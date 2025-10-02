Le Conseil de la FIFA appelle à la paix et prend des décisions clés en lien avec la gouvernance du football

Le Président de la FIFA souligne le rôle du football comme vecteur de paix et d’unité
Plusieurs observateurs ont assisté à la séance du Conseil, dont Nasser Al-Khelaïfi, président de l’Association européenne des clubs
Le Conseil de la FIFA reconnaît la nécessité de protéger le football mondial contre toute attaque publique et juridique
L’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan organiseront conjointement la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2027, tandis que Londres accueillera la phase finale de la première Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026
Réuni ce jeudi 2 octobre 2025 au siège de la FIFA, à Zurich, le Conseil de la FIFA a pris plusieurs décisions clés sur différents sujets, notamment la gouvernance du football et les compétitions. La séance s’est en outre tenue en présence de Peter Knäbel, président de l’Association Suisse de Football, Nasser Al-Khelaïfi, président de l’Association européenne des clubs (ECA), et Bruno Chiomento, président de la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité. Invités en tant qu’observateurs, ils ont également pu s’adresser au Conseil.
Dans son allocution de bienvenue, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a évoqué les tensions et conflits géopolitiques en cours dans le monde, notamment à Gaza, et a souligné l’importance de promouvoir la paix et l’unité dans ce contexte.
« À la FIFA, nous nous engageons à utiliser le pouvoir du football pour rassembler les peuples, malgré les divisions. Nos pensées vont à celles et ceux qui souffrent des nombreux conflits qui sévissent un peu partout dans le monde. Aujourd’hui plus que jamais, le football se doit de mettre l’accent sur la paix et l’unité », a déclaré Gianni Infantino, qui a par ailleurs salué le dialogue continu avec les présidents des confédérations.
« Si la FIFA n’est pas en mesure de résoudre les problèmes géopolitiques, elle peut et se doit de promouvoir le football partout dans le monde en s’appuyant sur les valeurs fédératrices, éducatives, culturelles et humanitaires qui le caractérisent. » Protéger le football contre les attaques publiques et juridiques
En ce qui concerne les relations avec les parties prenantes du football professionnel, le Conseil de la FIFA a été informé des attaques publiques et des recours juridiques émanant de certaines organisations dont les motivations sont opposées au modèle pyramidal qui soutient le football de clubs et de sélections aux niveaux mondial, continental et national. Le manque de transparence, de gouvernance et de stabilité de ces organisations a aussi été évoqué.
Pour le Conseil, cette situation menace la structure pyramidale du football mondial. Il a par conséquent rappelé la nécessité de se montrer déterminés et unis face à ces attaques.
« La FIFA continuera d’inviter toutes les parties prenantes souhaitant discuter de manière constructive pour préserver le bien-être des joueurs et des joueuses, trouver le bon équilibre entre le football de clubs et celui de sélections au niveau mondial, et continuer à faire grandir notre sport », a déclaré le Président de la FIFA.
Réunion n° 33 du Conseil de la FIFA
01/14
FIFA President Gianni Infantino speaks during meeting no. 33 of the FIFA Council
02/14
General view during meeting no. 33 of the FIFA Council
Nominations au sein des commissions permanentes
À la suite d’un processus de consultation exhaustif impliquant les associations membres de la FIFA ainsi que les confédérations, les membres des commissions permanentes nouvellement créées ont été nommés pour la période 2025–2029.
La liste des membres désignés sera publiée sur FIFA.com, tandis que les candidatures proposées par des parties prenantes seront soumises à l’approbation du Conseil de la FIFA.
« Grâce aux nouvelles commissions permanentes, les associations membres, les confédérations et d’autres parties prenantes vont être davantage impliquées dans les processus décisionnels de la FIFA, les femmes vont y être mieux représentées et nous allons bénéficier d’une expertise technique plus fine dans différents domaines liés au football », a indiqué Gianni Infantino « En d’autres termes, la FIFA est désormais mieux préparée pour affronter l’avenir. »
Réunion n° 33 du Conseil de la FIFA
01/14
FIFA President Gianni Infantino speaks during meeting no. 33 of the FIFA Council
02/14
General view during meeting no. 33 of the FIFA Council
Point sur les compétitions de la FIFA
Un rapport sur la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ a été présenté au Conseil de la FIFA, qui a également pu entendre le président de l’ECA, Nasser Al-Khelaïfi, saluer l’immense succès de la compétition et l’enthousiasme des clubs vis-à-vis des éditions futures.
Le Conseil de la FIFA a désigné l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan hôtes de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2027, tandis que Londres (Angleterre) accueillera le tour final de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026, qui comprendra quatre rencontres disputées entre le 28 janvier et le 1er février de l’année prochaine.
Enfin, les dates de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations féminine de la CAF, prévue du 17 mars au 3 avril 2026, ont été ajoutées au calendrier international des matches pour le football féminin.