La FIFA commémore les 100 jours depuis la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

Sarai Bareman, Directrice de la division du Football féminin de la FIFA, prend la parole 100 jours après la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

La star espagnole Olga Carmona estime que le sacre historique du 20 août a stimulé le football féminin

Un nouveau rapport numérique montre que le tournoi coorganisé par l’Australie et l’Aotearoa Nouvelle-Zélande a battu de nombreux records

La FIFA commémore les 100 jours qui se sont écoulés depuis la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ et revient sur un tournoi transformationnel pour le football féminin.

Le triomphe de l'Espagne contre l'Angleterre devant 75 784 spectateurs au Stadium Australia a été un moment historique pour la discipline et le point final de la meilleure Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ de tous les temps.

Pour donner aux fans l'occasion de revivre de nombreux et mémorables moments, la FIFA a créé une rétrospective numérique regorgeant de statistiques et d’anecdotes à propos de cette première Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ réunissant 32 nations. Le rapport numérique met en lumière la manière dont le tournoi a été à la hauteur, voire a dépassé, son slogan Beyond Greatness™, sur et en dehors des terrains.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ | Son histoire, Leur histoire, Notre histoire 05:19

"Cent jours après le coup de sifflet final de la meilleure Coupe du Monde Féminine de la FIFA, il est bon de repenser au tournoi et à l'impact qu'il a eu en Australie, en Aotearoa Nouvelle-Zélande et à travers le monde", a déclaré Sarai Bareman, Directrice du Football Féminin de la FIFA.

"Grâce à l'engagement clair de la FIFA et à son investissement dans le football féminin, cette Coupe du Monde Féminine a établi de nouveaux standards. Guidée par notre Stratégie pour le Football Féminin, la FIFA continuera d'accélérer la croissance et le développement du football féminin sur et en dehors des terrains. Et notre objectif est de faire en sorte que la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA, en 2027, soit encore meilleure que ce que nous avons vécu cette année."

Colloque de la FIFA sur le football féminin 2023 | Discours de Sarai Bareman, directrice du Football féminin de la FIFA (sous-titré) 13:35

"En partenariat avec Football Australia, New Zealand Football, l'AFC et l'OFC, la FIFA publiera au cours des prochains mois la première édition du Rapport d'Impact Durable du tournoi, qui devrait mettre encore plus en évidence l'impact significatif qu'a eu le tournoi sur les individus et les communautés, tout en démontrant les opportunités qui existent pour le football féminin."

Avec des performances exceptionnelles tant collectives qu’individuelles, des nouveaux records d'affluence et de diffusion, des nouveaux repères commerciaux et des nouveaux standards concernant l'engagement des fans, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, a captivé et uni les amateurs de football à travers le monde.

Pour l’Espagne sacrée championne du monde, ce tournoi a changé la donne pour le football féminin au pays.

Olga Carmona | "Nous allons être immortelles" 02:39

"Les choses ont beaucoup évolué pour moi comme pour mes coéquipières depuis ce sacre : l’intérêt des supporters a augmenté, davantage de spectateurs assistent aux matchs… C’est lié à ce que nous avons réalisé", explique Olga Carmona, capitaine de l'Espagne et auteure du seul but de la finale, au micro de la FIFA.

"Aujourd’hui, lorsque nous jouons avec l'équipe nationale, nous remplissons les stades. Je ne pense pas que cela se produisait avant, ou du moins pas à un tel niveau. Nous ressentons que les supporters ont vraiment adopté l'équipe et ses joueuses. C’est quelque chose de très positif pour le football féminin en Espagne."