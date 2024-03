Paris 2024 : confirmation du calendrier des matches des Tournois Olympiques de Football

La fin des matches doubles dans le Tournoi Olympique de Football Féminin constitue en outre une autre nouveauté. Gianni Infantino, Président de la FIFA et membre du CIO, a déclaré : "Aujourd’hui, la FIFA a le plaisir de dévoiler le calendrier des matches des Tournois Olympiques de Football, fournissant un aperçu de ce qui nous attend dans deux ans dans le cadre de Jeux d’été qui promettent d’être grandioses. Nous sommes particulièrement fiers d’annoncer que le tournoi féminin n’inclura plus de matches doubles et que la finale clora pour la première fois les épreuves de football aux JO." "Que ces nouveautés soient introduites en France est d’autant plus exaltant que le pays jouit d’une longue et riche tradition en matière de football masculin et féminin, comme le démontrent les succès qu’ont été la Coupe du Monde 1998 et la Coupe du Monde Féminine 2019, mais aussi la récente ouverture d’un bureau de la FIFA à Paris afin de mieux servir nos 211 associations membres. Nous attendons ces Jeux de Paris 2024 avec impatience."