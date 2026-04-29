Afghan Women United met le cap sur le futur

Créée sous l'impulsion de la FIFA, l'équipe féminine afghane affrontera une sélection océanienne à Auckland, en Nouvelle-Zélande, les 4 et 8 juin

23 joueuses retenues par la sélectionneuse Pauline Hamill pour ce stage de deux matchs

Afghan Women United a participé aux FIFA Unites Women’s Series 2025™ et décroché une victoire face à la Libye

Sept mois après leur victoire historique contre la Libye à l'occasion des FIFA Unites: Women’s Series 2025™, Afghan Women United poursuit sa route avec, au programme, deux rencontres face aux Îles Cook au début du mois de juin.

Les rencontres, qui se dérouleront à Auckland (Nouvelle-Zélande), seront disputées les 4 et 8 juin. Elles marqueront le premier rassemblement de cette équipe financée et soutenue par la FIFA depuis l’approbation, fin avril, par le Conseil de la FIFA d’une réforme de gouvernance permettant aux Afghanes de représenter leur pays en match officiel.

« Chaque fois que notre équipe entre sur le terrain, elle engrange de l'expérience », explique Pauline Hamill, sélectionneuse d'Afghan Women United. « Ces rendez-vous permettent aux joueuses de mieux se familiariser avec l’intensité de la compétition, d’acquérir davantage d’expérience du niveau international. Elles auront l'occasion de se tester lors de deux rencontres face aux Îles Cook à l’issue de notre stage d’entraînement. »

« Notre objectif est de bâtir une équipe plus forte que jamais. Depuis mon enfance, je rêvais de voir l’Afghanistan disposer d’une solide équipe féminine, et aujourd’hui, j’ai le sentiment que nous nous rapprochons de ce rêve », ajoute Montaha Moslih, gardienne de but de la sélection.

L'équipe d'Afghan Women United a réalisé d’immenses progrès depuis la création du programme en mai 2025, à la suite de l’approbation par le Conseil de la FIFA du plan d’action de la FIFA en faveur du football féminin en Afghanistan. Celui-ci visait à offrir des opportunités sûres et structurées aux joueuses afghanes vivant hors du pays.

Grâce à plusieurs stages de détection organisés à travers le monde, Pauline Hamill et une équipe d’experts appuyés par la FIFA ont bâti une structure compétitive de haut niveau, tout en assurant un suivi complet du bien-être physique, mental et professionnel des joueuses.

Au fil du temps, une équipe a pris forme. Afghan Women United a fait son baptême du feu en octobre et novembre 2025 à l'occasion des FIFA Unites: Women’s Series 2025™ disputées à Berrechid (Maroc). Après des défaites contre le Tchad et la Tunisie lors de leurs deux premières rencontres, elles ont décroché la troisième place ainsi que leur toute première victoire grâce à un succès 7-0 face à la Libye.

Présent lors du match contre la Tunisie, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s'était adressé aux joueuses. « Vous êtes en train d’écrire le début d’une très, très belle histoire, pour vous-mêmes, pour vos familles, pour tant de jeunes filles et de femmes à travers le monde », avait-il souligné.

Cette belle aventure se poursuivra donc en Nouvelle-Zélande, avec cette double confrontation face aux Îles Cook et la perspective de futures compétitions officielles à l’horizon. Des stages régionaux au Royaume-Uni et en Australie en février puis en avril ont été concoctés par Pauline Hamill qui a dévoilé une liste de 23 joueuses pour le stage d’entraînement.

Parmi elles, 21 avaient déjà participé à la FIFA Unites: Women’s Series, tandis que deux nouvelles joueuses font leur apparition, preuve que le vivier continue de s’élargir. Depuis le lancement du programme en 2025, Pauline Hamill et son staff ont évalué plus de 110 joueuses.

L’une des deux nouvelles venues est Tahera Mohammadi, attaquante évoluant au Brunswick Juventus FC, en Australie, et qui s’est distinguée lors du stage d’avril.

« C’est un immense honneur et une grande fierté d’avoir été sélectionnée. Je suis impatiente d’apprendre, de travailler dur, d’apporter ma contribution à l’équipe et de représenter mon pays sur la scène internationale », a-t-elle déclaré. « C'était très exigeant, mais l'expérience m’a appris à rester disciplinée, concentrée et mentalement forte. Cela m’a poussée hors de ma zone de confort et m’a permis de progresser. »

Pauline Hamill a expliqué que les stages régionaux organisés cette année « ont été une excellente occasion pour constater directement les progrès réalisés par les joueuses ».

« Ces stages avaient avant tout pour objectif d’offrir aux joueuses une plateforme leur permettant de démontrer leur progression », détaille la sélectionneuse. « Ce projet repose sur le développement global des joueuses. Au-delà de leur évolution en tant que footballeuses, elles grandissent également en tant que personnes. Elles sont plus responsables dans leurs comportements, s’encouragent énormément entre elles et ont gagné en confiance. C’est véritablement l’un des grands succès de ce projet : les accompagner et voir tous les efforts qu’elles fournissent pour continuer à progresser chaque jour. »

La décision du Conseil de la FIFA a permis aux footballeuses afghanes de « retrouver [leur] identité » 03:12

Treize des 23 joueuses retenues par Pauline Hamill évoluent en Australie, dont Montaha Moslih et Tahera Mohammadi. Les autres résident en Europe : cinq en Angleterre, deux en Italie, deux au Portugal et une en Allemagne. Bien qu’elles vivent désormais aux quatre coins du monde, les joueuses d'Afghan Women United partagent un héritage et des parcours similaires, marqués par l’exil, la résilience et une passion inébranlable pour le football, qui les a réunies au sein de ce projet unique.

« Cela a été une formidable expérience, car nous avons toutes partagé le terrain ensemble alors qu’au départ nous ne nous connaissions pas vraiment », confie Montaha Moslih. « Traverser cela ensemble nous aide à créer des liens plus forts et nous permettra de représenter notre équipe avec davantage d’unité et de force. Concernant les deux nouvelles joueuses, je pense que cela montre que le travail finit toujours par payer. Cela prouve aussi que la sélection est très compétitive et qu’aucune place n’est acquise. On reste dans l’équipe en continuant à travailler dur et à faire ses preuves sur le terrain. »

Après avoir goûté à leur premier succès au Maroc, les joueuses d'Afghan Women United espèrent poursuivre sur cette dynamique victorieuse le mois prochain à Auckland, alors que l’équipe continue de poser les bases d’un avenir qui comprendra donc désormais des rencontres internationales officielles.

« Nous sommes ravis que les joueuses aient bientôt l’opportunité de représenter officiellement l’Afghanistan », se réjouit Pauline Hamill. « C’est tout ce pour quoi elles se battent et rêvent depuis longtemps. Cette décision ouvre énormément de portes aux joueuses actuelles comme aux générations futures, et nous ne pourrions pas être plus heureuses. »

Et de conclure : « C’est un groupe extrêmement ambitieux et cette annonce ne pouvait pas mieux tomber alors que nous nous préparons à nous retrouver pour un stage de préparation suivi de deux matches contre les Îles Cook. Nous allons passer deux semaines ensemble : une occasion idéale pour continuer à travailler collectivement, progresser et accélérer notre développement face à une opposition de qualité. »

La liste des 23 d'Afghan Women United

Gardiennes de but Montaha MOSLIH (Bentleigh Greens SC, Australie) Elaha SAFDARI (Doncaster Rovers Belles FC, Angleterre) Fatima YOUSUFI (South Melbourne FC, Australie)

Défenseures Kareshma ABASI (Bundoora United FC, Australie) Najma AREFI (Kiveton Park FC, Angleterre) Khursand AZIZI (Southern United FC, Australie) Susan KHOJASTA (Chiesanuova 1975 ASD, Italie) Bahara KOHSTIANI (Eltham Redbacks FC, Australie) Sabreya RAJABI (SC Sternschanze von 1911, Allemagne) Mursal SADAT (Eltham Redbacks FC, Australie)

Milieux Mina AHMADI (Nepean FC, Australie) Mona JOHINI (Nepean FC, Australie) Maryam KARIMYAR (FC São Romão, Portugal) Tahera MOHAMMADI (Brunswick Juventus FC, Australie) Zainab MOZAFFARI (Retford FC Ladies, Angleterre) Razia NOORI (Southern United FC, Australie) Manizah SADAT (Brunswick Juventus FC, Australie) Fatema URFANI (Estoril Praia, Portugal)

Attaquantes Sevin AZIMI (sans club) Fatima HAIDARI (sans club) Nilab MOHAMMADI (Southern United FC, Australie) Sosan MOHAMMADI (Kiveton Park FC, Angleterre) Manozh NOORI (Spring Hills FC, Australie)

La liste des 23 des Îles Cook

Gardiennes de but Rianna PEPE Kimberley PHILIP Kimberly UINI

Défenseures Christina AREAI Mareta BROTHERS Daniella CASEY POILA Lyric DAVISON Penina KATUKE Deja PARETA Claudean ROBATI Tia-Myrie STRICKLAND Ally TOAILOA

Milieux Tineke DE JONG Maureen FITZPATRICK Elizabeth HARMON Kayleena KERMODE Teretia TEINAKI Te Upoko TUARIKI