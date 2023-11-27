Les arbitres de Monterrey et Dallas écrivent l’histoire à l’occasion du millième match de la Coupe du Monde de la FIFA™

Le 1 000e match de la Coupe du Monde de la FIFA™ a opposé hier la Tunisie au Japon à Monterrey (Mexique)

L’arbitre István Kovács et ses adjoints ont été assistés d’une équipe d’arbitres assistants vidéo expérimentés depuis l’IBC de Dallas

Les équipes présentes à Monterrey et Dallas ont toutes deux contribué à ce moment d’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™

Le 1 000e match de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™ a marqué une étape mémorable pour la compétition elle-même, mais aussi pour les officiels chargés d’en assurer le bon déroulement. Le 20 juin, au Stade de Monterrey (Mexique), le match du groupe F entre Tunisie et le Japon revêtait une importance toute significative qui dépassait largement le score au tableau d’affichage.

La FIFA avait désigné l’arbitre roumain István Kovács pour diriger cette rencontre historique. Il était assisté par ses compatriotes Mihai Marica et Ferencz Tunyogi, en tant qu’arbitres assistants, ainsi que par le duo costaricain Juan Calderón (quatrième arbitre) – Juan Carlos Mora (arbitre assistant de réserve).

Si l’attention s’est naturellement portée sur la pelouse de Monterrey, la salle de visionnage du Centre international de diffusion (IBC), installée à Dallas, a apporté une contribution tout aussi essentielle. Les arbitres vidéo désignés pour ce match historique étaient le Suisse Fedayi San (arbitre assistant vidéo), l’Américain Joe Dickerson (arbitre assistant vidéo adjoint) et l’Allemand Bastian Dankert (arbitre assistant vidéo de soutien). Ensemble, ils formaient une équipe expérimentée chargée d’assister Kovács et consorts sur le terrain.

L’arbitre de Bundesliga Bastian Dankert réalise une brillante carrière internationale en tant qu’arbitre FIFA et arbitre assistant vidéo. Il a participé à de nombreuses compétitions majeures, notamment les Coupes du Monde de la FIFA 2018 et 2022, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Au fil du temps, il a accumulé l’un des plus grands nombres de désignations en tant qu’arbitre assistant vidéo de l’histoire de la Coupe du Monde.