Les groupes consultatifs de l’IFAB envisagent d’autres solutions pour rendre le jeu plus fluide et réduire les interruptions dans le football

Les groupes consultatifs Football et Technique recommandent que le principe selon lequel seul le capitaine peut s’adresser à l’arbitre devienne obligatoire dans les Lois du Jeu

Les membres se sont également penchés sur le protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage

Ils ont également fait le pont sur l’utilisation de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu et les tests en cours sur le soutien vidéo

Les groupes consultatifs Football et Technique de l’IFAB ont évoqué de nombreux sujets lors d’une réunion virtuelle présidée par Noel Mooney, le directeur général de la Fédération Galloise de Football. Les mesures à prendre pour améliorer la fluidité du jeu et réduire encore les interruptions et pertes de temps ont occupé une grande partie des débats.

Les membres ont été informés des retours positifs concernant l’introduction des nouvelles dispositions visant à empêcher les gardiens de but de conserver le ballon à la main trop longtemps (limite de temps de huit secondes, associée à un décompte visuel de cinq secondes par l’arbitre et octroi d’un corner en cas d’infraction), puis ils se sont penchés sur les mesures à prendre pour améliorer la fluidité des matches. Les échanges ont notamment porté sur la possibilité d’appliquer le même principe de décompte aux touches et aux coups de pied de but, ou encore sur les manières de réduire les pertes de temps causées par les blessures et les remplacements.

Concernant le protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage, il a été envisagé, entre autres, de donner la possibilité aux arbitres assistants vidéo d’intervenir directement en cas d’erreur lors de l’attribution d’un second carton jaune. Une proposition en ce sens sera soumise lors de la séance de travail annuelle de l'IFAB, qui aura lieu le 20 janvier 2026 à Londres.

Les deux groupes consultatifs ont noté que la mise en œuvre du principe selon lequel seul le capitaine peut s’adresser à l’arbitre a été bien accueillie et a induit des échanges plus respectueux entre arbitres et joueurs tout en améliorant l’image du football. Si ce principe reste pour le moment optionnel, les deux groupes consultatifs recommandent de le rendre obligatoire en l’intégrant aux Lois du Jeu, ce qui suppose de laisser aux organisateurs de compétitions suffisamment de temps pour se préparer à ce changement.

Les participants à la réunion ont, par ailleurs, été informés de tests en cours portant sur un concept alternatif de hors-jeu et invités à s’exprimer sur la nécessité d’amender la Loi du Jeu correspondante. La question qui se pose à eux consiste à savoir si l’objectif de cette Loi devrait être de réduire le nombre de décisions litigieuses au bénéfice du jeu offensif. Les membres ont convenu que le sujet réclamait une étude plus approfondie et d’autres tests avant d’aboutir à une décision.

Assistance vidéo à l'arbitrage 01:12

La réunion a également permis de faire le point sur les dernières avancées concernant la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu et les tests en cours menés par la FIFA concernant le soutien vidéo, qui ont tous deux été utilisés avec succès lors de compétitions de la FIFA. Enfin, les premiers résultats des tests en cours concernant le port de caméras corporelles par les arbitres au niveau professionnel et dans le football de base ont été évoqués.