Pierluigi Collina : le succès des caméras portatives des arbitres « dépasse nos attentes »

Lors du match de groupe entre l’Atlético de Madrid et le Paris Saint-Germain, par exemple, la caméra a permis de constater que l’arbitre ne pouvait pas voir la faute de main commise par un défenseur de l’Atlético, parce qu’un autre joueur obstruait son angle de vue. « Si on regarde les images de la caméra, il est évident que l’arbitre n’aurait pas pu voir l’incident au moment où il s’est produit », a indiqué M. Collina. L’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) a finalement alerté l’arbitre, qui a accordé un penalty au Paris Saint-Germain après avoir visionné l’incident sur l’écran situé au bord du terrain.

D’autres innovations ont également été introduites lors de la compétition interclubs, notamment le décompte des huit secondes avant la fin duquel un gardien est tenu de relâcher le ballon. Cette règle, issue d’un amendement à la Loi 12.3 adopté par l’International Football Association Board (IFAB) lors de sa 139e assemblée générale annuelle tenue le 1er mars 2025, prévoit d’accorder un corner à l’équipe adverse lorsqu’un gardien ne relâche pas le ballon avant la fin de ces huit secondes ; un décompte visuel des cinq dernières secondes devant être effectué par l’arbitre. Auparavant, l’arbitre devait accorder un coup franc indirect lorsqu’un gardien conservait le ballon à la main plus de six secondes.

« Cette règle est un véritable succès, puisqu’elle rend les matches plus rythmés. Les gardiens ne peuvent plus perdre du temps en conservant longtemps le ballon à la main », a déclaré l’ancien arbitre italien, ajoutant que les infractions étaient réduites au minimum avec la nouvelle loi. « Seulement deux gardiens ont été sanctionnés, ce qui montre que la règle a été bien appréhendée. Notre objectif n’a jamais été d’accorder plus de corners, mais simplement de réduire les pertes de temps. On peut dire que nous l’avons atteint. » Par ailleurs, une version améliorée de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu a permis d’accélérer la prise de décision sur les situations de hors-jeu et d’éviter que les attaquants ne parcourent 30 à 40 mètres avant que le drapeau soit levé. « Les arbitres assistants ont été informés bien plus tôt des hors-jeu clairs. Tout a très bien fonctionné. Les buts qui devaient être refusés l’ont été. La technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu a aussi permis de confirmer certaines décisions. Nous en sommes très satisfaits », a expliqué Collina.