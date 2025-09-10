La Coupe des Nations de la CAFA conclut une deuxième édition réussie avec le soutien de la FIFA

La FIFA a financé et soutenu ce tournoi co-organisé par l'Ouzbékistan et le Tadjikistan

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a assisté à la finale où l’Ouzbékistan a battu la RI Iran en finale

Deux pays invités, l’Inde et Oman, se sont affrontés pour la troisième place

Une seule équipe a soulevé le trophée à l’issue de la finale de la Coupe des Nations de la CAFA, mais les deux finalistes avaient déjà la satisfaction d’être qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

La RI Iran et l'Ouzbékistan, pays hôte, se disputaient le titre au tout nouveau Stade Olympique de Tachkent, une magnifique enceinte de 12 000 places inaugurée ce mois-ci. Parmi les 11 842 spectateurs présents se trouvait Gianni Infantino, le Président de la FIFA, qui témoignait ainsi de l’apport sans faille apporté par l’instance dirigeante du football mondial à la Coupe des Nations de la CAFA 2025 et à l’essor du sport roi dans toute la région.

Le football en Asie centrale est en pleine croissance et la deuxième édition du tournoi phare de la région pour les sélections masculines en est la parfaite illustration.

« Du point de vue du football, les pays d'Asie centrale sont encore relativement jeunes. La FIFA soutient activement la région, ce qui a permis un développement rapide », a déclaré Ravshan Irmatov, vice-président senior de la Fédération ouzbèke de football (UFA). « Nous tenons donc à exprimer notre gratitude au Président de la FIFA, Gianni Infantino. Nous participons aux programmes de la FIFA visant à développer un football moderne. »

L'Ouzbékistan a triomphé à Tachkent en battant la RI Iran (1-0) grâce à une tête du défenseur Khojiakbar Alijonov en deuxième période des prolongations, et cet exploit accompli par une jeune nation dans un nouveau stade a sonné comme une victoire et une promesse d’un avenir radieux pour toute la région.

Fondée en janvier 2015 et basée à Douchanbé, au Tadjikistan, la CAFA regroupe six nations et est la plus récente des cinq organisations régionales de la Confédération asiatique de football (AFC). La République islamique d'Iran et l'Afghanistan sont membres de la FIFA depuis 1948, mais la République kirghize, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan n'ont rejoint la FIFA qu'en 1994, peu après leur indépendance.

Bien que le football soit populaire dans ces pays, il a fallu du temps pour mettre en place les infrastructures techniques et physiques nécessaires. L'attention et l'investissement de la FIFA, ancrés dans les programmes FIFA Forward et Football for Schools (F4S), ont donné un coup de pouce décisif.

CAFA Nations Cup concludes successful second edition with support from FIFA 02:05

« L'intérêt pour le football en Asie centrale est croissant ces derniers temps. Nous avons de nombreux joueurs talentueux ici », a déclaré le sélectionneur du Turkménistan, Rovshen Meredov. « Notre région possède un grand potentiel, qui n'est pas encore pleinement exploité. La FIFA va jouer un rôle important dans notre développement. »

Le 1er septembre, la FIFA a annoncé son intention de soutenir la Coupe des Nations de la CAFA, organisée tous les deux ans par l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'Objectif 7 des Objectifs stratégiques de la FIFA pour le football mondial : 2023-2027, qui comprend l'engagement de créer et de maintenir de nouvelles compétitions internationales de haut niveau, notamment dans les régions qui en ont besoin.

« Des tournois comme la Coupe des Nations de la CAFA offrent aux équipes de précieuses occasions de concourir et de célébrer le football », a déclaré le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström.

La FIFA s'engage à soutenir des événements comme celui-ci, en collaborant avec nos confédérations, nos associations régionales et nos associations membres pour trouver des moyens d'organiser des matchs plus compétitifs entre équipes nationales et clubs au sein de zones ou de régions. La FIFA est fière de soutenir la CAFA pour faire de ce tournoi une plateforme de croissance, de passion et de moments inoubliables.

La première Coupe des Nations de la CAFA, organisée en 2023 et remportée par la RI Iran, a suivi le lancement d'un tournoi féminin senior en 2018 et d'un ensemble complet d'événements pour les jeunes hommes et femmes, dont le futsal.

« Nous rêvions de concrétiser ce rêve », a déclaré le secrétaire général de la CAFA, Ulugbek Karimov. « À l'époque, nous n'avions aucune expérience de ce type de compétition, mais nous avions de grandes ambitions : pas d'argent, mais de grands rêves. »

À peine deux ans plus tard, la croissance du tournoi est mesurable et impressionnante. L'Inde et Oman ont été invités à participer, portant la Coupe des Nations de la CAFA à huit équipes et 14 matchs, tout en étendant sa portée au Moyen-Orient et à l'Asie du Sud. Les invités se sont affrontés pour la médaille de bronze lundi à Hisor, au Tadjikistan, où les Blue Tigers indiens se sont imposés aux tirs au but après un match nul 1-1. Les matchs ont été diffusés dans le monde entier sur FIFA+, le service de streaming de la FIFA.

« Nous avons apporté plusieurs améliorations, notamment pour offrir cette compétition au plus haut niveau aux équipes et aux supporters. Nous avons rendu le séjour des équipes plus confortable », a expliqué Karimov. Le niveau des hôtels et des stades est élevé. Et… pour la première fois, nous avons mis en place l'assistance vidéo à l'arbitrage pour l'ensemble de la compétition.

Nous avons des équipes de la FIFA sur place, ici au Tadjikistan, en Ouzbékistan, des membres du département des compétitions et du marketing de la FIFA. Ils viennent partager avec nous leur expertise et leurs connaissances. Il est donc essentiel pour nous que la FIFA nous soutienne. Cela signifie que notre compétition s'intègre à l'écosystème mondial du football.

La Coupe des Nations de la CAFA occupe une place de choix, et sa visibilité et son prestige croissants inspireront inévitablement les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants de la région. Mais ce n'est pas la seule facette du football d'Asie centrale à avoir gagné sa place dans cet écosystème. Des années de préparation et d'investissements rigoureux ont posé des bases prometteuses, et les progrès sont évidents.

Jusqu'en 2026, le programme FIFA Forward 3.0 versera 5 millions de dollars par cycle de quatre ans aux associations régionales telles que la CAFA, pour les aider à organiser des compétitions. Le Programme de développement des talents de la FIFA et le Programme de développement du football féminin de la FIFA contribuent également au développement régional du football. Parallèlement, les fonds FIFA Forward et F4S ciblent les infrastructures et le football de base.

« Dans notre Centre national de football, qui bénéficie du programme Forward de la FIFA, nous avons rénové quatre terrains de football, le stade et les vestiaires, et modernisé tout l'équipement d'éclairage pour les compétitions de la FIFA, en utilisant 4,2 millions de dollars de fonds de la FIFA », a déclaré M. Irmatov, ajoutant que l'Ouzbékistan a déjà mis en œuvre F4S dans 1 500 écoles.

« Le programme Forward de la FIFA nous a été d'un grand soutien, car il nous a permis de construire le Centre technique de Douchanbé. C'est là que notre équipe nationale s'entraînait », a déclaré Furkatzhon Akhmedzhanov, secrétaire général de la Fédération tadjike de football (TFF) .

Nous travaillons en étroite collaboration avec la FIFA pour le football féminin et junior. Actuellement, le championnat de football féminin au Tadjikistan se déroule dans quatre catégories d'âge. Concernant le football junior, nous avons plusieurs championnats nationaux soutenus financièrement par la FIFA et selon ses critères. Cette année, nous avons également lancé le programme « Football pour les écoles ». Personnellement, je pense que « Football pour les écoles » est l'un des programmes les plus réussis de la FIFA, car il touche un large public.

L'entraîneur de la République kirghize, Urmat Abdukaimov, a déclaré : « Je pense que le soutien de la FIFA est extrêmement important. Ce soutien est immense. Il a un impact significatif non seulement sur le développement du football dans notre pays, mais aussi dans toute l'Asie centrale. Je pense que tous les programmes et projets que la FIFA propose à notre région sont très importants. Premièrement, ils augmentent la participation, avec davantage de personnes et d'enfants qui s'impliquent dans le football. C'est le fondement (du football dans notre pays). »

Petit à petit, l'investissement porte ses fruits. Si la RI Iran est une puissance asiatique traditionnelle, l'équipe Melli (demi-finaliste) a été rejointe lors des huitièmes de finale de la Coupe d'Asie de l'AFC 2023 par le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. La Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ de cette année, qui se tiendra au Qatar, réunira le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Du côté féminin, la Coupe d'Asie féminine de l'AFC de l'année prochaine accueillera l'Ouzbékistan pour la sixième fois et la RI Iran pour la deuxième.

Mais surtout, après s'être qualifié pour le tournoi olympique de Paris 2024, l'Ouzbékistan a franchi l'étape tant attendue en juin et a obtenu son billet pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord, aux côtés de la République islamique d'Iran. Après plusieurs échecs, les Loups Blancs vont enfin prendre la place qu'ils méritent parmi l'élite du football, attirant un regard sans précédent sur les quatre jeunes membres de la CAFA, sans parler de leur précieuse inspiration.

« Ces dix dernières années, je pense que le public s'intéresse plus que jamais au football, car je ne pense pas que ce soit une coïncidence de se qualifier pour les Jeux olympiques et la Coupe du monde (de la FIFA). Nous y sommes parvenus étape par étape. C'est l'intérêt du public et celui de la jeunesse », a déclaré le milieu de terrain ouzbek Abbosbek Fayzullaev.

M. Karimov a révélé qu'un tournoi de clubs de la CAFA est en préparation et qu'en 2027, l'organisation prévoit de porter la Coupe des Nations de la CAFA à « un niveau supérieur ».

« Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à la FIFA pour son soutien continu, non seulement pour cette compétition, mais aussi pour les autres compétitions pour lesquelles nous avons reçu des fonds de la FIFA… Cela signifie beaucoup pour nous », a-t-il déclaré. « Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie. Cela signifie que nous agissons dans l'intérêt du football, des supporters. »