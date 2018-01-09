Des records à battre et des exploits à réaliser

Cristiano Ronaldo pourrait rattraper Ferenc Puskas pour un exploit européen

Robert Lewandowski à l'assaut d'un record de Claudio Pizarro

Le FC Barcelone et Manchester City vont-ils réécrire l'histoire ?

buts : ce total fait de Claudio Pizarro le meilleur buteur étranger de toute l'histoire de la Bundesliga. Mais le Péruvien de 39 ans, qui évolue toujours à Cologne mais n'a plus marqué depuis mars dernier, est talonné par Robert Lewandowski. La dernière réalisation du Polonais dans le championnat d'Allemagne était sa 166ème, ce qui le place à la 10ème place ex aequo du classement des meilleurs buteurs de tous les temps dans la compétition. En outre, son ratio de buts par match (0,68) est le plus élevé de ce top 10, derrière Gerd Müller (0,85).

points engrangés sur une saison de Liga : le record établi par le Real Madrid en 2011/12, égalé par le FC Barcelone la saison suivante, pourrait être encore amélioré au cours du présent exercice par les Catalans. Au cours des 18 premières journées de la saison 2017/18 du championnat d'Espagne, le Barça a tourné à 2,67 points de moyenne par match. Il lui faudra en marquer - toujours en moyenne - 2,55 sur l'ensemble des 20 prochaines journées pour totaliser 101 points. Les hommes dirigés par Ernesto Valverde, qui n'ont encaissé que sept buts depuis le coup d'envoi de la présente Liga, sont toujours en lice pour battre le record du plus petit nombre de buts encaissés au cours d'une saison de division 1 espagnole, établi par le Real en 1931/32 (15 buts).

ans : c'est la durée en cours du record établi par le Hongrois Ferenc Puskas comme meilleur buteur européen en équipe nationale. Mais avec 79 buts inscrits pour le Portugal, Cristiano Ronaldo n'a plus besoin que de 6 réalisations pour dépasser le Major galopant et prendre la deuxième place du classement des meilleurs buteurs en sélection à l'échelle mondiale, derrière l'Iranien Ali Daei (109). Le Portugais de 32 ans a marqué 13 buts en 13 sélections en 2016, et 11 en autant de matches l'an dernier.

ans et 3 jours : c'est l'âge qu'avait le gardien colombien Faryd Mondragon lorsqu'il est entré en cours de jeu contre le Japon à Brésil 2014 pour battre un record établi 20 ans plus tôt par Roger Milla comme joueur le plus âgé à avoir foulé la pelouse lors d'une Coupe du Monde de la FIFA™. Le record de Mondragon est menacé. Essam El-Hadary, qui avait pris sa retraite internationale, est revenu en équipe d'Égypte, où il a été sélectionné à 8 reprises en 2017. L'Egypte participera à Russie 2018 à sa première Coupe du Monde en 28 ans. Si El-Hadary devait jouer lors du premier match des Pharaons dans la compétition, contre l'Uruguay, il aurait exactement 45 ans et 5 mois ce jour-là.

années calendaires se sont écoulées avec au moins un but marqué par la Japonaise Homare Sawa, un record qu'elle partagera avec Christine Sinclair si la Canadienne marque au moins une fois en sélection en 2018. La joueuse de 34 ans, qui avait inscrit 23 buts en 22 apparitions en 2012, doit inscrire encore 15 buts pour égaler le record de l'Américaine Abby Wambach du plus grand nombre de buts inscrits en équipe nationale (184).

buts : c'est ce que l'attaquant de San Jose Earthquakes, Chris Wondolowski, doit marquer pour battre le record du plus grand nombre de réalisations en Major League Soccer, qui appartient toujours à Landon Donovan. Aujourd'hui âgé de 35 ans, l'ancien pensionnaire de l'équipe universitaire des Chico State Wildcats a inscrit 12 et 13 buts en 2016 et 2017 respectivement.

titres de Serie A italienne : Gianluigi Buffon pourrait devenir l'unique joueur à en avoir remporté autant au terme de ce qu'il décrit lui-même comme "presque certainement sa dernière saison". Virginio Rosetta, Giovanni Ferrari et Giuseppe Furino ont chacun remporté 8 Scudetti. La Juventus est actuellement deuxième du championnat d'Italie, derrière Naples. Quant à Buffon s'il prend part aux 18 derniers matches de la Vieille Dame dans la Serie A 2017/18, il égalera le record de Paolo Maldini du plus grand nombre de matches disputés dans la compétition (647).

buts marqués dans 3 Coupes du Monde est un nouveau record que Thomas Müller espère établir en Russie. Teofilo Cubillas (1970 et 1978) et Miroslav Klose (2002 et 2006) ont réussi la performance 2 fois chacun.

buts par match : c'est la moyenne record en première division anglaise, établie par Aston Villa en 1930/31. Curieusement, Villa avait bouclé cette saison-là à la deuxième place, loin derrière Arsenal. Manchester City tourne actuellement à 2,91 buts par match en championnat d'Angleterre et devra marquer 51 buts lors des 16 dernières journées pour battre le record du club de Birmingham, qui tient depuis 87 ans.

