L’Ouzbékistan sur une belle (FIFA) série

Les FIFA Series 2026 constituent un test décisif en vue de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2027™, coorganisée par l’Ouzbékistan et l’Azerbaïdjan

Le pays a déjà accueilli avec succès la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™, premier tournoi FIFA organisé en Asie centrale

Le Stade Olympique de Tachkent a été le théâtre de la finale de la Coupe des Nations de la CAFA, à laquelle avait assisté le Président de la FIFA, Gianni Infantino

Les FIFA Series 2026™ masculines battent leur plein. Le spectacle est au rendez-vous à chaque match des neuf groupes et l’événement connaît un franc succès sur le plan organisationnel.

Ces dernières années, l’Ouzbékistan et la Fédération Ouzbèke de Football (UFA) s’étaient déjà illustrés en organisant avec succès des tournois FIFA. Ces FIFA Series™ servent de répétition générale en vue de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2027™, qu’ils coorganiseront avec l’Azerbaïdjan, à la suite d’une décision du Conseil de la FIFA prise lors de sa 33e réunion, le 2 octobre 2025.

« Cela reflète la réputation croissante de l’Ouzbékistan sur la scène internationale. Ce tournoi constituera une nouvelle étape importante dans le développement du football dans notre pays et donnera une forte impulsion au football chez les jeunes », explique Mukhammad Sodik Sadik-Akhunov, directeur du département des relations internationales et des compétitions de l’UFA.

« Nous acquérons progressivement de l’expérience dans l’organisation de tournois majeurs. Par le passé, nous avons notamment accueilli une Coupe du Monde de Futsal la FIFA, et nous pensons que l’expérience acquise lors de cette compétition nous aidera à organiser la Coupe du Monde U-20. Chaque grand tournoi, bien sûr, implique une grande responsabilité.»

L’organisation de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA Ouzbékistan 2024™ a été une réussite majeure pour l’Ouzbékistan et l’Asie centrale. C’était la première fois qu’un tournoi FIFA avait eu lieu dans la région. La compétition s’est déroulée de septembre à octobre 2024 et s'est disputée dans trois villes : Andijan, Boukhara et la capitale, Tachkent. Les trois villes ont été mises aux normes pour le tournoi grâce au financement du programme FIFA Forward, et chacune a relevé le défi avec succès.

« Ce tournoi est devenu un événement historique dans la vie sportive de notre pays. Accueillir pour la première fois une compétition FIFA en Asie centrale a démontré la capacité organisationnelle et le potentiel de l’Ouzbékistan », poursuit Sadik-Akhunov. « Il a également contribué à renforcer davantage la coopération avec la FIFA et a créé une base solide pour la réalisation de projets encore plus ambitieux à l’avenir. »

« Accueillir les FIFA Series s’inscrit dans la suite logique de ce processus. Les matches contre des équipes de différents continents seront passionnants pour nos supporters avant la Coupe du Monde et constitueront, en même temps, une expérience précieuse pour nos joueurs. »

« Cela s’inscrit comme la suite logique de la coopération fructueuse développée avec la FIFA ces dernières années. L’orientation donnée par notre président [Shavkat Mirziyoyev] pour développer le football, ainsi que le travail en cours pour améliorer les installations et renforcer les activités des académies, portent déjà leurs fruits. Grâce à ces initiatives, notre pays dispose désormais d’infrastructures solides, capables d’accueillir des compétitions internationales majeures à un haut niveau. »

Entre août et septembre 2025, l’Ouzbékistan et l’UFA ont prouvé leur savoir-faire en coorganisant avec le Tadjikistan la Coupe des Nations de la CAFA.

Cette compétition, dont la finale s’est tenue en présence du Président de la FIFA, Gianni Infantino, avait vu l’Ouzbékistan remporter son premier trophée régional en battant l’IR Iran 1‑0 après prolongation au tout nouveau stade Olympic City de la capitale, Tachkent.

« Accueillir des tournois de cette envergure est l’un des facteurs clés du développement du football dans notre pays. Nous avons notamment acquis une expérience précieuse dans la modernisation des infrastructures, l’adaptation des stades et des centres d’entraînement aux normes internationales, ainsi que dans l’amélioration des systèmes logistiques et de services », ajoute Sadik-Akhunov.

Des sacres tels que celui décroché lors de la Coupe des Nations de la CAFA stimulent le développement de la sélection ouzbèke, qui s’apprête à faire ses débuts en Coupe du Monde de la FIFA™ cet été. À la fin de l’année 2025, l’Ouzbékistan a retrouvé sa place dans le top 50 du Classement Mondial Masculin FIFA/Coca‑Cola pour la première fois depuis 2016.

Les progrès évidents, tant sur le plan sportif qu’organisationnel, jettent les bases d’un avenir radieux pour l’Ouzbékistan qui a mis le cap sur "sa" Coupe du Monde U-20 de la FIFA.