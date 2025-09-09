J-30 avant le coup d’envoi de la toute première Coupe des Champions Féminine de la FIFA™

Le premier tour de la compétition féminine internationale de clubs est prévu le mercredi 8 octobre

Le match d’ouverture de la première édition de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ se déroulera au Wuhan Sports Centre Stadium, en RP Chine

La rencontre entre Wuhan Jiangda WFC et Auckland United FC donnera le coup d’envoi de cette compétition inédite

À seulement 30 jours du début de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™, la FIFA a annoncé que le match d’ouverture aura lieu en RP Chine. Le Conseil de la FIFA a approuvé cette épreuve révolutionnaire en avril 2024, avant d’en confirmer le format de la première édition lors de sa séance de mars dernier. Les six clubs sacrés champions continentaux s’affronteront pour tenter de devenir la première équipe à remporter cette compétition prestigieuse, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour le football féminin international de clubs.

Le premier tour de l’épreuve aura lieu le mercredi 8 octobre au Wuhan Sports Centre Stadium, un site exceptionnel situé en plein cœur de Wuhan, en RP Chine. Vainqueur de la Ligue des Champions féminine de l’AFC, le Wuhan Jiangda accueillera Auckland United, couronné en Ligue des Champions féminine de l’OFC cette année.

« Avec le coup d’envoi de la première Coupe des Champions Féminine de la FIFA, à Wuhan, les supporters, médias et amateurs de football du monde entier s’apprêtent à assister à un événement historique. Pour la toute première fois, les meilleurs clubs féminins de tous les continents seront réunis dans le cadre d’une épreuve de la FIFA, qui constituera un rendez-vous d’envergure internationale visant à mettre en valeur l’excellence, à promouvoir le football féminin et à inspirer les générations futures », a déclaré le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström.

Le vainqueur du premier tour sera opposé, au deuxième tour, aux championnes de la CAF, qui seront connues en novembre. Cette rencontre se déroulera en décembre prochain, dans un lieu qui sera annoncé ultérieurement.

Lors de la phase finale de la compétition, qui se compose de demi-finales, du match pour la troisième place et de la finale, les quatre meilleurs clubs féminins au monde se retrouveront sur un site centralisé, qui sera communiqué en temps utile.

Les rencontres de la phase finale se tiendront du 28 janvier au 1er février 2026 et permettront au grand public de découvrir ce qui se fait de mieux au niveau du football féminin de clubs. Dans la première demi-finale, le gagnant du deuxième tour affrontera Arsenal WFC, tenant du titre en Ligue des Champions féminine de l’UEFA. Dans la seconde, le Gotham FC, champion de la Concacaf, défiera l’équipe qui sera sacrée en Libertadores Femenina de la CONMEBOL le mois prochain. Une étape historique pour le football féminin de clubs