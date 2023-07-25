Qu’est-ce que le programme de bourses de formation pour entraîneures ?

Les bourses de formation pour entraîneures, qui comptent parmi les huit programmes de développement féminin de la FIFA, permettent aux associations membres de présenter des candidatures individuelles pour les entraîneures et les joueuses les plus prometteuses en quête de qualification. Conçu pour aider davantage d’entraîneures à améliorer leur niveau de qualification, ce programme fournit une aide financière aux participantes, afin de couvrir les frais de leurs cours de formation. Les candidates retenues auront ainsi accès à un suivi en ligne et à d’autres ressources utiles pour leur développement en tant qu’entraîneures. Pour participer au programme de bourses de formation pour entraîneures, une association membre doit retourner un formulaire de candidature et l’ensemble des documents requis pour chaque candidate. Pour plus d’informations concernant la procédure de candidature et les critères d’éligibilité, veuillez cliquer ici: