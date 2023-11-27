István Kovács désigné pour arbitrer le 1 000e match de la Coupe du Monde de la FIFA

L’arbitre István Kovács a été désigné pour diriger le millième match de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™ : Tunisie – Japon, à Monterrey, le 20 juin

Pour l’occasion, M. Kovács s’est vu remettre un maillot de match adidas spécial, avec des bandes dorées sur les manches et un insigne « Match 1000 »

L’arbitre roumain est considéré comme l’un des tout meilleurs d’Europe

La FIFA a désigné l’arbitre roumain István Kovács pour diriger le 1 000e match de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™, qui sera la rencontre du groupe F opposant la Tunisie au Japon, qui se déroulera au Stade de Monterrey ce samedi 20 juin.

M. Kovács sera secondé par ses compatriotes Ferencz Tunyogi et Mihai Marica, tandis que les Costaricains Juan Calderón et Juan Carlos Mora occuperont respectivement les fonctions de quatrième arbitre et d’arbitre assistant de réserve, à l’occasion de ce qui sera l’un des matches les plus particuliers de la longue et riche histoire de la compétition.

Pierluigi Collina, directeur de la sous-division de l’Arbitrage de la FIFA et président de la Commission des Arbitres de la FIFA, a déclaré que cette nomination – bien qu’elle constitue un honneur particulier – reposait uniquement sur les critères habituels utilisés pour désigner le meilleur arbitre pour le match en question.

« Nous avons choisi l’arbitre qui, selon nous, est le plus à même de diriger ce match. C’est donc une coïncidence s’il a été désigné pour arbitrer ce 1 000e match. Pour lui, c’est un honneur supplémentaire particulier. Arbitrer un match de Coupe du Monde est toujours un immense privilège, c’est un grand honneur », a déclaré l’Italien, lui-même un ancien arbitre ayant connu une carrière des plus abouties, qui l’a notamment vu diriger la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2002, opposant le Brésil à l’Allemagne.

« Le fait de pouvoir rester dans l’histoire du football – l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA –, en étant désigné pour officier, puis d’entrer sur le terrain pour arbitrer le 1 000e match de l’épreuve, est clairement quelque chose de spécial. Nous avons décidé de créer un maillot spécial pour célébrer ce match. C’est un très beau maillot, orné de dorures : des rayures et un écusson représentant le trophée et le chiffre 1 000 », a ajouté M. Collina.

Avec ses rayures dorées sur les manches et son insigne commémoratif, le maillot adidas spécial a été remis à István Kovács en présence de ses collègues arbitres de la Team One. Il sera également porté par les arbitres assistants, MM. Tunyogi et Marica, au Stade de Monterrey.