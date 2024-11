La FIFA et le Forum des îles du Pacifique scellent un partenariat face au dérèglement climatique

Les Nations Unies définissent comme "petits États insulaires en développement" (PEID) les pays particulièrement vulnérables et aux capacités limitées, qui partagent des défis similaires en matière de développement durable à tous les niveaux, y compris dans le sport et, donc, le football. Plus de 20% des 211 associations membres de la FIFA sont concernées par ce statut et l’Océanie se trouve être la confédération la plus exposée en matière d’incidences et de catastrophes climatiques, comme en témoigne la récente dévastation de l’archipel des Tonga. Dans le cadre de la signature du protocole d’accord, Gianni Infantino, Président de la FIFA a déclaré : "Aujourd’hui est un grand jour pour le football car la planète entière a les yeux rivés sur le tirage au sort final de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais pour nous, dans le football comme dans la société dans son ensemble, l’heure est grave à bien d’autres égards. Le football n’est pas immunisé contre le dérèglement climatique, et les jeunes, les amateurs ainsi que les professionnels sont affectés partout dans le monde."

"Il est de notre responsabilité d’utiliser le pouvoir et la popularité de notre sport pour nous attaquer à cette question vitale," a-t-il ajouté. "Nous vivons une période charnière et il est important de pouvoir sceller ce partenariat avec le Forum des îles du Pacifique dans une région si durement touchée. Je parle du point de vue du football, en tant que Président de la FIFA, mais aussi d’un point de vue humain, car ce sont les humains qui ont généré et accéléré le changement climatique. C’est pourquoi nous ne pouvons pas rester inactifs, c’est pourquoi nous devons agir, et c’est d’ailleurs ce que nous faisons au quotidien depuis 2016." Henry Puna, secrétaire général du Forum des îles du Pacifique, a pour sa part indiqué : "La plus grande menace à laquelle sont confrontés le Pacifique et notre planète bleue est le dérèglement climatique. Nous devons de toute urgence sensibiliser, renforcer la résilience et agir maintenant pour limiter à 1,5°C le réchauffement de la planète. Nous considérons ce partenariat avec la FIFA comme une chance d’accompagner le changement des comportements et d’inciter les individus, les communautés, les entreprises et les gouvernements du monde entier à agir en utilisant le pouvoir du football. Il permettra également d’obtenir des financements pour le renforcement de la résilience par le biais du PRF, un fonds spécial pour le Pacifique." "Gardien du plus grand océan du monde, le Forum des îles du Pacifique écrit l’histoire grâce à ce nouveau partenariat avec la FIFA, qui représente plus de 200 pays," a-t-il poursuivi. "Cette coopération permettra non seulement à notre organisation de promouvoir ses messages de protection de l’environnement auprès de la communauté internationale, mais démontre également la volonté de la FIFA de s’engager auprès de toutes les régions du monde et de contribuer aux discussions politiques sur le changement climatique et la résilience dans le Pacifique."