Gianni Infantino remercie les représentants du football féminin africain d’offrir espoir et perspectives

Le Président de la FIFA a pris part au séminaire régional de la FIFA sur le football féminin pour l’Afrique

L’ensemble des 54 associations membres africaines de la FIFA étaient présentes

L’événement s’est tenu en marge de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2025™

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a remercié les représentants et représentantes du football féminin de toute l’Afrique pour l’espoir offert et les perspectives ouvertes aux jeunes filles du continent. Il s’exprimait à l’occasion du séminaire régional de la FIFA sur le football féminin pour l’Afrique, qui s’est tenu à Rabat (Maroc) et avait pour but de contribuer aux efforts déployés pour faire progresser la discipline dans la région.

Cet événement a réuni l’ensemble des 54 associations membres de la CAF affiliées à la FIFA dans un esprit de coopération et de partage des connaissances. Chacune était représentée par la personne en charge du football féminin dans le pays concerné.

Alors que le développement du football féminin compte parmi les objectifs stratégiques de la FIFA, il s’agissait là du cinquième des six séminaires régionaux au programme, après ceux organisés au bénéfice des associations membres de l’AFC, de la Concacaf et de la CONMEBOL en 2024, ainsi que celui pour l’UEFA au siège de la FIFA à Zurich (Suisse) en octobre dernier.

Le football féminin a enregistré d’importants progrès en Afrique, comme en témoignent les résultats enregistrés à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™, où trois des quatre représentants du continent – le Maroc, le Nigeria et l’Afrique du Sud – se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. La Zambie, quant à elle, a écrit une page de son histoire en décrochant sa première victoire dans la compétition reine.

« Vous donnez de l’espoir et vous ouvrez des perspectives à tant de jeunes filles en Afrique et partout dans le monde. Elles vous considèrent comme des modèles, comme des exemples à suivre, et votre apport est réel : de l’espoir, des sourires et de la joie pour des millions de filles », a déclaré le Président Infantino lors du séminaire.

Il a également rappelé aux personnes présentes qu’il était essentiel qu’elles fassent remonter à la FIFA les défis auxquels elles sont confrontées dans leurs pays : « Nous devons, nous aussi, apprendre de vous. Il est important que vous nous informiez des obstacles que vous rencontrez pour que, de notre côté, nous adaptions la façon dont nous vous aidons et vous accompagnons afin d’être les plus efficaces possible, parce qu’il n’existe pas de solution universelle qui convienne à chaque pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe, des Amériques ou d’Océanie ».

Atelier régional de la FIFA sur le football féminin pour l'Afrique à Rabat, Maroc Previous 01 / 08 The gathering brought together representatives from all 54 FIFA Member Associations in CAF to collaborate and share knowledge 02 / 08 Participants of the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa listen to a presentation 03 / 08 A presentation is given during the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa 04 / 08 Participants of the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa pose for a group photo 05 / 08 Participants of the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa 06 / 08 A presentation is given during the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa 07 / 08 Group photo during the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa in Rabat, Morocco 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino poses for selfies Next

Blandina Khumbo Mdebwe, représentante de la Fédération Malawite de Football, a souligné l’importance du séminaire dans la promotion de la coopération et dans la poursuite de la croissance du football féminin en Afrique. « Beaucoup d’entre nous sont confrontés à des défis similaires, mais le contexte de chaque pays apporte ses propres nuances. Ces événements nous offrent l’opportunité d’apprendre les uns des autres, de voir comment les autres pays appliquent les initiatives du programme de développement féminin de la FIFA, et de partager des idées sur la manière de surmonter les obstacles », a-t-elle ainsi expliqué. « C’est l’un des aspects les plus importants à mes yeux : apprendre des autres et de la manière dont ils agissent. »

Le séminaire s’est tenu en marge de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™, qui se trouve être la toute première compétition féminine de la FIFA organisée sur le sol africain – un nouveau jalon important pour le continent.

« Pour la première fois, des jeunes filles viennent ici en Afrique pour s’affronter sur vos terrains, pour ressentir l’énergie de vos supporters et pour vivre la passion qui habite ce continent », s’est réjouie Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA, sans manquer de préciser qu’il restait encore beaucoup à faire.

« L’Afrique ne se contente pas d’être présente sur la scène mondiale, elle est compétitive au plus haut niveau, mais le message de cette semaine est clair : le travail ne s’arrête pas là, le vrai défi est ce qui se passe après le coup de sifflet final de la compétition, après ce séminaire », a ainsi poursuivi la double lauréate de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en tant que sélectionneuse. « Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les jeunes filles de tous vos pays aient la possibilité de s’impliquer dans le football, que ce soit comme joueuses, entraîneures, arbitres ou dirigeantes. »

Et d’ajouter : « Pour impulser le changement, nous devons bouleverser l’ordre établi, parler, remettre en question, pousser, et souvent avoir l’impression d’être des intrus, parce que pour vraiment faire avancer le football féminin, il nous faut sortir de notre zone de confort. Ce séminaire est là pour vous soutenir dans ce cadre, vous fournir des informations et du contexte, vous permettre de créer des liens les uns avec les autres et avec la FIFA, afin qu’ensemble, nous puissions accélérer le changement. »