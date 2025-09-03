La FIFA soutient la Coupe des Nations de la CAFA

La FIFA annonce son nouvel engagement en faveur de la Coupe des Nations de la CAFA

L’édition 2025 de la compétition organisée par la Fédération de Football d’Asie centrale se déroule au Tadjikistan et en Ouzbékistan sous un format à huit équipes

Deux nations qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sont de la partie

La FIFA annonce soutenir la Coupe des Nations de la CAFA, la compétition internationale de football masculin se déroulant tous les deux ans en Asie centrale. L’instance dirigeante du football mondial s’inscrit ainsi dans la droite ligne de son engagement à promouvoir la tenue de matches à enjeu au niveau des sélections nationales comme des clubs.

Organisée par la Fédération de Football d’Asie centrale (CAFA), l’édition 2025 de la compétition a lieu au Tadjikistan et en Ouzbékistan. Quatorze matches sont au programme, avec comme point d’orgue la finale à Tachkent le lundi 8 septembre.

« Pour les sélections nationales, des compétitions comme la Coupe des Nations de la CAFA constituent des occasions idéales d’évoluer au haut niveau et de célébrer le football », s’est réjoui Mattias Grafström, le Secrétaire Général de la FIFA.

« La FIFA a vocation à promouvoir ce genre d’événements, qui contribuent à améliorer la compétitivité au niveau mondial. Elle collabore étroitement avec les confédérations, les fédérations régionales et les associations membres afin d’organiser davantage de rencontres entre équipes nationales et clubs de différentes zones ou confédérations. C’est avec fierté que nous accompagnons la CAFA dans le but de faire de cette compétition un tremplin pour le développement du football, de renforcer la passion pour notre sport et de créer des souvenirs inoubliables. »

À la suite de l’édition inaugurale de 2023, le format de la compétition est désormais étendu à huit équipes, dont les six membres de la CAFA et deux sélections invitées.

Alors que la fédération régionale fête son dixième anniversaire, cette Coupe des Nations de la CAFA place l’Asie centrale sous le feu des projecteurs. En outre, l’invitation des sélections omanaise et indienne élargit la portée de la compétition à deux autres marchés clés pour le football, à savoir l’Asie du Sud et le Moyen-Orient.

La présence de l’Ouzbékistan, qui a récemment décroché la première qualification de son histoire pour une Coupe du Monde de la FIFA™, ainsi que de la RI Iran, également qualifiée pour la compétition suprême, illustre le haut niveau de compétitivité attendu.

Coupe des Nations de la CAFA 2025 | Première journée Previous 01 / 04 CAFA Nations Cup Trophy 2025 | Uzbekistan v Oman Photo: Central Asian Football Association (CAFA) 02 / 04 CAFA Nations Cup Trophy 2025 | Kyrgyz Republic v Turkmenistan 03 / 04 CAFA Nations Cup Trophy 2025 | Tajikistan v India Photo: Central Asian Football Association (CAFA) 04 / 04 CAFA Nations Cup Trophy 2025 | IR Iran v Afghanistan Photo: Central Asian Football Association (CAFA) Next

L’engagement de la FIFA en faveur de la compétition s’inscrit dans le cadre de l’Objectif 7 des Objectifs stratégiques de la FIFA 2023-2027 pour un football mondial, qui vise à créer et pérenniser des compétitions internationales de qualité, notamment dans les territoires où celles-ci sont rares.

Jusqu’en 2026, FIFA Forward 3.0 doit apporter USD 5 millions par an aux associations territoriales telles que la CAFA afin de promouvoir l’organisation de compétitions masculines, féminines et de jeunes. De même, le Programme de développement des talents et le Programme de développement féminin de la FIFA continueront de contribuer à la croissance du football dans la région.