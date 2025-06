Des innovations majeures à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ pour améliorer l’expérience des supporters, la transparence et la fluidité des opérations

Les spectateurs présents dans le stade pourront suivre en direct les analyses de l’arbitre

Une version améliorée de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu sera mise en place

Cette compétition de clubs historique entend établir de nouveaux standards afin d’enrichir l’expérience footballistique sur et en dehors du terrain

À l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, plusieurs innovations seront introduites pour rendre la compétition encore plus divertissante et attrayante pour les supporters, tout en fluidifiant les opérations et en renforçant la transparence.

Caméras corporelles

Le port de caméras corporelles par les arbitres de la compétition, approuvé par l’IFAB, produira des images qui seront retransmises en direct par DAZN, le diffuseur mondial exclusif de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™.

Ce test vise notamment à évaluer si ce nouvel angle de caméra, qui présente l’action du point de vue de l’arbitre, pourrait améliorer l’expérience des personnes qui suivent les matchs à la télévision et en ligne. La FIFA analysera le déroulement de la compétition afin d’élaborer des lignes directrices concernant l’utilisation de ce type de caméras sur les terrains de football.

Images des analyses de l’arbitre en direct dans les stades

Par ailleurs, en plus des nouveautés relatives à la retransmission des matches, le public présent au stade aura désormais la possibilité de voir la même chose que l’arbitre lorsqu’il consulte la vidéo dans la zone qui lui est réservée aux fins de vérifications. Diffusées en direct sur les écrans géants, ces images, en permettant de mieux suivre et comprendre le processus décisionnel, contribueront à une plus grande transparence.

Amélioration de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu

Après des essais concluants menés lors de la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2024™ et plusieurs compétitions de jeunes de la FIFA, une version améliorée de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu sera mise en place pendant la Coupe du Monde des Clubs 2025 dans le but de trancher les situations de hors-jeu potentiel le plus rapidement possible

Grâce à plusieurs caméras, à un capteur à l’intérieur du ballon et à l’intelligence artificielle, le système suivra la position de chaque joueur et du ballon afin d’émettre automatiquement des alertes en temps réel aux membres du corps arbitral en cas de hors-jeu flagrant. Cependant, avant qu’une décision soit prise dans les situations de hors-jeu délicates, il incombera toujours à l’assistance vidéo à l’arbitrage de valider les informations fournies.

Données alimentées par l’intelligence artificielle

Pour la première fois de son histoire, la FIFA utilisera des algorithmes mis au point par Football Technology Centre AG (Centre des technologies du football), la coentreprise qu’elle détient avec Hawk-Eye Innovations Ltd. Ces algorithmes collecteront automatiquement la plupart des données en direct à partir des données de suivi disponibles.

Changements

Autre nouveauté, une tablette spécifique devrait permettre de rationaliser et mieux gérer la procédure de remplacement. Pendant la compétition, la tablette remplacera le traditionnel formulaire papier et la communication manuelle. Avant le coup d’envoi d’un match, chaque équipe recevra une tablette par le biais de laquelle elle devra fournir les informations attendues pour qu’elles soient transmises à qui de droit et que les remplacements restants soient présentés clairement.

« La FIFA possède une longue tradition d’innovation lors de ses compétitions d’élite, et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA s’inscrit dans cette lignée. Parce qu’elle met en valeur les meilleurs clubs du monde, il est normal qu’une compétition aussi prestigieuse ait la primeur de ces innovations » a déclaré Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA avant d’ajouter : « La FIFA cherche constamment à améliorer le football. Elle a donc introduit ces nouveautés pour améliorer l’expérience des supporters, optimiser les processus et mettre les arbitres dans de bonnes conditions pour prendre des décisions sereinement. »

Pierluigi Collina, le Président de la Commission des arbitres de la FIFA a déclaré : « Il ne fait aucun doute que pour les 117 arbitres sélectionnés pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, participer à cette toute première édition est un moment très excitant, car ça signifie entrer dans l’histoire du football. Ces nouveautés soulignent l’engagement de la FIFA à recourir à la technologie et à améliorer l’expérience footballistique dans son ensemble, en mettant un accent particulier sur la transparence et la compréhension des décisions arbitrales. »

Ces améliorations en disent long sur la volonté de la FIFA de faire évoluer le jeu grâce à la recherche et le développement. D’autres innovations seront identifiées et soutenues dans le cadre du Programme d’innovation de la FIFA, lequel a été étendu en février dernier afin d’accélérer la mise au point et l’adoption de solutions visionnaires dans le football.