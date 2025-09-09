Gianni Infantino décoré de l’Ordre de l’Amitié lors de sa visite en Ouzbékistan

Le président Shavkat Mirziyoyev a décerné la plus haute distinction d’État pour les ressortissants étrangers à son homologue de la FIFA

Gianni Infantino a également assisté à la finale de la Coupe des Nations 2025 de la Fédération de Football d’Asie centrale (CAFA), une compétition qui a bénéficié du soutien de la FIFA

Le Président de l'instance dirigeante du football mondial estime que l’équipe nationale masculine « fait rêver, transforme et unit tout le pays » au lendemain de sa qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

De passage en Ouzbékistan, Gianni Infantino s’est vu remettre l’Ordre de Dustlik – la plus haute distinction d’État pour les ressortissants étrangers – pour sa contribution personnelle au développement du football ouzbek sur la scène internationale. Le Président de la FIFA a reçu cette distinction dans le cadre d’une rencontre avec Shavkat Mirziyoyev, le président ouzbek. Au cours de leurs échanges, les deux hommes ont également évoqué la possibilité d’ouvrir d’un bureau régional de la FIFA à Tachkent pour les pays d’Asie centrale.

« Le président Shavkat Mirziyoyev m’a fait un grand honneur en me décernant l’Ordre de l’Amitié de l’Ouzbékistan, une prestigieuse récompense. Il a également eu la gentillesse de me recevoir à Tachkent, où nous avons pu débattre de sujets importants et notamment de l’ouverture d’un bureau régional ici même », a fait savoir le Président Infantino.

« J’avais déjà eu le plaisir de le rencontrer en 2023 et j’ai été ravi de constater qu’en l’espace de deux ans, il n’a rien perdu de sa passion pour le football, bien au contraire. J’en ai profité pour le remercier, car il joue un rôle important dans le développement du football en Ouzbékistan. La première qualification historique de son pays pour la Coupe du Monde témoigne de son intérêt pour le sport et de l’attention particulière qu’il porte au football. »

« Je lui suis reconnaissant de sa disponibilité, de son hospitalité et de la générosité dont il a fait preuve en distinguant mon action au service du développement et de la promotion du football ouzbek sur la scène internationale, en me remettant la plus haute distinction d’État. Je lui souhaite, ainsi qu’à son pays, beaucoup de réussite lors de la prochaine Coupe du Monde et plus généralement dans toutes leurs entreprises sportives. L’Ouzbékistan peut compter sur le soutien de la FIFA pour faire du football un outil grâce auquel les filles et les garçons pourront réaliser leurs rêves. »

En marge de ses succès sportifs, l’Ouzbékistan est devenu l’année dernière le premier pays d’Asie centrale à organiser une compétition de la FIFA, à l’occasion de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™. En compagnie du ministre des Sports Adkham Ikramov, le Président Infantino a visité le complexe « cité olympique » de Tachkent et constaté que ces nouvelles installations, dont la construction avait débuté le 9 novembre 2022, font de l’Ouzbékistan une destination de choix pour de futures compétitions de la FIFA.

En quittant les lieux, il a observé que le pays était désormais un « candidat très, très intéressant ». « Ce complexe est vraiment à la pointe du progrès », a déclaré le Président de la FIFA après avoir visité le stade de 12 000 places, le vélodrome, le pôle aquatique et les autres équipements dédiés à différentes disciplines.

« Avec un tel site, l’Ouzbékistan intègre l’élite mondiale en termes d’académies, de centres techniques et d’infrastructures, à tous les niveaux. Je suis très fier de voir l’Ouzbékistan se doter d’un tel bijou, qui brillera non seulement à travers tout le pays ou toute la région, mais dans le monde entier. Ces installations sont incroyables. »

« Je félicite toutes les personnes et entités qui ont participé à ce projet : la Fédération Ouzbèke de Football, le gouvernement, le ministre des Sports et le président. Grâce à vous, l’Ouzbékistan dispose désormais d’un site extraordinaire qui transformera le football dans le pays. L’Ouzbékistan est maintenant un candidat très, très intéressant à l’organisation de certaines compétitions de jeunes de la FIFA. Tout est là : la passion et les infrastructures. »

Le développement des infrastructures de football en Ouzbékistan a entraîné dans son sillage une remarquable progression sur le terrain. En 2023, le pays s’est qualifié pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ et la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™. Quart-de-finalistes il y a deux ans, les U-17 ouzbeks se rendront prochainement au Qatar avec de solides ambitions. Après avoir honoré sa première participation au Tournoi Olympique de Football masculin l’an dernier à Paris, l’équipe nationale a obtenu sa première qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™.

« Cette première qualification est évidemment un événement historique pour le pays. L’Ouzbékistan est un grand pays de 38 millions d’habitants, mais c’est aussi un pays de football. Ici, tout le monde aime le football, à commencer par le premier citoyen du pays, à savoir son président. »

« Cette équipe nationale fait rêver, transforme et unit le pays. C’est une très grande chance car ses performances ont d’énormes retombées sur l’ensemble de la société ouzbèke, mais aussi sur le monde. Beaucoup de gens vont peut-être découvrir un magnifique pays qu’ils ne connaissaient pas et qui s’appelle l’Ouzbékistan. »

Le Président de la FIFA a également pu voir l’équipe d’Ouzbékistan en action contre la RI Iran (également qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™) à l’occasion de la finale de la Coupe des Nations de la CAFA 2025 au nouveau stade olympique. Cette compétition, qui a bénéficié du soutien de la FIFA, était organisée conjointement par l’Ouzbékistan et le Tadjikistan.

Accompagné d’Elkhan Mammadov, directeur de la division Associations membres de la FIFA, Youri Djorkaeff, conseiller football senior, et de Houssine Kharja, responsable du bureau de Doha et FIFA Legend, le Président Infantino a retrouvé au stade Abdulla Aripov, le Premier ministre ouzbek, Bakhodir Kurbanov, le président de la Fédération Ouzbèke de Football et plusieurs représentants de la CAFA, dont Ulugbek Karimov, son secrétaire général. Sur le terrain, les hôtes se sont imposés 1-0 après prolongation, soulevant ainsi le trophée pour la première fois de leur histoire.