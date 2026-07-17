Le Slovène Slavko Vinčić arbitrera la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Slavko Vinčić dirigera Espagne – Argentine au Stade de New York – New Jersey ce 19 juillet et deviendra à cette occasion le premier Slovène à arbitrer une finale de la compétition reine

Il sera le 23e arbitre de l’histoire à officier en finale de la Coupe du Monde de la FIFA™

Vinčić a rendu hommage à ses assistants et à sa famille, décrivant cette nomination comme le fruit d’un long travail d’équipe

Ce dimanche 19 juillet, l’arbitre slovène Slavko Vinčić dirigera la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui opposera l’Argentine à l’Espagne au Stade de New York – New Jersey. L’intéressé a qualifié cette opportunité de « formidable honneur ». En apprenant sa nomination par Pierluigi Collina, directeur de l’Arbitrage et président de la Commission des Arbitres de la FIFA, le natif de Maribor s’est dit très surpris par cette nouvelle. « Ça a tout d’abord été un choc. Puis du bonheur. J’avais les jambes qui flageolaient... c’est un immense honneur d’avoir été choisi pour la finale de la Coupe du Monde », a déclaré Vinčić, 46 ans. « C’est le rêve de tout arbitre, et de chaque jeune arbitre qui débute. Je suis donc très fier, de moi et de mon équipe. » Avec cette nomination, Vinčić deviendra le 23e arbitre de l’histoire à diriger une finale de la Coupe du Monde de la FIFA™, mais aussi le premier Slovène. « C’est très difficile de trouver les mots, mais je suis très fier de représenter mon pays, la Slovénie, lors du plus grand événement sportif au monde », a-t-il poursuivi. « Je suis vraiment très fier, et mon équipe aussi. Nous ferons de notre mieux. »

Vinčić est un arbitre expérimenté qui a officié lors de nombreux matches de haut niveau dans le football européen et international. Il a ainsi dirigé des rencontres de l’EURO 2020 de l’UEFA, mais aussi arbitré la finale de la Ligue Europa de l’UEFA 2022 opposant l’Eintracht Francfort aux Glasgow Rangers. Deux ans plus tard, il a arbitré la finale de la Ligue des Champions de l’UEFA 2024 entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, et dirigé plusieurs rencontres de l’EURO 2024 de l’UEFA, notamment la demi-finale France – Espagne. L’an dernier, il a par ailleurs arbitré des matches de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ aux États-Unis. Le Slovène participe à sa deuxième Coupe du Monde après Qatar 2022, lors de laquelle il avait dirigé deux rencontres. Dans cette édition, Vinčić était au sifflet pour Brésil – Maroc et Jordanie – Algérie en phase de groupes, puis Mexique – Équateur en seizièmes de finale. Vinčić a tenu partager cet honneur avec toute son équipe, en particulier ses assistants, Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič. « L’arbitrage, c’est avant tout du travail d’équipe. Sans Tomaž et Andraž, rien ne serait possible », a-t-il commenté. « Je suis vraiment heureux d’avoir pu compter sur eux tout au long de ma carrière – tout au long de notre carrière. Nous sommes de très bons amis et nous formons une bonne équipe. Tout ça, c’est grâce à eux. » Le Jordanien Adham Makhadmeh sera le quatrième arbitre de la finale, tandis que son compatriote Mohammad Al-Kalaf officiera en qualité d’arbitre assistant de réserve.

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Pierluigi Collina a indiqué que le facteur principal ayant motivé cette sélection pour la finale était le niveau de performance affiché tout au long de la compétition. « C’est un processus au long cours. C’est comme un puzzle avec énormément de pièces, qu’il faut assembler petit à petit pour révéler l’image de l’arbitre de la finale. C’est quelque chose qui se poursuit tout au long de la compétition », a-t-il détaillé. « Bien sûr, ce sont les performances qui comptent le plus... Notamment dans les matches arbitrés auparavant. Mais il y a également le fait que son pays ne participe pas à la compétition, par exemple, même si le niveau de performance reste le plus important. » Pour le patron des arbitres, annoncer cette nomination est particulier. « C’est un des moments les plus émouvants de la compétition : nous annonçons les arbitres désignés pour les deux derniers matches : la finale pour le bronze et la grande finale. C’est bien sûr émouvant pour les arbitres, mais aussi pour moi », a-t-il admis. « C’est la troisième fois que je le fais pour une Coupe du Monde et j’ai toujours la chair de poule. »

Vinčić a fait savoir que sa préparation pour la finale serait toute aussi rigoureuse que pour les autres matches de la compétition. « On ne va pas changer beaucoup. On va analyser à nouveau les équipes, même si nous les suivons depuis plus de 40 jours », a-t-il expliqué. « Nous allons rester concentrés et essayer d’arriver en pleine forme, mentalement comme physiquement, et nous ferons de notre mieux pour être le plus invisible possible. »

En vue du match pour la troisième place, qui opposera la France à l’Angleterre au Stade de Miami, c’est le Vénézuélien Jesús Valenzuela qui a été désigné arbitre principal ; il sera secondé par ses compatriotes Jorge Urrego et Tulio Moreno. Le Marocain Jalal Jayed a été désigné quatrième arbitre et son compatriote Zakaria Brinsi sera l’arbitre assistant de réserve.

Les arbitres vidéo des deux derniers matches ont également été confirmés. L’Uruguayen Leodan González assurera la fonction d’arbitre assistant vidéo lors de la finale pour le bronze, secondé par l’Américain Armando Villarreal au poste d’arbitre assistant vidéo adjoint et l’Espagnol Carlos Del Cerro Grande à celui d’arbitre assistant vidéo de soutien.