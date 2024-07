"Technology brings transparency and quality and it provides a positive outcome for teams who decide to attack and take risks." Diego Maradona Former Argentine professional footballer and manager

5 CHOSES À SAVOIR SUR L’ASSISTANCE VIDÉO À L’ARBITRAGE

Une équipe d’arbitres assistants vidéo soutient le trio arbitral lors de chacun des soixante-quatre matches de la compétition. L’équipe d’arbitres assistants vidéo œuvre depuis une salle de régie vidéo centralisée, située à Moscou. L’équipe d’arbitres assistants vidéo a accès aux images de toutes les caméras ainsi qu’à celles de deux caméras uniquement consacrées aux hors-jeu. L’arbitre assistant vidéo ne prend aucune décision lui-même ; il soutient uniquement l’arbitre de champ dans le processus décisionnel et la décision finale ne peut être prise que par cet arbitre de champ. Les supporters et (télé)spectateurs sont informés du recours à la vidéo par les diffuseurs, les commentateurs et les outils d’info-divertissement.

"I support the use of VAR. I believe it is an element of greater justice for the game and for the teams." Javier Zanetti Inter Milan Legend and Record national player of Argentina

L’ÉQUIPE D’ARBITRES ASSISTANTS VIDÉO

L’équipe est composée d’un arbitre assistant vidéo et de trois adjoints. Tous les membres de l’équipe sont des arbitres FIFA de haut niveau.

La Commission des Arbitres de la FIFA a sélectionné 13 arbitres qui officieront uniquement en tant qu’arbitres assistants vidéo lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.

La sélection de ces arbitres s’est principalement basée sur leur expérience en tant qu’arbitre assistant vidéo dans le cadre de compétitions nationales et internationales, ainsi que sur leur participation aux divers séminaires préparatoires et à des tournois de la FIFA, lors desquels ils ont pu renforcer leurs connaissances et compétences en la matière.

Outre les 13 arbitres assistants vidéo, plusieurs arbitres et arbitres assistants qui ont été sélectionnés pour officier lors de la compétition phare de la FIFA pourront également occuper cette fonction durant l’épreuve. Ces désignations seront confirmées avant chaque match.

Quatre techniciens vidéo sont chargés de sélectionner et fournir les meilleures images. Deux d’entre eux présélectionnent les angles de caméras les plus susceptibles d’être utilisés et les deux autres fournissent les angles finaux choisis par l’arbitre assistant vidéo et son adjoint n°2 pour chaque incident contrôlé ou visionné.

ARBITRE ASSISTANT VIDÉO

L’arbitre assistant vidéo regarde le match avec la caméra principale sur l’écran supérieur et contrôle ou visionne les incidents éventuels sur l’écran en quadravision. Il dirige l’équipe d’arbitres assistants vidéo et communique avec l’arbitre de champ.

QUEL EST LE RÔLE EXACT D’UN ARBITRE ASSISTANT VIDÉO ?

Dans le cadre du recours à la technologie de la vidéo lors de la Coupe du Monde 2018, l’arbitre assistant vidéo doit s’acquitter d’une tâche complexe. Dans cette vidéo, l’arbitre allemand Felix Zwayer explique le rôle exact d’un arbitre assistant vidéo.

LA PREPARATION D'UN VAR POUR LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA™

Mark Geiger, arbitre de la FIFA, explique le temps, l'entraînement et la préparation nécessaires pour devenir un VAR.

SITUATIONS SUSCEPTIBLES DE CHANGER LE COURS DU MATCH EXPLIQUÉS

Jetez un coup d'oeil au processus du recours à la vidéo. Roberto Rosetti, chef du projet de la VAR, explique comment fonctionne le processus d'examen de la vidéo lorsque l'équipe de la VAR vérifie ou examine chacune des quatre situations susceptibles de changer le cours du match.

LA SALLE DE RÉGIE VIDÉO (VOR)

L’équipe d’arbitres assistants vidéo soutient l’arbitre de champ depuis une salle de régie vidéo centralisée, située au Centre international de diffusion de Moscou. Toutes les images des caméras de télévision des douze stades de la compétition sont fournies à la salle de régie via un réseau en fibre optique. Dans chaque stade, l’arbitre de champ communique avec l’arbitre assistant vidéo via un système radio sophistiqué.

Visite de la salle de régie vidéo (VOR)

La VOR est une partie essentielle de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). La VOR n'est pas seulement là où se trouve l'équipe de la VAR, mais également là où se trouve toute la technologie qui rend la VAR possible. Obtenez un aperçu de l'installation.

LES CAMÉRAS

L’équipe d’arbitres assistants vidéo a accès aux images de trente-trois caméras de télévision par stade, dont huit sont dotées du système Super Slow-motion et quatre du système Ultra Slow-motion. L’équipe dispose également de deux autres caméras qui se consacrent uniquement à l’identification des hors-jeu. Les images de ces deux caméras ne sont accessibles qu’à l’équipe d’arbitres assistants vidéo. Pour la phase finale, deux caméras Ultra Slow-motion supplémentaires seront installées derrière chaque but et seront également disponibles pour l’équipe d’arbitres assistants vidéo. Les ralentis sont principalement utilisés dans l’identification d’éléments factuels, par exemple le point de contact sur une faute ou l’endroit elle a été commise. Les images à vitesse réelle sont utilisées quant à elles dans le cadre de jugements subjectifs, par exemple pour déterminer l’intensité d’une faute ou l’intentionnalité d’une main. Les arbitres assistants vidéo ont accès à toutes les images produites par le diffuseur hôte de la FIFA, à l’exception de celles enregistrées par les caméras ne couvrant pas le match (caméra de l’hélicoptère). Les images des caméras installées par les détenteurs de droits médias ne sont pas non plus accessibles aux arbitres assistants vidéo dans la mesure où elles sont majoritairement prévues pour suivre l’équipe nationale du pays du détenteur de droits médias en question et ne font pas partie du plan des caméras du diffuseur hôte.

PROCESSUS DÉCISIONNEL

L’équipe d’arbitres assistants vidéo aide l’arbitre de champ dans son processus décisionnel dans quatre types d’incidents susceptibles de changer le cours d’un match:

Les buts et les actions menant à un but

Les penalties et les actions menant à un penalty

Les cartons rouges directs

L’identité d’un joueur à sanctionner

L’assistance vidéo à l’arbitrage expliquée

Pendant un match, l’équipe d’arbitres assistants vidéo contrôle en permanence qu’aucune erreur manifeste n’est commise dans l’évaluation de ces quatre situations susceptibles de changer le cours du match. L’équipe ne prend contact avec l’arbitre de champ que lorsque celui-ci commet une erreur manifeste d’interprétation ou ne remarque pas un incident sérieux.

Pour la Coupe du Monde 2018, les arbitres de champ ont reçu des instructions claires afin de savoir quand accepter les informations de l’équipe d’arbitres assistants vidéo et quand aller eux-mêmes visionner un incident sur l’écran prévu à cet effet sur le bord du terrain avant de prendre la décision appropriée.

Examen de la vidéo au bord du terrain (pour interprétation)

Buts

Faute commise par un joueur de l’équipe en phase offensive

Hors-jeu

Penalties

Faute entraînant le penalty

Faute commise par un joueur de l’équipe en phase offensive

Tous les incidents entraînant un carton rouge direct

Sur indication de l’arbitre assistant vidéo uniquement (pour incidents factuels)

Buts

Position de hors-jeu avant un but

Ballon hors du jeu avant un but

Penalties

Faute commise dans ou hors de la surface

Ballon hors du jeu avant un penalty

Position de hors-jeu avant un penalty

Tous les cas d’erreur sur l’identité d’un joueur

ZONE DE VISIONNAGE

La zone de visionnage est un espace clairement délimité, dans lequel se trouve un écran permettant à l’arbitre de visionner tout incident. Cette zone se situe au bord du terrain, près des surfaces techniques.

SIGNAUX DE LA MAIN

Main à l’oreille

À tout moment, l’arbitre de champ peut décider de retarder la reprise du jeu pour communiquer avec l’arbitre assistant vidéo. Il doit le signaler en portant la main à son oreille. Ceci n’est pas considéré comme un recours officiel à l’assistance vidéo à l’arbitrage.

Ceci n’est pas considéré comme un recours officiel à l’assistance vidéo à l’arbitrage.

Signal officiel d’assistance vidéo à l’arbitrage

L’arbitre de champ effectue le signal officiel de recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage afin d’indiquer que le jeu a été interrompu pour visionner une décision sur l’écran de contrôle au bord du terrain ou bien changer une décision sur la base des indications fournies par l’arbitre assistant vidéo.

Un recours officiel à l’assistance vidéo à l’arbitrage n’a lieu que lorsque l’arbitre de champ effectue le signal correspondant.

LA LIGNE DE HORS-JEU VIRTUELLE

Les lignes de hors-jeu virtuelles sont des lignes créées par ordinateur, qui sont superposées sur les images du terrain afin d’aider l’arbitre assistant vidéo à déterminer s’il y a hors-jeu ou non. Ces lignes sont les plus précises qui puissent être générées par les technologies actuelles, grâce à un étalonnage utilisant des angles de caméra multiples et synchronisés. À l’aide d’un logiciel, la ligne de hors-jeu virtuelle est superposée sur l’image. L’angle de vue, la distorsion de la lentille, la courbure de champ et bien d’autres facteurs sont pris en compte dans le calcul de la position précise des lignes de hors-jeu. Avant chaque match, les lignes sont calibrées par le fournisseur au regard des dimensions et conditions exactes du terrain. Dans l’optique de déterminer une position de hors-jeu, les arbitres assistants vidéo disposent de plusieurs outils ayant fait l’objet d’une batterie de tests réalisés sur différents sites par des sociétés indépendantes à l’aide d’instruments de précision.

LE SYSTÈME DE LA LIGNE DE HORS-JEU EN 3D

Vous voulez savoir comment fonctionne le système de la ligne de hors-jeu en 3D ? Cette vidéo montre comment la ligne de hors-jeu virtuelle est placée sur le terrain, en expliquant la mise en place par le fournisseur de technologie et la prise de mesures par le laboratoire de tests.

SYSTÈME D’INFORMATION AU PUBLIC

Afin de garantir que les spectateurs et téléspectateurs soient correctement informés lors d’un recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage, la FIFA a développé un système d’information pour les diffuseurs, les commentateurs et les responsables des outils d’info-divertissement. À chaque match, un représentant de la FIFA tient ces diffuseurs, commentateurs et responsables d’outils d’info-divertissement informés des différentes étapes de la procédure d’examen de la vidéo via une tablette connectée, leur indiquant notamment la raison du recours à la vidéo et le résultat de ce recours. La personne opérant la tablette se trouve dans la salle de régie vidéo ; elle peut écouter les communications des arbitres et dispose d’un accès à toutes les images consultées par l’arbitre assistant vidéo. Le système d’information à propos de l’assistance vidéo à l’arbitrage comprendra également des messages explicatifs à diffuser à la télévision et sur les écrans géants des stades.

