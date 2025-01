Avec l’application réussie de la procédure de certification, un organisateur de compétitions doit désormais, à partir de la saison 2022/23, faire certifier la solution d’assistance vidéo à l’arbitrage à laquelle il entend recourir. Cette certification est validée par la FIFA dans le cadre du Programme d’aide et d’approbation relatif à la mise en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage (IAAP).

Protocole de test et certification

Les fournisseurs souhaitant faire certifier leur solution d’assistance vidéo à l’arbitrage doivent suivre la procédure de candidature applicable et soumettre leur solution à des tests de la FIFA.

Actuellement, la FIFA propose deux types de certification pour l’assistance vidéo à l’arbitrage : FIFA Quality, qui aide les fournisseurs de technologie à promouvoir leurs solutions, et FIFA Basic, qui octroie une certification pour une utilisation à des fins non commerciales. Les deux types de certification sont attribués à l’issue de procédures de test indépendantes qui visent à évaluer si les solutions satisfont aux exigences minimales pour une utilisation dans le cadre de matches de football. Pour obtenir une de ces certifications, les fournisseurs de technologie* sont invitées à consulter le manuel « Comment obtenir une certification pour sa solution d’assistance vidéo à l’arbitrage » et à transmettre les documents pertinents à l’équipe en charge du Programme Qualité de la FIFA.