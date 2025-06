La FIFA publie un rapport sur les bienfaits de la réforme du système des transferts

La FIFA a dévoilé ce 19 janvier 2023 un document exhaustif détaillant les réformes entreprises dans le système des transferts entre 2017 et 2022 . Depuis la publication de la feuille de route FIFA 2.0 fin 2016, la modernisation du cadre réglementaire du football et le renforcement de la transparence, de l’intégrité et de l’équité du système des transferts ont toujours figuré en bonne place parmi les engagements de la FIFA, devenant même le premier objectif de l’instance dans le cadre de sa Vision 2020-2023. Initiée en 2017 sous la direction de la Commission des Acteurs du Football de la FIFA, la révision en profondeur du système des transferts est la première du genre depuis la mise en place dudit système en 2001. Grâce au soutien et à la coopération de nombreuses parties prenantes (associations membres de la FIFA, confédérations, ECA, FIFPRO et World Leagues Forum), plusieurs grandes réformes, qui ont d’ores et déjà des répercussions positives sur la communauté du football, ont pu être mises en œuvre. Ces réformes incluent notamment:

Dans le cadre de sa volonté d’adapter constamment le cadre réglementaire à la réalité du football et du système des transferts, la FIFA a mené à bien plusieurs initiatives techniques, telles que la mise en place du portail juridique de la FIFA - plateforme en ligne par laquelle transiteront l’ensemble des procédures engagées devant des organes de la FIFA, remplaçant peu à peu le système de communication par courriel - ou la publication d’un commentaire actualisé sur le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA afin de soutenir les parties prenantes et de garantir une application uniforme de la réglementation au sein de toute la communauté du football mondial. Le processus de réformes entrepris entre 2017 et 2022 a également parfois été mis à mal par des défis sans précédents, tels que la pandémie de Covid-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ces circonstances ont requis des réponses réglementaires rapides et efficaces, qui ont entraîné des ajustements temporaires à la réglementation de la FIFA. La réforme du système des transferts a été saluée et soutenue par le Conseil de l’Europe et le Parlement Européen. Victor Montagliani, Vice-Président de la FIFA et Président de la Commission des Acteurs du Football de la FIFA a indiqué : "La FIFA s’attache à réaliser les dernières étapes de la réforme du système des transferts avec le concours des parties prenantes concernées. Enfin, l’instance va continuer à surveiller l’évolution de l’écosystème du football et, le cas échéant, apporter les adaptations et modernisations nécessaires afin d’atteindre le but ultime : rendre le football véritablement mondial et le plus attractif possible."