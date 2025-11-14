Djibouti célèbre les progrès accomplis

Une cérémonie a été organisée à l’Académie de la FIFA en présence du Président de Djibouti, de représentants de la Fédération Djiboutienne de Football et d’une délégation de la FIFA

Djibouti fait partie des dix pays africains à avoir mis en place une structure de haut niveau dédiée à la formation des jeunes dans le cadre du Programme de développement des talents de la FIFA, portant à 42 le nombre total de centres de ce type dans le monde

Des mini-terrains FIFA Arena ont également été inaugurés lors de cette journée historique pour le football dans ce pays d’Afrique de l’Est

Une étape majeure a été franchie dans le développement du football de jeunes à Djibouti avec la cérémonie tenue à l’Académie de la FIFA, accompagnée de l’inauguration de mini-terrains FIFA Arena.

En septembre 2022, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la Fédération Djiboutienne de Football (FDF), Souleiman Hassan Waberi, s’étaient entretenus au bureau parisien de la FIFA pour discuter des meilleures solutions en vue d’encourager la pratique du football chez les enfants du pays et les aider à faire fructifier leur talent.

Depuis, sous l’égide du Programme de développement des talents de la FIFA, la FDF a mis en place un véritable écosystème dédié au football de jeunes. Elle a créé à cet effet des championnats de jeunes et des programmes de détection des talents pour les équipes nationales féminines et masculines, tout en renforçant la formation des entraîneurs.

L’Académie de la FIFA de Douda a accueilli en mai dernier sa première promotion, composée de 20 filles et de 20 garçons. Cette avancée importante au regard de l’objectif de la FDF – avoir des équipes compétitives lors des compétitions internationales U-17 d’ici deux ans – a fait l’objet d’une cérémonie tenue en présence de Son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti ; du président de la FDF Souleiman Hassan Waberi ; ainsi que de Gelson Fernandes, directeur adjoint de la division Associations membres de la FIFA et directeur régional pour l’Afrique.

« Je me souviens des échanges que j’ai eus avec M. Waberi sur le développement du football à Djibouti lors de notre rencontre à Paris en septembre 2022, et je suis ravi de voir ce projet se concrétiser. Je suis convaincu que cette initiative offrira aux filles comme aux garçons de votre pays des opportunités pour accéder au plus haut niveau, ce qui constitue précisément la vocation de notre Programme de développement des talents », a déclaré Gianni Infantino dans un message vidéo diffusé lors de la cérémonie, à laquelle assistaient également Steven Martens, directeur de la division du Développement du football mondial de la FIFA, et Ulf Schott, chef du département Programme de haute performance de la FIFA.

« Par ailleurs, votre engagement en faveur des jeunes joueuses de talent démontre que Djibouti investit non seulement dans l’avenir du football, mais aussi dans l’émancipation des femmes et dans le développement d’un sport plus inclusif pour les générations futures. »

Créé afin de définir un parcours clair vers le plus haut niveau pour les jeunes talents les plus prometteurs du monde entier, le Programme de développement des talents compte désormais 42 académies de la FIFA opérationnelles dans le monde, dont dix en Afrique. Cela représente plus de la moitié des 75 académies de la FIFA qu’Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, ambitionne de voir établies d’ici la fin de l’année 2027.

À Djibouti, le Programme de développement des talents a permis de constituer un réseau de 15 entraîneurs hautement qualifiés, tous accompagnés par un entraîneur de talents de la FIFA. Onze d’entre eux encadrent quelque 300 enfants au sein de six centres régionaux de développement, tandis que les quatre autres (tous titulaires de la licence « A ») exercent à l’Académie de la FIFA, qui peut accueillir jusqu’à 80 garçons et 40 filles pour leur permettre d’améliorer leurs compétences footballistiques tout en poursuivant leur parcours scolaire.

« Les infrastructures modernes de cette académie en font un centre d’excellence unique en Afrique de l’Est », a ajouté le Président Infantino. « Pour la première fois, les enfants de Djibouti participent à des championnats locaux de jeunes dans les catégories U-14 et U-15. Je vous souhaite que votre ambition de voir ces jeunes faire bonne figure lors de compétitions internationales U-17 dans un avenir proche se réalise. »

Djibouti a, par la même occasion, inauguré ses premiers mini-terrains FIFA Arena aux écoles primaires de Palmeraie et Dogley, devenant ainsi le cinquième pays africain à prendre part à cette initiative. La Fédération Djiboutienne de Football et ses partenaires prévoient d’installer au moins dix autres mini-terrains à travers le pays l’année prochaine.

Lancée en début d’année, l’initiative FIFA Arena contribue à matérialiser l’engagement pris par Gianni Infantino lors du sommet international intitulé « Le sport pour un développement durable », qui s’est tenu à Paris en juillet 2024. Elle vise à faciliter la pratique du football chez les écoliers des régions défavorisées, avec pour objectif d’établir au moins 1 000 mini-terrains supplémentaires dans le monde d’ici le Congrès de la FIFA en 2031.