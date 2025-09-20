Nomination des arbitres pour le premier tour de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™

Le Wuhan Jiangda WFC (AFC), affrontera l'Auckland United FC (OFC), à Wuhan, en RP Chine, en ouverture du tournoi

La Coupe des Champions Féminines de la FIFA™, une compétition révolutionnaire, réunira les six clubs champions continentaux

La compétition sera axée sur l'arbitrage féminin

La Commission des arbitres de la FIFA a annoncé les arbitres qui superviseront le premier tour de la toute première édition de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™. La compétition débutera par la rencontre entre le Wuhan Jiangda WFC, vainqueur de la Ligue des champions féminine de l'AFC, et l'Auckland United FC, champion continental de l'OFC, au stade du Centre sportif de Wuhan, en République populaire de Chine, le 8 octobre prochain.

Les arbitres désignés sont les suivants :

Arbitre : Bouchra Karboubi (Maroc)

Arbitre assistante 1 : Diana Chikotesha (Zambie)

Arbitre assistante 2 : Carine Atezambong (Cameroun)

Quatrième arbitre : Shamirah Nabadda (Ouganda)

Arbitre assistant vidéo (VAR) : Hamza El Fariq (Maroc)

VAR assistante : Fathia Jermoumi (Maroc)

« Du point de vue de l’arbitrage, nous considérons la Coupe des Champions féminine de la FIFA comme une compétition passionnante qui nous permettra de développer l’arbitrage féminin dans le monde entier. Nos arbitres pourront ainsi acquérir une expérience précieuse en dirigeant des matches internationaux de clubs de très haut niveau », a déclaré Bibiana Steinhaus-Webb, responsable de l’arbitrage féminin à la FIFA.

Le vainqueur de la rencontre entre Wuhan Jiangda et Auckland United se rendra en Afrique pour le deuxième tour et affrontera le vainqueur de la Ligue des champions féminine de la CAF, dont le nom sera connu en novembre. L'équipe victorieuse de ce match se qualifiera pour la phase finale, qui se disputera sur un site centralisé.