimanche 14 décembre

Victorieux au premier tour, le Wuhan Chegu Jiangda WFC attend de pied ferme le vainqueur de la Ligue des Champions féminine de la CAF

Celui qui remportera ce match affrontera Arsenal Women FC lors de la première rencontre du tour final à Londres, tandis que Gotham FC défiera Corinthians dans l’autre demi-finale

Le Maroc s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire du football féminin à l’occasion du deuxième tour de la toute première Coupe des Champions Féminine de la FIFA™, qui se déroulera le dimanche 14 décembre au stade municipal de Berrechid.

Après s’être imposé 1-0 lors du premier tour disputé le 8 octobre contre le vainqueur de la Ligue des Champions féminine de l’OFC, Auckland United, Wuhan Chegu Jiangda WFC, qui a remporté la Ligue des Champions féminine de l’AFC, affrontera donc le futur vainqueur de la Ligue des Champions féminine de la CAF, qui a débuté samedi dernier en Égypte et se poursuivra jusqu’au 21 novembre.

Le mois dernier, plus de 32 000 supporters ont garni les tribunes du Wuhan Sports Centre Stadium pour assister au match d’ouverture de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA, établissant un nouveau record d’affluence pour le football féminin interclubs en RP Chine.

Après avoir accueilli la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ cette année, le Maroc continue de consolider son statut de nouvelle place forte du football. Le stade municipal de Berrechid a en outre été utilisé dans le cadre d’une autre compétition de la FIFA, à savoir les FIFA Unites : Women’s Series™. La ferveur devrait de nouveau s’emparer de cette ville, située à une vingtaine de kilomètres au sud de Casablanca, lorsque les champions d’Asie et d’Afrique se disputeront la place pour le tour final de la compétition, prévue à Londres du 28 janvier au 1er février 2026.

La Coupe des Champions Féminine de la FIFA réunit les six champions continentaux de la derrière saison complète. Elle permet ainsi de sacrer le meilleur club du monde. Lors du tour final de cette édition inaugurale, Arsenal Women FC, vainqueur de la Ligue des Champions féminine de l’UEFA, affrontera l’équipe victorieuse du deuxième tour, tandis que les champions respectifs de la Concacaf et de la CONMEBOL, Gotham FC et SC Corinthians, seront aux prises dans l’autre demi-finale. Approuvée par le Conseil de la FIFA en mai 2024, cette nouvelle compétition a lieu les années sans Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™ – une autre compétition révolutionnaire dont la première édition est prévue en 2028. Ces deux compétitions inédites s’inscrivent dans le cadre de l’engagement continu de la FIFA visant à accroître les opportunités dans le football féminin interclubs mondial.

L’identité visuelle de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA, qui repose sur d’élégants tons noirs et dorés, figure dans la droite ligne de celle des autres compétitions interclubs de la FIFA. L’imposant « W » symbolise la force et l’autonomisation des femmes, mais aussi l’évolution et la croissance continues du football féminin.